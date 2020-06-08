2020-06-08 17:09:36 Lise sınıfta kalma puanı lisede kaç dersten kalınır?
Sınıfta kalma ders notları ve sınıfta kaç dersten kalınır? Soruları koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim gören öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ders notlarının birinci dönem konularından baz alındığını vurgulayarak sınıf geçme kriterlerini açıkladı. Peki Sınıf geçme notu nasıl hesaplanacak? Devamsızlıktan sınıfta kalınacak mı? Kaç gün devamsızlıktan sınıfta kalınır? Lise sınıfta kalma puanı lisede kaç dersten kalınır? İşte detaylar.