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Hayat-Aktüel
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Maltepe'de zincirleme trafik kazası

2022-12-03 17:51:50
Maltepe'de zincirleme trafik kazası

İstanbul-Maltepe'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Maltepe'de zincirleme trafik kazası

K.A'nın kullandığı 34 FHL 110 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde önünde giden B.A. idaresindeki 34 TAR 71 plakalı taksiye arkadan çarptı.

#2
Foto - Maltepe'de zincirleme trafik kazası

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlar, önlerinde seyir halinde olan 2 araca daha vurdu. Kazaya karışan araçların çarptığı kaldırımdaki konteyner yaya Z.U'ya çarptı.

#3
Foto - Maltepe'de zincirleme trafik kazası

Olayda, sürücü K.A. ile yaya Z.U. yaralandı.

#4
Foto - Maltepe'de zincirleme trafik kazası

Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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