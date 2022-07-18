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Hayat-Aktüel
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Makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

2022-07-18 16:02:30
Makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

Antalya-Serik'te çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve 2 sera zarar gördü.

#1
Foto - Şatırlı Mahallesi Uzun Sakallar mevkisindeki makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şatırlı Mahallesi Uzun Sakallar mevkisindeki makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki seralara sıçradı.

Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki seralara sıçradı.

#3
Foto - İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve 2 serada hasara yol açtı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve 2 serada hasara yol açtı.

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