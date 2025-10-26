Lise olduklarına kim inanır: Yıllık ciro ağızları açık bıraktı!

"20 BİN KİŞİLİK YEMEK HİZEMTİ DE SAĞLADIK" Üçkuyu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi yiyecek içecek öğretmeni İbrahim Olgun da taşımalı eğitim öğrencileri için günde 20 bin ekmek ürettiklerini söylerek, "Diyarbakır’daki tüm okullara, taşımalı eğitim kapsamında bu ekmekleri biz gönderiyoruz. Her gün düzenli olarak ekmeklerin yanı sıra 2 bin çörek ve 2 bin poğaça da yine öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Atölyemizde günlük olarak 5 öğrenci görevalıyor, gündüz 2, akşamüstü 3 öğrenci dönüşümlü olarak çalışıyor. Öğrencilerimiz burada hem çalışarak meslek öğreniyor, hem de harçlık kazanıyorlar. Günlük ortalama 300-350 lira gelir elde ediyorlar. Hafta içi düzenli çalıştıklarında, bir aylık kişisel masraflarını rahatlıkla karşılayabiliyorlar. Deprem döneminde de atölyemiz faaliyetlerine devam etti. O dönemde 24 saat aralıksız çalışarak, günde 20 bin ekmek ürettik. Ayrıca Diyarbakır’daki okullarda konaklayan depremzedelere 20 bin kişilik yemek hizmeti de sağladık." diye konuştu.