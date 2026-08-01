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Salah açıklaması geldi: Ertuğrul Doğan son noktayı koydu! 'Böyle bir anlaşma yok'

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Salah açıklaması geldi: Ertuğrul Doğan son noktayı koydu! 'Böyle bir anlaşma yok'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferi hakkında konuştu. Doğan, yıldız futbolcuyla ilgili herhangi bir planlamaları olmadığını söyledi.

#1
Foto - Salah açıklaması geldi: Ertuğrul Doğan son noktayı koydu! 'Böyle bir anlaşma yok'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'la ilgili transfer iddiaları hakkında konuştu. Doğan, A Spor'da katıldığı yayında Salah'ın transferi için herhangi bir planlamaları ve anlaşma olmadığını belirtti.

#2
Foto - Salah açıklaması geldi: Ertuğrul Doğan son noktayı koydu! 'Böyle bir anlaşma yok'

Ertuğrul Doğan Salah'la ilgili açıklamasında, “Bir süredir bir şeyler konuşuluyor. Böyle bir anlaşma yok. Yarın Trabzon'a gelmesiyle ilgili böyle bir planlama yok. Böyle bir planlama olsa basına, taraftarlara bilgi verilir. Salah, dünyanın bildiği çok profesyonel, başarılı, Premier Lig'in en kariyerli oyunculardan biri. Bizim için böyle bir anlaşma yok. Altına basarak söylüyorum ama böyle bir anlaşma yok.” dedi.

#3
Foto - Salah açıklaması geldi: Ertuğrul Doğan son noktayı koydu! 'Böyle bir anlaşma yok'

Doğan sözlerine şöyle devam etti, “Şu an için herhangi bir anlaşma ve böyle bir planlama yok. Transferle ilgili bir gelişme olduğunda taraftarlarımızı zaten açık açık bilgilendiriyorum. Şu anda bir şey yok.”

#4
Foto - Salah açıklaması geldi: Ertuğrul Doğan son noktayı koydu! 'Böyle bir anlaşma yok'

Salah için Doğan sözlerini şöyle tamamladı, “Bu konuda konuşmak istemiyorum. Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu görmek istiyor, ben de istiyorum. Şu an itibarıyla anlaşma yok. Yarın için Trabzon'a gelmesi gibi bir planlama zaten yok.”

#5
Foto - Salah açıklaması geldi: Ertuğrul Doğan son noktayı koydu! 'Böyle bir anlaşma yok'

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah'ı Trabzonspor'un gündemine aldığı ve transfer teklifi yaptığı öne sürülmüştü. Serbest oyuncu statüsünde olan yıldız futbolcuyla Beşiktaş da ilgileniyordu.

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