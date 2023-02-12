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Hayat-Aktüel
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Malatya'da kurulacak! Çalışmalar başladı

2023-02-12 13:25:44
Malatya'da kurulacak! Çalışmalar başladı

Malatya'da 10 bin 500 kişilik konteyner kent kurulması için çalışmalar başladı.

#1
Foto - Malatya'da kurulacak! Çalışmalar başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremzedeler için konteyner kent kurulacak.

#2
Foto - Malatya'da kurulacak! Çalışmalar başladı

Depremden sonra barınma sorununu çözmek için çalışmalarını sürdüren AFAD, İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda konteyner kent yapılmasını kararlaştırdı.

#3
Foto - Malatya'da kurulacak! Çalışmalar başladı

İş makineleri aracılığıyla 25 futbol sahası büyüklüğündeki alanda konteyner kent için elektrik ve su hattının sağlanabilmesi için çalışmalar başladı.

#4
Foto - Malatya'da kurulacak! Çalışmalar başladı

Aralıksız süren çalışmalarla yaklaşık 10-15 gün içerisinde 1200 adet konteynerin depremzedelere hizmet vermesi bekleniyor.

#5
Foto - Malatya'da kurulacak! Çalışmalar başladı

Mevsim koşullarına dayanıklı ve yalıtımlı olan konteynerlerde elektrikli ısıtıcı, termosifonlu sıcak su, mutfak ve banyo bulunuyor.

#6
Foto - Malatya'da kurulacak! Çalışmalar başladı

#7
Foto - Malatya'da kurulacak! Çalışmalar başladı

#8
Foto - Malatya'da kurulacak! Çalışmalar başladı

#9
Foto - Malatya'da kurulacak! Çalışmalar başladı

#10
Foto - Malatya'da kurulacak! Çalışmalar başladı

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