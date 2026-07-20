  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tamamen bilimsel… İşte gün içinde içilebilecek en uygun kahve miktarı Ankara'daki yangına havadan ve karadan müdahale İPHONE 18'in kamera bilgileri ortaya çıktı! İşte özellikleri! Duruş bozukluğu olanlar dikkat: Pratik tedavinin yolu düzenli egzersiz AKOM, tarih vererek uyardı: Bunaltıcı sıcaklar düşecek ama... Mayıs verileri netleşti! Türkiye'nin petrol ithalatı yükseldi Bu meslekleri yapanların evlilikleri çok uzun sürmüyor: Boşanma oranları aldı başını gitti Asgari ücrette devrim gibi hazırlık! İşçi ve işveren için sektörel ve bölgesel yeni model masada! Alet çantası sırtında: Evinin ustası oldular Türkiye'nin petrol aramaya gittiği Somali'de sıcak saatler: Peş peşe ölüm haberleri geliyor
Spor
5
Yeniakit Publisher
Mağlubiyeti hazmedemeyip saldırmıştı: Çirkef Arjantinliye 10 maç ceza yolda

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mağlubiyeti hazmedemeyip saldırmıştı: Çirkef Arjantinliye 10 maç ceza yolda

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde maç sonunda İspanyol futbolculara saldıran Leandro Paredes'e en az 10 maç ceza verilmesinin beklendiği ifade edildi.

#1
Foto - Mağlubiyeti hazmedemeyip saldırmıştı: Çirkef Arjantinliye 10 maç ceza yolda

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde maç sonunda İspanyol futbolculara saldıran Leandro Paredes'e en az 10 maç ceza verilmesinin beklendiği ifade edildi. FIFA 2026 Dünya Kupası, unutulmaz bir final mücadelesine sahne oldu. Normal süresi 0-0 eşitlikle geçilen dev karşılaşmada İspanya, uzatma bölümlerinde kaydettiği kritik golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kupa yolculuğunu zaferle tamamladı.

#2
Foto - Mağlubiyeti hazmedemeyip saldırmıştı: Çirkef Arjantinliye 10 maç ceza yolda

Ancak İspanyol oyuncuların şampiyonluk coşkusuna, bitiş düdüğünün ardından yaşanan çirkin görüntüler gölge düşürdü. Saha içinde sevinç yaşayan İspanyol futbolcular Alex Baena ve Gavi, Arjantinli oyuncu Leandro Paredes'in fiziki saldırısına uğradı.

#3
Foto - Mağlubiyeti hazmedemeyip saldırmıştı: Çirkef Arjantinliye 10 maç ceza yolda

Paredes'in iki futbolcunun boğazını sıkıp ve ittirip sert şekilde yere düşürmesiyle saha bir anda karıştı. Karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic, bu hareket nedeniyle Paredes’e kırmızı kart gösterdi. Diğer oyuncuların araya girmesiyle güçlükle yatıştırılan olay, tarihi finalin ardından spor kamuoyunda büyük tepki topladı.

#4
Foto - Mağlubiyeti hazmedemeyip saldırmıştı: Çirkef Arjantinliye 10 maç ceza yolda

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Paredes'i dev bir ceza bekliyor. Bilinçli olarak rakip oyunculara saldıran deneyimli orta saha oyuncusunun FIFA tarafından en az 10 maçla cezalandırılmasının beklendiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Temmuz'da Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'a son ziyaretini 11-12 ..
Antalya'da orman yangnı
Yerel

Antalya'da orman yangnı

Antalya, Akseki'deki orman yangınına ekipler an itibariyle müdahale ediyor.
Bugün parti kursa ne kadar oy alır? İşte ankette küfürbaz Özgür’ün oy oranı
Siyaset

Bugün parti kursa ne kadar oy alır? İşte ankette küfürbaz Özgür’ün oy oranı

Özellikle 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde nokta atışı tahmin yapan Areda Survey, bu kez CHP'yi bölmeye çalışan Özgür Özel'in kuracağı yeni ..
Haydut Trump bu ülkeye ses çıkarabilecek mi? ‘Biz de nükleer silah üretmek istiyoruz’ çıkışı!
Dünya

Haydut Trump bu ülkeye ses çıkarabilecek mi? ‘Biz de nükleer silah üretmek istiyoruz’ çıkışı!

Küresel zorba Trump yönetiminin çifte standartlı ve riyakar dış politikası bir kez daha suçüstü yakalandı. Orta Doğu'da kendi çıkarlarına bo..
Siyonist sürüsü komşu ülkeye girdi
Dünya

Siyonist sürüsü komşu ülkeye girdi

İsrail ordusuna ait 6 askeri araçtan oluşan bir birliğin, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra iline girdiği bildirildi. Askeri araçlara ins..
Zehir saçanlar engellensin! İstanbul'un göbeğinde sapkın konser
Gündem

Zehir saçanlar engellensin! İstanbul'un göbeğinde sapkın konser

Gençlere LGBT ve cinsiyetsiz toplumu özendiren Güney Koreli K-Pop grubu ATEEZ, Müslüman Anadolu'nun kalbi İstanbul'da pervasızca boy gösterm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23