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Manisa'da yürekler ağza geldi

2022-11-15 17:39:46
Manisa'da yürekler ağza geldi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Manisa'da yürekler ağza geldi

Kaza, saat 15.00 sıralarında Turgutlu ilçesi eski Manisa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa yönünden Turgutlu istikametine seyir halindeki Muhammed Eren K. (19) idaresindeki 35 BET 798 plakalı hafif ticari araç, bir fabrikadan çıkış yapan Hasan Ü. idaresindeki 35 HOH 78 plakalı tıra çarptı.

#2
Foto - Manisa'da yürekler ağza geldi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Manisa'da yürekler ağza geldi

Çarpmanın etkisiyle ticari araçta sıkışan Gülay C. (50), Serpil E. (46) ve Gülay K. (39) itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Turgutlu devlet hastanesine kaldırıldı. Manisa’dan Turgutlu yönü bir süre trafiğe kapatılarak trafik akışı tek yönden sağlandı.

#4
Foto - Manisa'da yürekler ağza geldi

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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