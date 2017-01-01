Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'nın konuğu olacak. Sakatlıkları bulunan Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba, maçta forma giyemeyecek. Galatasaray, Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında bu akşam, deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile karşı karşıya gelecek.
RZD Arena'da başlayacak müsabakayı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.Saat 20.55'te başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor.Grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Rusya temsilcisi ise son sırada bulunuyor.İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-0 kazanmıştı.
Galatasaray'ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için Lokomotiv Moskova maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor.Porto'nun 10 puanla birinci, Schalke 04'ün ise 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, kayıp yaşaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını yitirecek.
Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek.
Galatasaray'da sakatlıkları olan 3 futbolcu, Lokomotiv Moskova maçında forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Sinan Gümüş ile ameliyat edilen Emre Akbaba, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.
GALATASARAY KAFİLESİ RUSYA'DA
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Lokomotiv Moskova ile yarın yapacağı karşılaşma için Rusya'ya geldi. Vnukova Havalimanında taraftarlar sarı kırmızılı futbolcu ve yöneticileri çiçekle karşıladı. Galatasaraylı Yuto Nagatomo'ya taraftarlar ilgi gösterdi.
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?