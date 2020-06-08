Lise sınıfta kalma puanı lisede kaç dersten kalınır?

Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre; ilkokul 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıftaki tüm öğrenciler birinci dönem puanının sınıf geçme puanının altında kalıp kalmadığına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Bu durumda derslerin bir döneme ait puanları yıl sonu puanı olarak sayılacak. Oluşan bu yıl sonu puanı, ağırlıklı puan, yıl sonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplamasında kullanılacak. 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Herhangi bir sorumluluk sınavı olmayacak. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.