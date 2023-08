Limon kabuğu faydaları nelerdir? 2023! Limonun müthiş etkisi: Süper bakterileri 12 gün sonra böyle etkisiz hale getirdi!

Limon kabuğunda bulunan yoğun C vitamini iskorbüt, diş eti kanamaları, gingivitis, yani diş eti iltihabı gibi problemlerin oluşumunu engeller. Serbest radikaller ödem, yaşlanma, kalp rahatsızlıkları ve bazı kanser türleri gibi pek hastalığa sebep olurlar. İşte limon kabuğunda bulunan C vitamini, serbest radikalleri nötralize eder. Limon kabuğunda bulunan C vitamini ve sitrik asit kan damarlarında saflaştırıcı etki yapar, cilt hücrelerindeki yabancı maddelerin atılmasını ve sağlıklı bir cilde kavuşulmasını sağlar. Limon kabuğunu çayınıza ve suyunuza ilave edebilir, yahut rendeleyerek keklerinize, salatalarınıza, kurabiyelerinize ilave edebilirsiniz.