Limonu ayaklarınızın ucuna sürün, mucizevi olaya anında tanık olun! Bunu hiç kimse bilmiyor! “Olur mu canım öyle şey” diyeceksiniz

Bileklerinize birkaç damla limon suyu damlatmanız durumunda vücudunuzun daha dinç ve enerjik olduğunu fark edeceksiniz. Elimize sinen kokuları da limon ile kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. Sabah yorgunluğunuz varsa limonun mucizevi etkisinden yararlanmanız gerekiyor. Başvurunuza koyduğunuz kesik limon ile hem odadaki kötü kokuyu hapsedebilir hem de Vücudunuzun salgıladığı stresi en aza indirip uyku kalitenizi arttırabilirsiniz. Bu sayede Sabahları daha enerjik uyanacaksınız.