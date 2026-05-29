LGS ve YKS adayları dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Sınavda ‘5-4-3’ tekniğini uygulayın

Velilerin olumsuz eleştiri, baskı ve öğrenciyi başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Metin Pişkin, "Ev ortamının da sakin olmasında fayda var. Gelişler, gidişler, misafir ağırlamalarını olabildiği kadar azaltmak önemli. Gürültülü ev ortamı çocuğun dikkatini dağıtabilir." bilgisini verdi. "Kaygılandıkları zaman vücutlarını gevşetmeyi öğrenebilirler" AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Yalçın da, öğrencilerin YKS ve LGS hazırlığında son dönemeçte olduklarını belirterek, bu aşamada konu eksiklerinin hızlıca tamamlanmasını önerdi. Yalçın, "Özellikle denemelerde doğru yapmış oldukları soruları incelemeleri, bir yandan da hata analizi yapmaları önemli. Denemelerde nerelerde hata yapıyorlar, bu hatalar konu eksikliğinden mi yoksa dikkatsizlikten mi kaynaklanıyor? Yapamadıkları, boş bıraktıkları veya yanlış yaptıkları soruları inceleyerek hatalarını tespit etmeleri ve o hatalara özgü olarak spesifik çözümler üretmeleri önemlidir." ifadelerini kullandı. Belirli düzeyde sınav kaygısı yaşamanın doğal olduğunu dile getiren Yalçın, sınav anında yaşanan kaygıyı kontrol etmenin önemine vurgu yaptı. Kaygı nedeniyle vücudun belirli bölgelerinde kasılma ve gerilmelerin görülebildiğini söyleyen Yalçın, "Sınav öncesinde, örneğin bugünlerden sınava kadar olan zaman diliminde öğrenciler vücutlarını dinlesinler, kaygılandıkları zaman vücutlarının hangi bölgelerini geriyorlar, kasıyorlar, onları gevşetmeyi öğrenebilirler. Çeşitli rahatlama teknikleri, derin nefes alıp verme teknikleri var, onları öğrenebilirler. Hem sınav öncesinde hazırlık yaparken hem de sınav sırasında soruları çözerken bu teknikleri uygulayabilir öğrenciler." açıklamasında bulundu.