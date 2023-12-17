2023-12-17 16:24:37 Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri
FourFourTwo Dergisi, futbol tarihinin en iyi 100 teknik adamını açıkladı. Listede Türkiye’den yalnızca bir isim yer aldı. Futbol dergisi FourFourTwo, dünyanın en iyi teknik adamlarını açıkladı. 100 teknik adamın yer aldığı listede birçok ünlü isim yer alırken, birçok ismi de tanıyamayacaksınız. Bununla birlikte dünyanın en iyi teknik direktörleri belli olurken, 100 teknik direktör sıralamasına Süper Lig'den yalnızca bir isim girdi.