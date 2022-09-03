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Manisa'da hareketli gece

2022-09-03 10:10:48
Manisa'da hareketli gece

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri, firari hükümlüyü 5. kattaki evine itfaiye merdiveniyle girerek yakaladı.

#1
Foto - Manisa'da hareketli gece

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin (32) Alaybey Mahallesi 811 Sokak'taki evinde olduğunu belirledi.

#2
Foto - Manisa'da hareketli gece

Bunun üzerine eve giden ekipler, hükümlünün ikna çabalarına rağmen kapıyı açmaması üzerine bölgeye itfaiye ekiplerini çağırdı.

#3
Foto - Manisa'da hareketli gece

Gerekli güvenlik önlemlerini alan polis ekipleri, itfaiye aracının yangın merdiveniyle 5. katta bulunan eve balkondan girdi.

#4
Foto - Manisa'da hareketli gece

Gözaltına alınan A.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

#5
Foto - Manisa'da hareketli gece

İşte o görüntüler...

#6
Foto - Manisa'da hareketli gece

İşte o görüntüler...

#7
Foto - Manisa'da hareketli gece

İşte o görüntüler...

#8
Foto - Manisa'da hareketli gece

İşte o görüntüler...

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