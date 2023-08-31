Limon kabuğu faydaları nelerdir? 2023! Limonun müthiş etkisi: Süper bakterileri 12 gün sonra böyle etkisiz hale getirdi!

Limon Kabuğu Nasıl Saklanır? Limon kabuklarını saklamak için son derece iyi bir formülümüz var. Limonun rendelenmiş kabukları ve biraz toz şekeri karıştırıp geniş bir porselen tabağa alın, odanın güneş görmeyen loş bir kısmına koyarak her gün 1 sefer karıştırın ve bu şekilde kurumasını bekleyin. Limon kabukları kuruyunca rondoda çekip bir kavanoza hava almayacak şekilde doldurun ve saklayın. Limon Kabuğu Zayıflatır mı? Limonun ve limon kabuğunun vücut yağlarını erittiği ve kilo vermeyi kolaylaştırdığı bilinmektedir. Limon kabuğu lifli yapısıyla da tokluk hissi verir ve yağların daha kolay yakılmasını sağlar. Ayrıca limon kabuğunu keskin kokusu iştahın da baskılanmasını sağlar. Limon kabuğu yemek size şaşırtıcı faydalar sağlayacaktır. Gün içinde içtiğiniz çayların içine de limon dilimleri atabilirsiniz. Çayınızı içtikten sonra da bu limon dilimlerini yiyin. Ancak herhangi bir mide rahatsızlığınız varsa limon kabuğu yemek sakıncalı olabilir. Limon kabuğu yemek ayrıca ödemi atmanıza da yardım edecektir.