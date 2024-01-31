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Aktüel
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Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

2024-01-31 13:45:05
Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

Avrupa Tren İstasyonu Endeksi, Avrupa’daki en iyi tren istasyonlarını gösteriyor .Gecikmeler, tren iptalleri ve aktarmalar daha uzun bekleme sürelerine neden oluyorsa, istasyon çevresi daha da önemli hale geliyor. ABD tüketiciyi koruma kuruluşu Tüketici Seçimi Merkezi, Avrupa’daki en iyi on tren istasyonunu belirleyen “ Avrupa Tren İstasyonu Endeksi”ni üçüncü kez yayınladı. Restoran ve mağaza sayısı, yerel toplu taşıma bağlantısı ve internet erişimi gibi kriterler sıralamada rol oynadı. Asansör sayısı, tekerlekli sandalye kullanıcıları için engelsiz erişim ve tabelalar da incelendi. Endekste rol oynayan diğer kriterler ise yolcu sayısı, ulusal ve uluslararası bağlantı sayısı, birinci sınıf dinlenme salonlarının mevcudiyeti ve araç paylaşımı seçenekleri oldu. Peki ya Türkiye listede ver alabilmiş mi? Kaçıncı sırada?

#1
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

19. Atocha Tren İstasyonu - İspanya Madrid’de bulunan Atocha Tren İstasyonu 8 Şubat 1851 yılından bu yana işleyen bir demir yolu hattına sahip. Burası Madrid tarihinde görülen ilk tren istasyonu olma özelliği taşıyor. 1892 ve 2044 yıllarından istenmeyen felaketler yaşayan tren istasyonu Cordoba, Barselona, Toledo ve Sevilla’ya seferler düzenliyor. Ama bu tren istasyonunu özel yapan garın için adeta tropikal bir ormanı andırması.

#2
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

18. Tanggula Tren İstasyonu - Çin Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Özerk Bölgesinde bulunan Tanggula Tren İstasyonudeniz seviyesinden 5 kilometre kadarcık yüksekte. Gökyüzüne yolculuk yapıyormuş gibi hissettire istasyondan Şangay ile Tibet arası bilet alırsanız sizi 21 saatlik bir yolculuk ve 2 bin km bekliyor. Her gün başka rotaya gidebileceğiz Tanggula Tren İstasyonu farklı bir deneyim olabilir.

#3
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

17.Helsinki Tren İstasyonu - Finlandiya 1919 yılında hizmete açılan bina mimari özellikleri ile ironik bir yapı aslında. Kubbe şeklinde girişi ve girişin iki yanında ellerinde ışıklı küreler tutan asker heykelleri bulunmakta. Stockholm, Londra ve Oslo’dan bu tren istasyonunu görmeye gelenler bulunuyor. Aktif olarak yolculuk yapamasanız bile BBC’nin güzelliği ile en güzel tren istasyonları listesinde bulunan bu yapıyı ziyaret edebilirsiniz.

#4
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

16. Antwerp Merkez Tren İstasyonu - Belçika Antwerpen ya da Anvers olarak da bilinen Antwerp Tren İstasyonu Belçika’nın ortasında adeta bir “saray”… 1895 - 1905 yılları arasında yapılan bu sarayımsı istasyon hacmi bakımından ilk on içerisinde bulunuyor. Gece ayrı gündüz ayrı güzel olan bu ihtişamlı tren istasyona Brüksel’den 45 dakikalık tren yolculuğu sonunda ulaşabilirsiniz.

#5
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

15. Chhatrapati Shivaji Tren İstasyonu - Hindistan Dünyanın en kalabalık ülkesi olunca tren istasyonunun küçük olması elbette imkansız. Durum böyle olunca Chhatrapati Shivaji Tren İstasyonu’da bir o kadar kalabalık! 004 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası korumasında olan bu taşıma merkezi için günde 1250 kadar tren seferi yapıyor, yaklaşık üç milyon yolcu taşıyor ve istasyonda18 farklı platform bulunuyor. Tren istasyonu gündüz sönük gelebilir ama gece görüntüsü oldukça fantastik.

#6
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

14. Kanazawa Tren İstasyonu - Japonya Japonya’nın geleneksel ile yenilikçi bakış açısını harmanladığı bir yapı Kanazawa Tren İstasyonu… başkent Tokyo’ya 2 saatlik uzaklıkta bulunan istasyonun olduğu yer aynı zamanda İşikawa Vilayeti’nin de yönetim merkezi, durum böyle olunca kalabalık bir yolcu kitlesi kaçınılmaz oluyor.

#7
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

13.Sao Bento Tren İstasyonu - Portekiz Almeida Garret Meydanında bulunan Sao Bento Tren İstasyonunun en büyük özelliği istasyonun iç yüzeyi büyük ölçüde “azulejo” adı verilen özel seramiklerle kaplı olması. 20 bin seramiğin olduğu tahmin edilen duvarlarda şehrin ve ülkenin nasıl geliştiği tasvir ediliyor.

#8
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

12. Maputo Tren İstasyonu - Mozambik “Dünyanın en iyisi” olarak karşımıza çıkan Maputo Tren İstasyonu yıllar boyunca sömürgeciğe karşı dik duruşu, bağımsızlık savaşının izleri, efsanevi pazar yerleri ve sahil kenarında olmasıyla neden dünyanın en iyileri arasında olduğunun açık kanıtı. ‘Blood Diamond’ filmini izleyenler bu tren istasyonunu hatırlayabilir.

#9
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

#10
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

10. Berlin Hauptbahnhof - Almanya Bu modern tren istasyonun 2006 yılında Dünya Kupasını yetiştirilmesi hedeflenerek inşaası tamamlandı. Adeta bir alışveriş merkezi gibi görünen Berlin Hauptbahnhof 14 perondan oluşuyor.

#11
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

8.Chicago Union Tren İstasyonu - Amerika Birleşik Devletleri 1925 yılından beridir ABD’nin en güzel tren istasyonlarından olan Chicago Union Tren İstasyonu sadece bir istasyon değil aynı zamanda yemek yiyebilir, mağazaları gezebilirsiniz. Adeta bir film platosunu andıran tren istasyonu 01:00 - 05:00 saatleri arasında kapalı.

#12
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

7.St Pancras Uluslararası Tren İstasyonu - İngiltere 1868 yılında inşaa edilen bina Neogotik mimarinin de en güzel örneklerinden biri… Pancras Tren İstasyonu için yerli halk “demir yollarının katedrali” söyleminin boşa olmadığını anlıyoruz. Victoria döneminden kalan bu güzel binada bulunan istasyon Paris, Brüksel, Lyon, Rotterdam ve Amsterdam gibi Avrupa şehirlerine; Cambridge, Nottingham ve Brighton’a seferleri bulunuyor.

#13
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

6.Gare du Nord - Fransa Paris Tren İstasyonu olarak bilinen ama gerçekte adı Gare du Nord adeta Fransa’nın kalbi çünkü bu tren istasyonundan istediğiniz bölgeye kolayca gidebiliyorsunuz. Yıllık yolcu kapasitesi ile şaşırtan Gare du Nord’un kapısından yaklaşık olarak yılda 200 milyon insanın geçtiği tahmin ediliyor.

#14
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

5. Yaroslavl Tren İstasyonu - Rusya Listemizde en eski tren istasyonunda sıra… Yaroslavl Tren İstasyonu Rus tarihi boyunca yaşanan birçok olaya tanıklık etmiş bir bina. Haberleşme ve ulaşım bakımından da öneme sahip olan tren istasyonundan sadece Rusya değil çevresinde bulunan yerlere de gidebilirsiniz.

#15
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

4.Kuala Lumpur Tren İstasyonu - Malezya 1910 yılında yapılmış bu şatafatlı bina mimar olan Hubbock tarafından tasarlanmış. Bölgenin sıcağının etkilemediği istasyon şehir içinde yolculuk etmek için oldukça uygun.

#16
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

3. Southern Cross Tren İstasyonu - Avusturalya Avusturalya’nın en işler yerinden biri olan Southern Cross Tren İstasyonundayız. Nicholas Grimshaw mimari zekasının ürünü olan binanın çatısı bir dalgayı andırıyor. Görselliğinin yanı sıra ışıklandırması, havalandırması ve fütüristik yapısıyla oldukça başarılı bir tren istasyonu.

#17
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

2. Sirkeci Tren İstasyonu - İstanbul İstanbul Fatih’de bulunan Sirkeci Tren İstasyonu ilk olarak 1890 yılında hizmet vermeye başladı. Günümüzde sayısız İstanbul’da bulunan tarihi yapılardan sadece biri. Hem Osmanlı hem de Fransa mimarisine ait dokunuşlarını görebileceğiniz istasyon sadece iç cephesi ile ilgi çekici… Yeşilçam fimlerinde kavuşmaların ve ayrılıkların popüler noktası olan Sirkeci Tren İstasyonu içinde demiryolu müzesi de barındırıyor.

#18
Foto - Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

1. Haydarpaşa Tren İstasyonu - İstanbul Hazır ironik yapılardan bahsetmişken tabii ki Haydarpaşa’dan bahsetmemek olmaz. “Seni yenicem İstanbul!” repliğinin binlerce kez tekrar edildiği yer olan Haydarpaşa Osmanlı Devletinin son dönemlerinde Bağdat ile İstanbul arasındaki ilk bağlantısı olan bir istasyon aslında daha fazlası. Avrupai katedralleri andıran görünüşünde 2 Alman mimarın imzası bulunuyor.

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