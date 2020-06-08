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Eğitim
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Lise sınıfta kalma puanı lisede kaç dersten kalınır?

2020-06-08 17:09:36
Lise sınıfta kalma puanı lisede kaç dersten kalınır?

Sınıfta kalma ders notları ve sınıfta kaç dersten kalınır? Soruları koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim gören öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ders notlarının birinci dönem konularından baz alındığını vurgulayarak sınıf geçme kriterlerini açıkladı. Peki Sınıf geçme notu nasıl hesaplanacak? Devamsızlıktan sınıfta kalınacak mı? Kaç gün devamsızlıktan sınıfta kalınır? Lise sınıfta kalma puanı lisede kaç dersten kalınır? İşte detaylar.

#1
Foto - 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek. Sorumluluk sınavı detayları MEB tarafından açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları, 22-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek. Sorumluluk sınavı detayları MEB tarafından açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları, 22-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek.

#2
Foto - Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan sınıf geçecek.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan sınıf geçecek.

#3
Foto - Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

#4
Foto - Corona virüs nedeniyle bu yıl yapılamayan ikinci dönem eğitimlerinde öğrencilerin bir üst sınıfa geçebileceği açıklanmıştı. Ancak tüm ilk ve ortaöğretim kademelerinde sınıf geçmeyle ilgili sınıf geçme ile ilgili yeni kurallar getirildi.

Corona virüs nedeniyle bu yıl yapılamayan ikinci dönem eğitimlerinde öğrencilerin bir üst sınıfa geçebileceği açıklanmıştı. Ancak tüm ilk ve ortaöğretim kademelerinde sınıf geçmeyle ilgili sınıf geçme ile ilgili yeni kurallar getirildi.

#5
Foto - Sınıf geçme notu nasıl hesaplanacak?

Sınıf geçme notu nasıl hesaplanacak?

#6
Foto - Tüm ilk ve ortaöğretim kademelerinde sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerin uzaktan eğitim faaliyetlerinde not sistemi olmayacak. Yurtdışında bulunması, sağlık durumu gibi sebeplerle okula devam edemeyen, bu nedenle de birinci dönem puanı bulunmayan öğrenciler de bir üst sınıfa geçirilecek. Ancak bu öğrencilere velisinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilmesi de sağlanacak.

Tüm ilk ve ortaöğretim kademelerinde sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerin uzaktan eğitim faaliyetlerinde not sistemi olmayacak. Yurtdışında bulunması, sağlık durumu gibi sebeplerle okula devam edemeyen, bu nedenle de birinci dönem puanı bulunmayan öğrenciler de bir üst sınıfa geçirilecek. Ancak bu öğrencilere velisinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilmesi de sağlanacak.

#7
Foto - Ortaöğretim sınıf geçme nasıl olacak?

Ortaöğretim sınıf geçme nasıl olacak?

#8
Foto - Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre; ilkokul 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıftaki tüm öğrenciler birinci dönem puanının sınıf geçme puanının altında kalıp kalmadığına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Bu durumda derslerin bir döneme ait puanları yıl sonu puanı olarak sayılacak. Oluşan bu yıl sonu puanı, ağırlıklı puan, yıl sonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplamasında kullanılacak. 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Herhangi bir sorumluluk sınavı olmayacak. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre; ilkokul 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıftaki tüm öğrenciler birinci dönem puanının sınıf geçme puanının altında kalıp kalmadığına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Bu durumda derslerin bir döneme ait puanları yıl sonu puanı olarak sayılacak. Oluşan bu yıl sonu puanı, ağırlıklı puan, yıl sonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplamasında kullanılacak. 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Herhangi bir sorumluluk sınavı olmayacak. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

#9
Foto - Zayıf derslerden kalınacak mı?

Zayıf derslerden kalınacak mı?

#10
Foto - Liselerde de birinci dönem notlarına göre öğrenciler bir üst sınıfa geçebilecek. Yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçmiş olacaklar. 50 puanın altında kalan, zayıf dersi bulunan öğrenciler sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler.

Liselerde de birinci dönem notlarına göre öğrenciler bir üst sınıfa geçebilecek. Yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçmiş olacaklar. 50 puanın altında kalan, zayıf dersi bulunan öğrenciler sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler.

#11
Foto - Sorumlu olarak üst sınıfa geçmek için başarısız ders sayısına bakılmayacak. Daha sonra sorumluluk sınavlarına girerek bu dersleri verecekler.

Sorumlu olarak üst sınıfa geçmek için başarısız ders sayısına bakılmayacak. Daha sonra sorumluluk sınavlarına girerek bu dersleri verecekler.

#12
Foto - Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinde baraj ders ayrımı da olmayacak. Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin hangi dersten zayıf aldıklarına bakılmayacak. Öğrenciler hangi ders ve sayısı ne olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler.

Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinde baraj ders ayrımı da olmayacak. Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin hangi dersten zayıf aldıklarına bakılmayacak. Öğrenciler hangi ders ve sayısı ne olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler.

#13
Foto - Devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı?

Devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı?

#14
Foto - Değerlendirmelerde sadece birinci dönemde yapılan devamsızlıklar dikkate alınacak. Devamsızlık süresini dolduran öğrenciler sınıf tekrarına kalacak. Uzaktan eğitim süreci bu değerlendirmenin dışında olacak.

Değerlendirmelerde sadece birinci dönemde yapılan devamsızlıklar dikkate alınacak. Devamsızlık süresini dolduran öğrenciler sınıf tekrarına kalacak. Uzaktan eğitim süreci bu değerlendirmenin dışında olacak.

#15
Foto - Telafi eğitim ne zaman yapılacak?

Telafi eğitim ne zaman yapılacak?

#16
Foto - Telafi eğitimleri resmi okullarda 31 Ağustos’ta başlayacak. Özel okullar ise 15 Ağustos’tan sonra kendi takvimlerini oluşturarak telafi eğitime başlayabilecekler. Bu eğitimlerde öğrenciler herhangi bir şekilde notla değerlendirilmeyecek.

Telafi eğitimleri resmi okullarda 31 Ağustos’ta başlayacak. Özel okullar ise 15 Ağustos’tan sonra kendi takvimlerini oluşturarak telafi eğitime başlayabilecekler. Bu eğitimlerde öğrenciler herhangi bir şekilde notla değerlendirilmeyecek.

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