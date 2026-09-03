Levent Tüzemen gece yarısı olay açıklamayı yaptı: Okan Hoca bu transfere onay vermedi ama Osimhen...
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen spor yorumcusu Levent Tüzemen'den çok konuşulacak açıklamalar zinciri geldi.
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Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen spor yorumcusu Levent Tüzemen'den çok konuşulacak açıklamalar zinciri geldi.
Galatasaray'ın transfer hamlelerini değerlendiren Levent Tüzemen, Lesley Ugochukwu konusunda çarpıcı bir bilgi paylaştı. Tüzemen, Okan Buruk'un bu transfere onay vermediğini ve bunu kendisinin söylediğini aktarırken, Rafael Leao için ise Victor Osimhen'in kefil olduğunu ifade etti. Tüzemen ayrıca Ugochukwu'nun devre arasında takımdan ayrılabileceğini söyledi.
Galatasaray'ın yeni transferleri ve kadro planlaması Libero TV'de masaya yatırıldı. Levent Tüzemen'in değerlendirmelerinde özellikle Ugochukwu ve Rafael Leao için kullandığı ifadeler öne çıktı.
Asıl dikkat çeken değerlendirme ise Lesley Ugochukwu konusunda geldi. Oyuncunun Galatasaray'da çok fazla süre almasını beklemediğini söyleyen Tüzemen, transfer sürecine ilişkin şu ifadeyi kullandı:
Tüzemen bu durumu geçmişteki Popescu transferiyle karşılaştırdı. Fatih Terim'in de Popescu'nun transferine onay vermediğini ancak dönemin başkanı Faruk Süren'in oyuncuyu kadroya kattığını hatırlattı.
Rafael Leao konusunda ise farklı bir tablo çizen Tüzemen, “Leao transferine Osimhen kefil olmuş” dedi.
Tüzemen, Deniz Gül'ün ise Süper Lig'de etkili olabileceğini düşünüyor. Genç futbolcunun özellikle boyu ve fizik gücüyle ligde iş yapacağını söyledi.
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