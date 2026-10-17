Maaşını çeken milyonlarca vatandaşa kritik uyarı geldi! O kuralı bilmeyen cebindeki paradan oluyor
Maaş ödeme dönemlerinde bankamatiklerde yaşanan yoğunluk ve artan nakit talebi, finans uzmanlarını harekete geçirerek emeklilere yönelik acil güvenlik ve işlem uyarılarının yapılmasına yol açtı. Yüksek kupürlü banknotların ağırlık kazanmasıyla birlikte küsurat çekimlerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekilirken, günlük limit aşım komisyonlarına karşı da vatandaşlar uyarıldı. Sosyal mühendislik yöntemleriyle dolandırıcıların hedefi haline gelen ATM alanlarında şifre güvenliğine ve şüpheli yardım tekliflerine karşı azami dikkat gösterilmesi gerektiği vurgulandı.