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Otomotiv
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Liste belli oldu! 2021'de Türkiye'ye gelecek yeni model otomobiller

2020-12-22 17:34:53
Liste belli oldu! 2021'de Türkiye'ye gelecek yeni model otomobiller

Yeni yılda Türkiye'ye gelecek yeni otomobil modelleri belli oldu. Markalar 2021'de yeni model bombardımanına hazırlanıyor.

#1
Foto - 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 668.495 adet oldu.

2020 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 668.495 adet oldu.

#2
Foto - Sadece otomobil olarak aktığımızda satışlar yüzde 67,3 yükselerek 529.388 adete çıktı. Aralık ayında da 100 bine yakın araç satışı olursa toplam pazar 750 binleri geçecek. Gelecek yıl için yapılan Pazar öngörüleri ise değişiyor. Bazı markalar 2020 pazarından yüzde 10 düşüş öngörürken bazıları ilk 3 ayın durağan olacağını ardından hareketlilikle 800 binleri aşabileceğini tahmin ediyor.

Sadece otomobil olarak aktığımızda satışlar yüzde 67,3 yükselerek 529.388 adete çıktı. Aralık ayında da 100 bine yakın araç satışı olursa toplam pazar 750 binleri geçecek. Gelecek yıl için yapılan Pazar öngörüleri ise değişiyor. Bazı markalar 2020 pazarından yüzde 10 düşüş öngörürken bazıları ilk 3 ayın durağan olacağını ardından hareketlilikle 800 binleri aşabileceğini tahmin ediyor.

#3
Foto - 2021 yılında araç satışlarını etkileyecek en önemli göstergeler kur artışları, ÖTV ve faiz oranları. Markalar ÖTV dilimlerinde yeniden bir düzenleme öngörmezlerken satışlardaki en büyük kozlarından biri yeni modeller olacak. Yılın ilk çeyreğinden başlamak üzere 2021 sonuna kadar birçok yeni model Türkiye’de showrromlara inecek. İşte 2021’de Türkiye’de satılması planlanan yeni modeller:

2021 yılında araç satışlarını etkileyecek en önemli göstergeler kur artışları, ÖTV ve faiz oranları. Markalar ÖTV dilimlerinde yeniden bir düzenleme öngörmezlerken satışlardaki en büyük kozlarından biri yeni modeller olacak. Yılın ilk çeyreğinden başlamak üzere 2021 sonuna kadar birçok yeni model Türkiye’de showrromlara inecek. İşte 2021’de Türkiye’de satılması planlanan yeni modeller:

#4
Foto - Gelecek yıl Audi’de birçok yeni model var. Yılın ilk yarısında yeni Audi A3 Sportback, A3 Sedan ve Q3 Sportback gelecek. Markanın küçük modeli yeni A1’in de ilk yarıda showroomlara inmesi planlanıyor.

Gelecek yıl Audi’de birçok yeni model var. Yılın ilk yarısında yeni Audi A3 Sportback, A3 Sedan ve Q3 Sportback gelecek. Markanın küçük modeli yeni A1’in de ilk yarıda showroomlara inmesi planlanıyor.

#5
Foto - Volkswagen ticari araç üyelerinden yeni Caddy şubatta satışa çıkacak. Kombi ve panelvan versiyonları aynı anda gelecek yeni Caddy’de 2 lt 122 bg ve 320 Nm, torklu dizel motor yer alacak. Markanın pick-up’ı Amarok ise 2023’te yeni bir yüzle pazarlara sunulacak.

Volkswagen ticari araç üyelerinden yeni Caddy şubatta satışa çıkacak. Kombi ve panelvan versiyonları aynı anda gelecek yeni Caddy’de 2 lt 122 bg ve 320 Nm, torklu dizel motor yer alacak. Markanın pick-up’ı Amarok ise 2023’te yeni bir yüzle pazarlara sunulacak.

#6
Foto - Alman marka yeni yılda birçok yeni modeli ithal edecek. Yeni BMW 430i Convertible,M3 Competition, BMW 630i ve iX3 yılın ilk çeyreğinde gelecek. Yeni BMW 420i Gran Coupé‘nin yılın son çeyreğinde gelmesi öngörülürken yeni BMW M4 Competition için planlanan tarih yılın ikinci çeyreği. Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer ve BMW iX’in de yılın sonunda gelmesi planlanıyor.

Alman marka yeni yılda birçok yeni modeli ithal edecek. Yeni BMW 430i Convertible,M3 Competition, BMW 630i ve iX3 yılın ilk çeyreğinde gelecek. Yeni BMW 420i Gran Coupé‘nin yılın son çeyreğinde gelmesi öngörülürken yeni BMW M4 Competition için planlanan tarih yılın ikinci çeyreği. Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer ve BMW iX’in de yılın sonunda gelmesi planlanıyor.

#7
Foto - 2021’in ilk yarısında Jaguar E- PACE , Jaguar XF VE Jaguar F-PACE’İN showroomlara inmesi planlanıyor.

2021’in ilk yarısında Jaguar E- PACE , Jaguar XF VE Jaguar F-PACE’İN showroomlara inmesi planlanıyor.

#8
Foto - 2021 ilk çeyrekte Land Rover Discovery’nin makyajlı versiyonlarının gelmesi planlanıyor. Ek olarak 2021 yılı içerisinde Defender 90’nın da satışına başlanacak.

2021 ilk çeyrekte Land Rover Discovery’nin makyajlı versiyonlarının gelmesi planlanıyor. Ek olarak 2021 yılı içerisinde Defender 90’nın da satışına başlanacak.

#9
Foto - Fiat’ın 2021’deki en önemli sürprizi Egea Cross’un şubatta satışa çıkması planlanıyor.

Fiat’ın 2021’deki en önemli sürprizi Egea Cross’un şubatta satışa çıkması planlanıyor.

#10
Foto - Hyundai ilk çeyrekte yeni i20 N Line ve B -SUV modeli Bayon’u pazara sunacak. Yeni Tucson martta Elantra nisanda gelecek. Kona’nın elektriklisinin yılın 2. Çeyreğinde gelmesi planlanıyor.

Hyundai ilk çeyrekte yeni i20 N Line ve B -SUV modeli Bayon’u pazara sunacak. Yeni Tucson martta Elantra nisanda gelecek. Kona’nın elektriklisinin yılın 2. Çeyreğinde gelmesi planlanıyor.

#11
Foto - Yeni Juke ve Qashqai’nin yılın ilk yarısında gelmesi hedefleniyor. Yılın ikinci yarısında ise elektrikli Leaf showroomlara inecek.

Yeni Juke ve Qashqai’nin yılın ilk yarısında gelmesi hedefleniyor. Yılın ikinci yarısında ise elektrikli Leaf showroomlara inecek.

#12
Foto - Honda’nın yeni Jazz hibriti mayıs ayında Türkiye’ye gelecek. 2021 sonbaharda ise yeni Civic ithal edilecek.

Honda’nın yeni Jazz hibriti mayıs ayında Türkiye’ye gelecek. 2021 sonbaharda ise yeni Civic ithal edilecek.

#13
Foto - Opel’in tamamen yenilenen BUV’u Mokka gelecek yıl ithal edilecek.

Opel’in tamamen yenilenen BUV’u Mokka gelecek yıl ithal edilecek.

#14
Foto - Fransız marka ilk çeyrekte makyajlı Megane Sedan’ı pazara sürecek. Koleos Techno da ilk çeyrekte showrromlara iniyor. Clio Hibrit, Captur Hibrit ve yeni Renault Symbol’un ilk yarıyılda ithalatı planlanıyor. 2.yarıda ise yeni Express (Combi & Van) gelecek.

Fransız marka ilk çeyrekte makyajlı Megane Sedan’ı pazara sürecek. Koleos Techno da ilk çeyrekte showrromlara iniyor. Clio Hibrit, Captur Hibrit ve yeni Renault Symbol’un ilk yarıyılda ithalatı planlanıyor. 2.yarıda ise yeni Express (Combi & Van) gelecek.

#15
Foto - İlk çeyrekte Sandero VE Sandero Stepway geliyor. İkinci yarıda ise suv Duster’ın makyajlı versiyonu gelmesi planlanıyor.

İlk çeyrekte Sandero VE Sandero Stepway geliyor. İkinci yarıda ise suv Duster’ın makyajlı versiyonu gelmesi planlanıyor.

#16
Foto - Fransız markanın 2021’deki en önemli yeni modellerinden biri yeni 208 olacak.

Fransız markanın 2021’deki en önemli yeni modellerinden biri yeni 208 olacak.

#17
Foto - Tamamen elektrikli Yeni EQA 250, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak. CLA, yılın ilk çeyreğinde CLA 200 4MATIC ile dört çeker seçeneğine kavuşacak. GLB, 200 4MATIC seçeneği ile 2021’in ikinci çeyreğinde ithal edilecek. 2. çeyrekte beklenen bir diğer yenilik ise 2.0 litre ve dört çeker versiyonu ile satışa sunulması planlanan CLS 300 d 4MATIC olacak. Yılın 3. Çeyreğinde EQS (580 4MATIC), EQA 300 4MATIC ve EQA 350 4MATIC seçeneklerinin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. 2021’de tanıtılacak yeni C-Serisi ise üçüncü çeyrekte, C 180 ve C 200 4MATIC motor seçenekleriyle ithal edilecek. Mercedes-Maybach ailesinden S-Serisi 580 4MATIC ise tamamen yenilenerek Türkiye’de satışa sunulacak.

Tamamen elektrikli Yeni EQA 250, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak. CLA, yılın ilk çeyreğinde CLA 200 4MATIC ile dört çeker seçeneğine kavuşacak. GLB, 200 4MATIC seçeneği ile 2021’in ikinci çeyreğinde ithal edilecek. 2. çeyrekte beklenen bir diğer yenilik ise 2.0 litre ve dört çeker versiyonu ile satışa sunulması planlanan CLS 300 d 4MATIC olacak. Yılın 3. Çeyreğinde EQS (580 4MATIC), EQA 300 4MATIC ve EQA 350 4MATIC seçeneklerinin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. 2021’de tanıtılacak yeni C-Serisi ise üçüncü çeyrekte, C 180 ve C 200 4MATIC motor seçenekleriyle ithal edilecek. Mercedes-Maybach ailesinden S-Serisi 580 4MATIC ise tamamen yenilenerek Türkiye’de satışa sunulacak.

#18
Foto - Kia’nın SUV’u yeni Sorento 2021 ilk yarısında gelecek Yıl sonunda Sportage kasa değiştirecek.

Kia’nın SUV’u yeni Sorento 2021 ilk yarısında gelecek Yıl sonunda Sportage kasa değiştirecek.

#19
Foto - 2021’in ilk yarısında Jaguar E- PACE , Jaguar XF VE Jaguar F-PACE’İN showroomlara inmesi planlanıyor.

2021’in ilk yarısında Jaguar E- PACE , Jaguar XF VE Jaguar F-PACE’İN showroomlara inmesi planlanıyor.

#20
Foto - Yeni Citroen C4 mayısta gelecek. C3 makyajlanacak ve yılın son çeyreği showroomlara inecek.

Yeni Citroen C4 mayısta gelecek. C3 makyajlanacak ve yılın son çeyreği showroomlara inecek.

#21
Foto - Yenilenen VW Golf yılın ilk çeyreği gelecek. 3. çeyrek Tiguan All Space yani 7 koltuk ithal edilecek. Yine 3.çeyrekte 4 çeker olan Passat All Track satışa çıkacak. Yıl sonunda ise T Cross modelinin gelmesi planlanıyor.

Yenilenen VW Golf yılın ilk çeyreği gelecek. 3. çeyrek Tiguan All Space yani 7 koltuk ithal edilecek. Yine 3.çeyrekte 4 çeker olan Passat All Track satışa çıkacak. Yıl sonunda ise T Cross modelinin gelmesi planlanıyor.

#22
Foto - Tüm yeni MINI modellerinin Mayıs ayı başında gelmesi planlanıyor. Bunların arasında MINI 3 ve 5 Kapı (LCI), MINI Cabrio (LCI), MINI Electric (LCI) ve MINI JCW 3 Kapı (LCI) yer alıyor.

Tüm yeni MINI modellerinin Mayıs ayı başında gelmesi planlanıyor. Bunların arasında MINI 3 ve 5 Kapı (LCI), MINI Cabrio (LCI), MINI Electric (LCI) ve MINI JCW 3 Kapı (LCI) yer alıyor.

#23
Foto - SEAT markasının gelecek yıl en önemli yeniliklerinden biri yeni Leon modeli olacak.

SEAT markasının gelecek yıl en önemli yeniliklerinden biri yeni Leon modeli olacak.

#24
Foto - Skoda’nın SUV’u Kodiaq temmuz ayında makyajlanıp gelecek. Fabia ise kasım ayında tamamen yeni kasa ile satışa çıkacak.

Skoda’nın SUV’u Kodiaq temmuz ayında makyajlanıp gelecek. Fabia ise kasım ayında tamamen yeni kasa ile satışa çıkacak.

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