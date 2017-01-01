Lucescu ile ipler kopuyor! Listedeki adaylar belli oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde Milli Takım'ın üst üste kötü sonuçlar alarak C Ligi'ne düşmesinin ardından Mircea Lucescu'nun Milli Takım'dan gönderilmesinin an meselesi olduğu iddiası ortaya atıldı.
Kötü gidişatın tüm sorumlusu olarak görülen Lucescu'nun istifasının isteneceği, istifa etmezse tazminat ödememek için Ağustos ayına kadar devam edileceği ve sözleşme bitiminde yolların ayrılacağı iddia edildi.
Lucescu'nun tüm kötü gidişe rağmen istifa etmeye yanaşmayacağı gelen bilgiler arasında.
Lucescu'nun ardından Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen hoca adayları arasında en güçlü isim Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş olarak görülüyor.
Lucescu'dan önce de Milli Takım ile görüşen ancak Fikret Orman'ın izin vermemesi nedeniyle anlaşamayan Şenol Güneş'in de Milli Takım'a hoca olmayı çok istediği biliniyor. Milli Takımın tarihindeki en büyük başarısı olan dünya üçüncülüğünde hoca olarak görev yapan Şenol Güneş'in yeniden böyle bir başarı kazanma arzusu içerisinde olduğunu yakın çevresine söylediği iddia edildi.
Adı Milli Takım ile özdeşleşen tecrübeli hocanın Yıldırım Demirören yönetimi ile çalışmasına imkansız gözüyle bakılıyor. TFF seçimlerinde olası bir yönetim değişikliği sonrası Terim'e teklif yapılması durumunda ise tecrübeli hocanın kararının ne olacağı merak konusu oldu.
Başakşehir'in başarılı hocası Abdullah Avcı'nın sezon sonu gelebilecek bir teklife olumlu yanıt verebileceği öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda olan Başakşehir ile sezon sonuna kadar çalışmaya devam etmek isteyen Avcı lig bitiminde gelebilecek bir teklife ise yeşil ışık yaktı.
Sezon bitiminde gelebilecek bir teklife Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da onay vereceği ve Abdullah Avcı'ya kolaylık sağlayacağı öğrenildi.
Göztepe'de başarılı bir dönem geçiren ardından başına geçtiği Sivasspor ile yaşadığı kan uyuşmazlığı nedeniyle istifa eden Tamer Tuna'nın oynattığı güzel futbol nedeniyle, Milli Takım için adı geçen teknik direktörler arasında adı bulunduğu belirtildi.