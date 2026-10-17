Maaşını çeken milyonlarca vatandaşa kritik uyarı geldi! O kuralı bilmeyen cebindeki paradan oluyor

- İşlem sırasında fiziki yardım teklif eden kişilere karşı mesafeli olunmalı, şifre girişi esnasında tuş takımı fiziki olarak kapatılmalıdır. - Kartın ATM’de kalması veya paranın sıkışması durumunda, cihazın başından ayrılmadan doğrudan bankanın resmi çağrı merkezi aranmalıdır. - Yoğunluğun yüksek olduğu ilk günlerde ATM kullanmak yerine, temassız kart veya QR kod ile alışveriş yöntemlerinin tercih edilmesi güvenlik risklerini azaltmaktadır. Uzmanlar, emeklilerin mağduriyet yaşamaması adına bankacılık işlemlerinde aceleci davranmamaları ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden yetkililere bilgi vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.