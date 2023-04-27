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Yaşam
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Mahalle özlemle beklediği misafirlerine kavuştu

2023-04-27 15:37:38
Mahalle özlemle beklediği misafirlerine kavuştu

Kayseri’nin Hürmetçi Mahallesinin simgesi olan leylekler dönmeye başladı.

#1
Foto - Mahalle özlemle beklediği misafirlerine kavuştu

Kayseri’nin Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi mahallesinin simgesi haline gelen leylekler bu yıl da mola yerlerine gelmeye başladı. Afrika’nın kuzey bölgelerinden Ülkemize gelen leylekler, uzun yolculuklarında Hürmetçi Sazlığı’nda verdikleri molada yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekmeye devam ediyor.

#2
Foto - Mahalle özlemle beklediği misafirlerine kavuştu

Avrupa, Asya ve Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunan ve bünyesinde bulundurduğu geniş sulak alan ile de flamingo, büyük akbalıkçıl, gri balıkçıl, küçük kuğu, ötücü kuğu, angut, suna, yeşilbaş ördek, kılkuyruk, saz tavuğu, saz delicesi, uzun bacak, küçük balaban, kaşıkçı, leylek, sığırcık, kırlangıç, tepeli toygar, ibibik, Avrupa arı kuşu, akkuyruk sallayan, yalıçapkını, serçe ve saksağan gibi birçok kuş türünü barındıran Hürmetçi Sazlığı; kuzey Afrika’ dan gelen birçok leyleğe de ev sahipliği yapıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçenin birçok güzelliğinin yanı sıra doğal hayatına dâhil olan leyleklerin mola yeri Hürmetçi Sazlığı’na vatandaşları davet etti.

#3
Foto - Mahalle özlemle beklediği misafirlerine kavuştu

Özdoğan; “Uzun göç yolculukları sırasında Hürmetçi Sazlığı’nda mola veren leylekler, bu yıl yine unutulmaz güzellikler sunuyor. Mart ayından itibaren binlerce kilometre uzaklıktan Hürmetçi Sazlığı’na gelen leylekler her yıl aynı yuvalara yerleşiyor. Leylekler, Hürmetçi Sazlığı’nın sulak alanında besleniyor ve uzun yolculuklarında burada bir süre mola veriyor

#4
Foto - Mahalle özlemle beklediği misafirlerine kavuştu

Hürmetçi Sazlığı, 2004 yılında Ramsar kriterlerini taşımasından dolayı “Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan” olarak tanımlanmıştır. Avrupa, Asya ve Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı da Dünya ölçeğinde küresel öneme sahiptir. Tüm hemşehrilerimizin bu güzelliği görmelerini istiyoruz” dedi.

#5
Foto - Mahalle özlemle beklediği misafirlerine kavuştu

#6
Foto - Mahalle özlemle beklediği misafirlerine kavuştu

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Foto - Mahalle özlemle beklediği misafirlerine kavuştu

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