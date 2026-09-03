Levent Tüzemen gece yarısı olay açıklamayı yaptı: Okan Hoca bu transfere onay vermedi ama Osimhen...

Galatasaray'ın transfer hamlelerini değerlendiren Levent Tüzemen, Lesley Ugochukwu konusunda çarpıcı bir bilgi paylaştı. Tüzemen, Okan Buruk'un bu transfere onay vermediğini ve bunu kendisinin söylediğini aktarırken, Rafael Leao için ise Victor Osimhen'in kefil olduğunu ifade etti. Tüzemen ayrıca Ugochukwu'nun devre arasında takımdan ayrılabileceğini söyledi.