Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en iyi tren istasyonları belli oldu

Avrupa Tren İstasyonu Endeksi, Avrupa’daki en iyi tren istasyonlarını gösteriyor .Gecikmeler, tren iptalleri ve aktarmalar daha uzun bekleme sürelerine neden oluyorsa, istasyon çevresi daha da önemli hale geliyor. ABD tüketiciyi koruma kuruluşu Tüketici Seçimi Merkezi, Avrupa’daki en iyi on tren istasyonunu belirleyen “ Avrupa Tren İstasyonu Endeksi”ni üçüncü kez yayınladı. Restoran ve mağaza sayısı, yerel toplu taşıma bağlantısı ve internet erişimi gibi kriterler sıralamada rol oynadı. Asansör sayısı, tekerlekli sandalye kullanıcıları için engelsiz erişim ve tabelalar da incelendi. Endekste rol oynayan diğer kriterler ise yolcu sayısı, ulusal ve uluslararası bağlantı sayısı, birinci sınıf dinlenme salonlarının mevcudiyeti ve araç paylaşımı seçenekleri oldu. Peki ya Türkiye listede ver alabilmiş mi? Kaçıncı sırada?