Mahalle özlemle beklediği misafirlerine kavuştu

Avrupa, Asya ve Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunan ve bünyesinde bulundurduğu geniş sulak alan ile de flamingo, büyük akbalıkçıl, gri balıkçıl, küçük kuğu, ötücü kuğu, angut, suna, yeşilbaş ördek, kılkuyruk, saz tavuğu, saz delicesi, uzun bacak, küçük balaban, kaşıkçı, leylek, sığırcık, kırlangıç, tepeli toygar, ibibik, Avrupa arı kuşu, akkuyruk sallayan, yalıçapkını, serçe ve saksağan gibi birçok kuş türünü barındıran Hürmetçi Sazlığı; kuzey Afrika’ dan gelen birçok leyleğe de ev sahipliği yapıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçenin birçok güzelliğinin yanı sıra doğal hayatına dâhil olan leyleklerin mola yeri Hürmetçi Sazlığı’na vatandaşları davet etti.