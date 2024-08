Limonun çürümesini önleyecek sır! Limon: Söküp atan karışım! Türkiye'de en fazla Adana’da da böyle yapıyorlar

Limon her mevsim mutfaklarda bulunması gereken bir meyvedir. Ekşili ekşili tam bir C vitamini olan limon, saklanarak her mevsim tüketiliyor. Ülkemizde Mersin ve Adana’da yetişen limonlar farklı ülkelere de ihraç ediliyor. Tam bir limon cenneti olan Adana ve Mersin’de yetişen limonlar ülkemizde de bolca tüketiliyor. Yeşil yeşil toplanan limonlar mutfaklarda yerini alıyor. Fakat limonda bir sorun var ki kısa sürede küflenmesi. Limonlar kısa sürede küflenip çürüdüğü için saklamak da oldukça zor oluyor. Ama Adanalı köylü kadınların da uyguladığı bu yöntem sayesinde limonlarını asla küflenmeyecek ve çürümeyecek. Adana’da vatandaşlar yoğun sıcaklara karşı limonları derin dondurucu ya da buzdolabında saklıyor.