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Türkiye
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Mahalleliyi sokağa döken olay

2022-10-28 15:07:51
Mahalleliyi sokağa döken olay

Aydın’ın Efeler ilçesinde aspiratörden çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

#1
Foto - Mahalleliyi sokağa döken olay

Yangın, Efeler ilçesi Köprülü Veysipaşa Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

#2
Foto - Mahalleliyi sokağa döken olay

Edinilen bilgiye göre, Çankaya Caddesi üzerindeki bir evin aspiratöründe yangın çıktı.

#3
Foto - Mahalleliyi sokağa döken olay

Evden gelen yardım seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

#4
Foto - Mahalleliyi sokağa döken olay

İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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