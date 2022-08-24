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Malatya'da yürekler ağza geldi

2022-08-24 15:59:32
Malatya'da yürekler ağza geldi

Malatya'nın Darende ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Foto - Malatya'da yürekler ağza geldi

Yukarı Ulupınar Mahallesi yakınlarında henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil çarpıştı.

#2
Foto - Malatya'da yürekler ağza geldi

Kaza sonrası her iki araçta da yangın çıkarken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#3
Foto - Malatya'da yürekler ağza geldi

Araçlarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, kaza nedeniyle Malatya-Kayseri yolu tek yönlü trafiğe kapandı.

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