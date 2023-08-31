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Limon kabuğu faydaları nelerdir? 2023! Limonun müthiş etkisi: Süper bakterileri 12 gün sonra böyle etkisiz hale getirdi!

2023-08-31 12:42:10
Limon kabuğu faydaları nelerdir? 2023! Limonun müthiş etkisi: Süper bakterileri 12 gün sonra böyle etkisiz hale getirdi!

Limon kabuğu faydaları nelerdir, limon son derece faydalı bir meyvedir. Bunu söylerken sadece limonun içini değil dışını da, yani kabuğunu da kastediyoruz. Limon kabuğu pek çok derde deva harika bir bileşimdir. Limon kabuğu yemek herkes için cazip olmayabilir ama limon kabuğu yemenin gerçekten de sayısız faydaları vardır. Uzmanlar 10- 12 gün sonra mikrop, bakteri parazit yok ettiğini belirtiyor! Hiç aklınıza gelir miydi? Limon kabuğu yağı faydaları nelerdir diyenler için işte faydalar:

#1
Foto - Limon kabuğu faydaları nelerdir? 2023! Limonun müthiş etkisi: Süper bakterileri 12 gün sonra böyle etkisiz hale getirdi!

Limon Kabuğu Faydaları Nelerdir? Limon kabuğu kansere karşı korur; çünkü savunma ve bağışıklığı zinde ve güçlü tutar. Limon kabuğunun şaşırtıcı faydaları uzun süredir gizleniyormuş! Keşfettikten sonra bırakamayacaksınızç Limon kabuğu vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan C vitamini ve diğer önemli bileşenleri içerir. beyindeki hafıza merkezi ile iştahı düzenleyen devreler arasındaki gücü sağlıyor. Limon kabuğu yemek grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve benzeri enfeksiyonları tedavi eder. Limon kabuğu yemek kolesterolü düşürür, kalbin düzenli çalışmasını sağlar, limon kabuğundaki potasyum kalbin düzenli çalışmasını sağlar. Kabuktaki polifenol flavonoidler kötü kolesterolü düşürür. Limon kabuğundaki limonen ve salvestrol Q40 bileşenleri kanserli hücrelerle savaşır. Sağlam ve güçlü kemikler için vücut kalsiyuma gereksinim duyar. Limon kabuğunda kalsiyumun yanı sıra C vitamini de bulunur. Limon kabuğu yemek, iltihaplı poliartrit, osteoartrit, romatoid artrit, osteoporoz ve kemik kırıkları gibi rahatsızlıkları da önlemeye yardımcıdır.

#2
Foto - Limon kabuğu faydaları nelerdir? 2023! Limonun müthiş etkisi: Süper bakterileri 12 gün sonra böyle etkisiz hale getirdi!

Limon kabuğunda bulunan yoğun C vitamini iskorbüt, diş eti kanamaları, gingivitis, yani diş eti iltihabı gibi problemlerin oluşumunu engeller. Serbest radikaller ödem, yaşlanma, kalp rahatsızlıkları ve bazı kanser türleri gibi pek hastalığa sebep olurlar. İşte limon kabuğunda bulunan C vitamini, serbest radikalleri nötralize eder. Limon kabuğunda bulunan C vitamini ve sitrik asit kan damarlarında saflaştırıcı etki yapar, cilt hücrelerindeki yabancı maddelerin atılmasını ve sağlıklı bir cilde kavuşulmasını sağlar. Limon kabuğunu çayınıza ve suyunuza ilave edebilir, yahut rendeleyerek keklerinize, salatalarınıza, kurabiyelerinize ilave edebilirsiniz.

#3
Foto - Limon kabuğu faydaları nelerdir? 2023! Limonun müthiş etkisi: Süper bakterileri 12 gün sonra böyle etkisiz hale getirdi!

Limon Kabuğu Reçeli Nasıl Yapılır? Limon kabuğundan reçel yapabilir, hem kokusu, hem aroması, hem de rengiyle nefis bir reçel elde edebilirsiniz. Limon kabuğu reçeli yapmak istiyorsanız önce malzemelerini tedarik etmelisiniz. İşte limon kabuğu reçeli malzemeleri: Malzemeler! 8-10 adet orta boy limon. 1 kilogram toz şeker. 1 poşet hazır ambalajlı reçelyap karışımı. 5 çay bardağı su.

#4
Foto - Limon kabuğu faydaları nelerdir? 2023! Limonun müthiş etkisi: Süper bakterileri 12 gün sonra böyle etkisiz hale getirdi!

Hazırlanışı! Rendenin ince tarafıyla limon kabuklarının dış yüzeyini çok ince bir tabaka halinde rendeleyin. Daha sonra kabukları ayırarak ince şeritler halinde kesin. Kestiğiniz limon kabuklarını bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ilave edip 20 dakika kaynatın. Tencereyi ocaktan alın ve suyunu süzün. Limon kabuklarını yeniden tencereye alın ve üzerine 5 çay bardağı su ilave edin. Bir tabağa 4 çorba kaşığı toz şeker alın, üzerine de hazır reçelyapı ilave edin ve karıştırın. Bu karışımı limon kabuklarının üzerine dökün ve yüksek ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın. Karışım kaynamaya başladığında 2 dakika boyunca daha pişirin. Kalan şekeri de ekleyin ve karıştırarak pişirmeye devam edin. Reçel fokurdayınca ocağın altını kısın ve 3 dakika boyunca daha kaynatın. Süre bitince tencereyi ocaktan alın ve ara ara karıştırarak soğutun. Limon kabuğu reçelini cam kavanozlara doldurun ve metal kapaklarını sımsıkı kapatarak ters çevirin. Kavanoz içinde limon kabuğu tanelerinin eşit olarak dağılması için kavanozları yarım saat ara ile çevirin.

#5
Foto - Limon kabuğu faydaları nelerdir? 2023! Limonun müthiş etkisi: Süper bakterileri 12 gün sonra böyle etkisiz hale getirdi!

Limon Kabuğu Yağı Nasıl Yapılır? 3-4 adet limonu yıkayın ve kurutun. Rendenin en ince kısmıyla rendeleyin. Ama rendelerken limonun beyaz kısmını da rendeye denk getirmeyin. Rende haricinde limon kabuklarını ince şeritler halinde de doğrayabilirsiniz. Kabukları kavanoza alın ve üzerlerini geçecek kadar sızma yağ koyun. Kavanozun kapağını kapatın ve 35-40 gün güneş görmeyen ve sıcak bir ortamda bekletin. Kavanozu ara sıra çalkalayın. Süre sonunda kavanozdaki içeriği boş bir şişeye (şurup şişesi olabilir) tülbent yardımıyla süzün. Limon yağınız hazır. Limon kabuğu yağı kullananlar son derece memnun kaldıklarını belirtiyor. Limon Kabuğu Kürü Nasıl Yapılır? Limon kabuğundan çeşit çeşit kür hazırlayabilirsiniz. Bunlardan birisi de eklem ağrıları için uygulayacağınız kürdür. Limon kabuğu kan damarlarını genişletir ve rahatlama sağlar. Ayrıca iltihaba karşı da savaşır. Böylelikle diz ve eklem ağrıları da giderilmiş olur.

#6
Foto - Limon kabuğu faydaları nelerdir? 2023! Limonun müthiş etkisi: Süper bakterileri 12 gün sonra böyle etkisiz hale getirdi!

Limon kabuğu kürü için malzemeler 2 adet iri limon- Sızma zeytinyağı- 5 adet okaliptüs yaprağı- Bir parça temiz gazlı bez- 1 adet kapaklı kavanoz- Yapılışı: Limon kabuklarını kavanoza alın ve üzerini kapatacak kadar sızma zeytinyağı koyun, okaliptüs yapraklarını da üzerine yerleştirin. Kavanozun ağzını sıkıca kapatın ve 2 hafta beklemeye bırakın. 2 hafta sonunda hazırladığınız karışımı ağrıyan diz ve eklem bölgelerinize temiz gazlı bez yardımıyla uygulayın. Bu uygulamayı gece saatlerinde yaparsanız, tüm karışımın gece boyunca emilmesini sağlamış olacaksınız.

#7
Foto - Limon kabuğu faydaları nelerdir? 2023! Limonun müthiş etkisi: Süper bakterileri 12 gün sonra böyle etkisiz hale getirdi!

Limon Kabuğu Çayı Nasıl Yapılır? Limon kabuğu çayı da hem lezzetli hem de zinde kalmanıza yardım eden bir özelliktedir. Limon kabuğu çayı hazırlamak için 1 litre su 2 adet limon kabuğu 1 adet limonun suyu Ve 4 yemek kaşığı bal gerekiyor. Limon kabuğu çayı yapılışı: 1 litre suyu kaynatın. Su kaynayınca yıkanmış iki adet limonun kabuğunu suya atın ve limon suyunu ilave edin. Suyu 20 dakika daha kaynatın ve balı ekleyip 10 dakika daha bekleyin. 10 dakika sonunda karışımı cam şişeye alın ve ışıksız bir noktada bekletin. Bu çaydan günde bardak içebilirsiniz.

#8
Foto - Limon kabuğu faydaları nelerdir? 2023! Limonun müthiş etkisi: Süper bakterileri 12 gün sonra böyle etkisiz hale getirdi!

Limon Kabuğu Nasıl Saklanır? Limon kabuklarını saklamak için son derece iyi bir formülümüz var. Limonun rendelenmiş kabukları ve biraz toz şekeri karıştırıp geniş bir porselen tabağa alın, odanın güneş görmeyen loş bir kısmına koyarak her gün 1 sefer karıştırın ve bu şekilde kurumasını bekleyin. Limon kabukları kuruyunca rondoda çekip bir kavanoza hava almayacak şekilde doldurun ve saklayın. Limon Kabuğu Zayıflatır mı? Limonun ve limon kabuğunun vücut yağlarını erittiği ve kilo vermeyi kolaylaştırdığı bilinmektedir. Limon kabuğu lifli yapısıyla da tokluk hissi verir ve yağların daha kolay yakılmasını sağlar. Ayrıca limon kabuğunu keskin kokusu iştahın da baskılanmasını sağlar. Limon kabuğu yemek size şaşırtıcı faydalar sağlayacaktır. Gün içinde içtiğiniz çayların içine de limon dilimleri atabilirsiniz. Çayınızı içtikten sonra da bu limon dilimlerini yiyin. Ancak herhangi bir mide rahatsızlığınız varsa limon kabuğu yemek sakıncalı olabilir. Limon kabuğu yemek ayrıca ödemi atmanıza da yardım edecektir.

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