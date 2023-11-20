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Sağlık
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Limonu ayaklarınızın ucuna sürün, mucizevi olaya anında tanık olun! Bunu hiç kimse bilmiyor! "Olur mu canım öyle şey" diyeceksiniz

2023-11-20 13:22:12
Limonu ayaklarınızın ucuna sürün, mucizevi olaya anında tanık olun! Bunu hiç kimse bilmiyor! “Olur mu canım öyle şey” diyeceksiniz

Herkesin hemen hemen her gün tükettiği limonun saymakla bitmez faydalarına bir yenisi daha eklendi. Şimdiye kadar kimse limonun bu özelliğini bilmiyordu. Limonu ayaklarına süren resmen mucizeyi yaşıyor. İşte limonun mucizevi etkisi… Özellikle kış aylarında hastalıklara karşı koruyucu etkisi bulunan limonun saymakla bitmez faydalarına bir yenisi daha eklendi. Limon içerisinde yer alan asit vücuttaki bakterileri öldürürken farklı etkilerde ortaya çıkarıyor. İşte limonun mucizevi etkisi…

#1
Foto - Limonu ayaklarınızın ucuna sürün, mucizevi olaya anında tanık olun! Bunu hiç kimse bilmiyor! "Olur mu canım öyle şey" diyeceksiniz

Limon içerisinde yer alan asidin koltuk altında oluşan bakterilerin öldürme etkisi bulunuyor. Ter kokusundan kurtulmak için hem doğal hem de zararsız bir yöntem arıyorsanız limondan yararlanabilirsiniz. Hemen hemen herkesin kullandığı limonun saymakla bitmez faydalarına bir yenisi daha eklendi. Topuk ve ayak uçlarınıza 10 dakika boyunca limonla masaj yapmanız grip ve nezleyi hızlı bir şekilde geçiriyor.

#2
Foto - Limonu ayaklarınızın ucuna sürün, mucizevi olaya anında tanık olun! Bunu hiç kimse bilmiyor! "Olur mu canım öyle şey" diyeceksiniz

Metal eşyaların üzerinde oluşan pası limon suyu ile kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Limon suyunda beklettiğiniz ürünlerin üzerindeki pasın hızlıca çözüldüğünü fark edeceksiniz. Metal eşyaları limon suyunda beklettikten sonra temiz su ile durulayınız. Uzmanların da sıklıkla tavsiye ettiği limon suyu bağışıklık sistemini güçlendirirken kırışıklık, leke diş ağrısı gibi problemleri çözerken kanınızı da temizlemektedir. 3 limon ve 1 yemek kaşığı vanilyanın üzerine bir miktar su ekledikten sonra ocakta içerisindeki su bitene kadar kaynatınız. Bu yöntem ile evdeki havayı da temizleyebilirsiniz.

#3
Foto - Limonu ayaklarınızın ucuna sürün, mucizevi olaya anında tanık olun! Bunu hiç kimse bilmiyor! "Olur mu canım öyle şey" diyeceksiniz

Bileklerinize birkaç damla limon suyu damlatmanız durumunda vücudunuzun daha dinç ve enerjik olduğunu fark edeceksiniz. Elimize sinen kokuları da limon ile kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. Sabah yorgunluğunuz varsa limonun mucizevi etkisinden yararlanmanız gerekiyor. Başvurunuza koyduğunuz kesik limon ile hem odadaki kötü kokuyu hapsedebilir hem de Vücudunuzun salgıladığı stresi en aza indirip uyku kalitenizi arttırabilirsiniz. Bu sayede Sabahları daha enerjik uyanacaksınız.

#4
Foto - Limonu ayaklarınızın ucuna sürün, mucizevi olaya anında tanık olun! Bunu hiç kimse bilmiyor! "Olur mu canım öyle şey" diyeceksiniz

Limonun yalnızca suyu değil, aynı zamanda kabuğu da çok faydalıdır. Limon kabuğu tükettiğinizde diş etleriniz güçlenirken karaciğer yağlanması da en aza inmektedir. Bu sayede bağırsaklarınızı korurken hücre hasarının önüne geçebilir kanser riskini en aza indirebilirsiniz. Kalp damar sağlığını korumak isteyenler de hayatına limonu dahil etmeli.

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