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Malatya'da facia: Ölüler ve yaralılar var

2022-09-10 16:59:42
Malatya'da facia: Ölüler ve yaralılar var

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Foto - Malatya'da facia: Ölüler ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi.

#2
Foto - Malatya'da facia: Ölüler ve yaralılar var

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Malatya'da facia: Ölüler ve yaralılar var

Yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 5 kişiden Fatih Kızılkaya ile Mesut Gündoğan hayatını kaybetti. Vinç operatörü gözaltına alındı.

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