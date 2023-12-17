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Spor
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Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

2023-12-17 16:24:37
Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

FourFourTwo Dergisi, futbol tarihinin en iyi 100 teknik adamını açıkladı. Listede Türkiye’den yalnızca bir isim yer aldı. Futbol dergisi FourFourTwo, dünyanın en iyi teknik adamlarını açıkladı. 100 teknik adamın yer aldığı listede birçok ünlü isim yer alırken, birçok ismi de tanıyamayacaksınız. Bununla birlikte dünyanın en iyi teknik direktörleri belli olurken, 100 teknik direktör sıralamasına Süper Lig'den yalnızca bir isim girdi.

#1
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

1. Alex Ferguson

#2
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

2. Rinus Michels

#3
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

3. Johan Cruyff

#4
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

4. Bill Shankly

#5
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

5. Pep Guardiola

#6
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

6. Arrigo Sacchi

#7
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

7. Matt Busby

#8
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

8. Helenio Herrera

#9
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

9. Ernst Happel

#10
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

10. Valeriy Lobanovskyi

#11
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

11. Brian Clough

#12
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

12. Jose Mourinho

#13
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

13. Marcello Lippi

#14
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

14. Giovanni Trapattoni

#15
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

15. Vicente del Bosque

#16
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

16. Miguel Munoz

#17
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

17. Carlo Ancelotti

#18
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

18. Ottmar Hitzfeld

#19
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

19. Nereo Rocco

#20
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

20. Louis van Gaal

#21
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

21. Bela Guttmann

#22
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

22. Bob Paisley

#23
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

23. Arsene Wenger

#24
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

24. Fabio Capello

#25
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

25. Herbert Chapman

#26
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

26. Alf Ramsey

#27
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

27. Mario Zagallo

#28
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

28. Jose Villalonga

#29
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

29. Jurgen Klopp

#30
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

30. Jock Stein

#31
Foto - Listede Süper Lig'den 1 isim var! İşte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri

99. Fatih Terim Kaynak: Sabah

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