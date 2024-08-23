  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile
7
Limonun çürümesini önleyecek sır! Limon: Söküp atan karışım! Türkiye'de en fazla Adana’da da böyle yapıyorlar

2024-08-23 00:43:06
Limonun çürümesini önleyecek sır! Limon: Söküp atan karışım! Türkiye'de en fazla Adana’da da böyle yapıyorlar

Kusursuz C vitamini deposu olan limonları bozulmadan saklamak için Adanalılar’ın yöntemini deneyin

#1
Foto - Limonun çürümesini önleyecek sır! Limon: Söküp atan karışım! Türkiye'de en fazla Adana’da da böyle yapıyorlar

Limon her mevsim mutfaklarda bulunması gereken bir meyvedir. Ekşili ekşili tam bir C vitamini olan limon, saklanarak her mevsim tüketiliyor. Ülkemizde Mersin ve Adana’da yetişen limonlar farklı ülkelere de ihraç ediliyor. Tam bir limon cenneti olan Adana ve Mersin’de yetişen limonlar ülkemizde de bolca tüketiliyor. Yeşil yeşil toplanan limonlar mutfaklarda yerini alıyor. Fakat limonda bir sorun var ki kısa sürede küflenmesi. Limonlar kısa sürede küflenip çürüdüğü için saklamak da oldukça zor oluyor. Ama Adanalı köylü kadınların da uyguladığı bu yöntem sayesinde limonlarını asla küflenmeyecek ve çürümeyecek. Adana’da vatandaşlar yoğun sıcaklara karşı limonları derin dondurucu ya da buzdolabında saklıyor.

#2
Foto - Limonun çürümesini önleyecek sır! Limon: Söküp atan karışım! Türkiye'de en fazla Adana’da da böyle yapıyorlar

POŞETLE BUZDOLABINA KALDIRIN! SAKLAMA TÜYOSU 1: Limonu bütün halde saklamak için buzdolabı poşetlerinden yardım almalısınız. Ağzı kilitli buzdolabı poşetleri havası tamamen boşaltıldığı için limonların çürüme süresini uzatacaktır. Buzdolabı poşetine koyduğunuz limonları buzdolabında saklayın. Buzdolabı poşeti yöntemiyle limonlar bozulmadan haftalarca sağlam kalabilir. unileverfoodsolutions.com.tr’de yer alan haberde ise yarım ya da dilimlenmiş limonları ise küçük bir tabağa koyduktan sonra havayla temaslarını kesmek için streç filmle kaplamanın en etkili yöntemlerden olduğu belirtildi.

#3
Foto - Limonun çürümesini önleyecek sır! Limon: Söküp atan karışım! Türkiye'de en fazla Adana’da da böyle yapıyorlar

Arzu edersen tabak kullanmak yerine streç filme sardığın limonları hava geçirmeyen bir kabın içine yerleştirerek buzdolabına atabilirsin. Ancak her koşulda, dilimlenmiş limonların tazeliklerini bütün limonlara kıyasla daha kısa sürede yitireceğini unutmamalısın. DİLİMLENMİŞ OLARAK BİLE GÜNLERCE SAKLANIR! ye-mek.net’teki habere göre dilimlenmiş ya da kesilmiş limonu hava almayan bir kabın içerisinde yine buzdolabında saklayabilirsiniz. En az 4-5 gün hiç bozulmadan buzdolabında dilimlenmiş limon dayanır.

#4
Foto - Limonun çürümesini önleyecek sır! Limon: Söküp atan karışım! Türkiye'de en fazla Adana’da da böyle yapıyorlar

LİMONATA NASIL YAPILIR? Limonata yapmak oldukça basit ve ferahlatıcıdır. İşte temel bir ev yapımı limonata tarifi: Malzemeler: 4-5 adet limon (yaklaşık 1 su bardağı limon suyu) 1 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı olarak azaltılabilir) 4-5 su bardağı su (isteğe bağlı olarak artırılabilir) Buz Nane yaprakları (isteğe bağlı) Dilimlenmiş limon (süsleme için, isteğe bağlı) Limon Suyunu Hazırlayın: Limonları iyice yıkayın. Limonları ikiye kesin ve bir limon sıkacağı yardımıyla suyunu sıkın. Yaklaşık 1 su bardağı limon suyu elde edin. Şerbet Hazırlama: Bir karıştırma kabına toz şekeri koyun. Limon suyunu ekleyin ve karıştırın. Şekerin erimesi için karışımı iyice çırpın. Limon şerbeti kıvamına geldiğinde, üzerine su ekleyin ve tekrar karıştırın. Servis Hazırladığınız limon suyunu nane ya da defne yaprağıyla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

#5
Foto - Limonun çürümesini önleyecek sır! Limon: Söküp atan karışım! Türkiye'de en fazla Adana’da da böyle yapıyorlar

LİMONUN FAYDALARI NEDİR? Limon, sağlığa birçok faydası olan bir meyvedir. İşte limonun başlıca faydaları: C Vitamini Kaynağı: Limon, yüksek miktarda C vitamini içerir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarla savaşmada yardımcı olur. Antioksidan Özellikler: Limon, vücutta serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyen güçlü antioksidanlar içerir. Bu, yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve cilt sağlığını koruyabilir. Sindirim Sistemi Sağlığı: Limon suyu, sindirimi kolaylaştırır ve mideyi rahatlatır. Ayrıca mide asidini dengeleyerek hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunları hafifletebilir. Detoks Etkisi: Limon suyu, karaciğeri temizleyerek vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, sabahları limonlu su içmek, vücudu arındırmanın popüler bir yolu olarak bilinir.

#6
Foto - Limonun çürümesini önleyecek sır! Limon: Söküp atan karışım! Türkiye'de en fazla Adana’da da böyle yapıyorlar

Cilt Sağlığı: Limonun içindeki C vitamini ve antioksidanlar, ciltteki lekeleri azaltabilir ve cilde parlaklık kazandırabilir. Limon suyu ayrıca doğal bir tonik olarak kullanılabilir. Kilo Kontrolü: Limon suyu, metabolizmayı hızlandırabilir ve tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Ayrıca limon suyu, düşük kalori içeriğiyle diyetlerin popüler bir parçasıdır. Kalp Sağlığı: Limon, kalp sağlığı için önemli olan potasyum içerir. Potasyum, kan basıncını dengelemeye yardımcı olabilir ve kalp krizi riskini azaltabilir. Böbrek Taşlarını Önleme: Limon, sitrik asit içeriği sayesinde böbrek taşlarının oluşumunu engelleyebilir veya mevcut taşların büyümesini durdurabilir. Bağışıklık Sistemini Güçlendirme: ekonomim derletiği habere göre: Limon, bağışıklık sistemini destekleyerek enfeksiyonlara karşı vücudu korur. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan balonu söndü: Giden bu fiyatlar ne diyor!
Ekonomi

Yunanistan balonu söndü: Giden bu fiyatlar ne diyor!

Yunanistan'ın ünlü tatil beldesi Mikonos'ta eğlence merkezine giden bir turist 70 bin euroluk hesabı ödemeden kaçtı. Olay dünya basınında ye..
Anında etkisini gösterecek: Vurulan askerler için ilginç buluş!
Dünya

Anında etkisini gösterecek: Vurulan askerler için ilginç buluş!

ABD'li biyoteknoloji firması, savaş sırasında vurulan askerlerin kanamalarını durdurmak için bir jel geliştirdiğini duyurdu.
Fatih ve Barış birbirine girdi!
Gündem

Fatih ve Barış birbirine girdi!

Youtuber Fatih Altaylı, Barış Yarkadaş için, "Barış Yarkadaş enteresan bir figür. Gazeteci desen gazeteci değil, siyasetçi desen siyasetçi d..
Erdoğan geri adım attırdı! 5 yıl dayanabildiler

Erdoğan geri adım attırdı! 5 yıl dayanabildiler
ABD ve İngiltere'nin hamlesine Türkiye'den karşılık geldi: Sırada Türkiye mi var?
Gündem

ABD ve İngiltere'nin hamlesine Türkiye'den karşılık geldi: Sırada Türkiye mi var?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Güney Kıbrıs'a asker konuşlandırmasının yakından takip edildiği ..
Eskiden söyleselerdi kimse inanmazdı! Türkiye Japonya’ya bile satmaya başladı
Gündem

Eskiden söyleselerdi kimse inanmazdı! Türkiye Japonya’ya bile satmaya başladı

Türk mühendislerin geliştirdiği yapay zeka sistemi Japonya’ya ihraç edildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23