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İslam
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Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

2024-06-15 13:40:34
Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Milyonlarca hacı adayı vazifelerini yerine getirmek adına Arafat bölgesine ulaştı.

#1
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları dün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a hareket etti.

#2
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri, hacı adaylarının "nusuk" adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti.

#3
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Yapılan kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkotlar otobüslerin kapılarına yapıştırıldı.

#4
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Söz konusu uygulamanın "kaçak hac" ile mücadele kapsamında bu sene ilk defa hayata geçirildiği belirtildi.

#5
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Araçların hareketinin ardından hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu gece saatlerinde Arafat'a ulaştı.

#6
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Kafile başkanları eşliğinde konaklayacakları bölgelere yönlendirilen hacı adayları, geceyi klimalı çadırlarda geçirdi.

#7
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duası yapacak.

#8
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçiriyor.

#9
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılacak hacı adayları, daha sonra Müzdelife'ye geçecek.

#10
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" yapacak hacı adayları, Müzdelife vakfesini yapacak.

#11
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayacak hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "Büyük şeytana" yedi taş atacak.

#12
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacak, ilk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın sa'yını ifa edecekler.

#13
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Böylece hac farizasını tamamlamış olacaklar.

#14
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Hacılar, bayramın ikinci ve üçüncü günü yine aynı bölgede sırasıyla "küçük, orta ve büyük" şeytana 7'şer taş atacak.

#15
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Hacılardan, daha önce gitmeyenler Medine'ye giderek ibadet ve ziyaretlerini burada sürdürecek.

#16
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

Mekke'den ayrılacak olan hacılar ise yapacakları veda tavafı ile Kabe'ye ve şehre veda edecek.

#17
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#18
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#19
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#20
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#21
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#22
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#23
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#24
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#25
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#26
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#27
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#28
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#29
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#30
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#31
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#32
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#33
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

#34
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#35
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#36
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#37
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#38
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#39
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#40
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#41
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#42
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#43
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#44
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#45
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#46
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#47
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#48
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#49
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#50
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#51
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#52
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#53
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#54
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#55
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#56
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#57
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#58
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#59
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#60
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#61
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#62
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#63
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#64
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#65
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#66
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#67
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#68
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#69
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#70
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#71
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#72
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#73
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#74
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#75
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#76
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#77
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#78
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#79
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#80
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#81
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#82
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#83
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#84
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#85
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#86
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#87
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#88
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#89
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#90
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#91
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#92
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#93
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#94
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#95
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#96
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#97
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#98
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#99
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#100
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#101
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

#102
Foto - Mahşer provası... Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta

İşte Arafat'tan göz yaşartan görüntüler...

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