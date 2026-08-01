Salah açıklaması geldi: Ertuğrul Doğan son noktayı koydu! 'Böyle bir anlaşma yok'

Ertuğrul Doğan Salah'la ilgili açıklamasında, “Bir süredir bir şeyler konuşuluyor. Böyle bir anlaşma yok. Yarın Trabzon'a gelmesiyle ilgili böyle bir planlama yok. Böyle bir planlama olsa basına, taraftarlara bilgi verilir. Salah, dünyanın bildiği çok profesyonel, başarılı, Premier Lig'in en kariyerli oyunculardan biri. Bizim için böyle bir anlaşma yok. Altına basarak söylüyorum ama böyle bir anlaşma yok.” dedi.