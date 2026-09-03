  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni sistem neler getirdi? Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığına son Başkan Özgür Kavak'tan Ankara'da yoğun temas: Bakanlıklara ziyaret... Elle sıkıp bu sebeplerle güneşte kurutuyorlar! Kış gelince tas tas tüketiliyor: Tedarik eden hemen yaptı Yıldız futbolcu şaşırttı! 5 Milyon Euro maaşı var İETT’ye biniyor Şok üstüne şok: Galatasaray'da kör öldü, badem gözlü oldu... Yok artık! Şok Marketler Türkiye'ye müjdeyi 'o ürünü de ekledik' diyerek verdi: Vatandaşlar bunu duyunca koşa koşa gidip alacak Yıllardır süs sanılıyordu! Kot pantolonların ceplerindeki o minik metaller bakın ne işe yarıyormuş... Rakiplerini golleriyle korkutacak Vlahovic'ten Beşiktaş itirafı: Kulübün renklerinden memnunum...
Spor
7
Yeniakit Publisher
Levent Tüzemen gece yarısı olay açıklamayı yaptı: Okan Hoca bu transfere onay vermedi ama Osimhen...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Levent Tüzemen gece yarısı olay açıklamayı yaptı: Okan Hoca bu transfere onay vermedi ama Osimhen...

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen spor yorumcusu Levent Tüzemen'den çok konuşulacak açıklamalar zinciri geldi.

1
#1
Foto - Levent Tüzemen gece yarısı olay açıklamayı yaptı: Okan Hoca bu transfere onay vermedi ama Osimhen...

Galatasaray'ın transfer hamlelerini değerlendiren Levent Tüzemen, Lesley Ugochukwu konusunda çarpıcı bir bilgi paylaştı. Tüzemen, Okan Buruk'un bu transfere onay vermediğini ve bunu kendisinin söylediğini aktarırken, Rafael Leao için ise Victor Osimhen'in kefil olduğunu ifade etti. Tüzemen ayrıca Ugochukwu'nun devre arasında takımdan ayrılabileceğini söyledi.

#2
Foto - Levent Tüzemen gece yarısı olay açıklamayı yaptı: Okan Hoca bu transfere onay vermedi ama Osimhen...

Galatasaray'ın yeni transferleri ve kadro planlaması Libero TV'de masaya yatırıldı. Levent Tüzemen'in değerlendirmelerinde özellikle Ugochukwu ve Rafael Leao için kullandığı ifadeler öne çıktı.

#3
Foto - Levent Tüzemen gece yarısı olay açıklamayı yaptı: Okan Hoca bu transfere onay vermedi ama Osimhen...

Asıl dikkat çeken değerlendirme ise Lesley Ugochukwu konusunda geldi. Oyuncunun Galatasaray'da çok fazla süre almasını beklemediğini söyleyen Tüzemen, transfer sürecine ilişkin şu ifadeyi kullandı:

#4
Foto - Levent Tüzemen gece yarısı olay açıklamayı yaptı: Okan Hoca bu transfere onay vermedi ama Osimhen...

Tüzemen bu durumu geçmişteki Popescu transferiyle karşılaştırdı. Fatih Terim'in de Popescu'nun transferine onay vermediğini ancak dönemin başkanı Faruk Süren'in oyuncuyu kadroya kattığını hatırlattı.

#5
Foto - Levent Tüzemen gece yarısı olay açıklamayı yaptı: Okan Hoca bu transfere onay vermedi ama Osimhen...

Rafael Leao konusunda ise farklı bir tablo çizen Tüzemen, “Leao transferine Osimhen kefil olmuş” dedi.

#6
Foto - Levent Tüzemen gece yarısı olay açıklamayı yaptı: Okan Hoca bu transfere onay vermedi ama Osimhen...

Tüzemen, Deniz Gül'ün ise Süper Lig'de etkili olabileceğini düşünüyor. Genç futbolcunun özellikle boyu ve fizik gücüyle ligde iş yapacağını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Levent tüzemen okan buruk ve osimhen

Levent tüzemen okan buruk ve osimhen. Türkiye futbolu bunlardan ibaret olmamalı. rakip takımlar da Galatarasay da osimhen çapında futbolcular yetiştirmeli, Türkiye'nin serveti Türkiye'de kalmalı. Türkiye'nin ihracat-ithalat dengesini futbol yüzünden bozmaya kimsenin hakkı yok. Ticaret Bakanımız bu işe eğilmeli. Spor bakanı ile birlikte bu konu düzenlenmeli.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Arşivinden neler çıktı neler? Mansur’un avukatı Deniz Feneri kumpasçısı çıktı
Gündem

Arşivinden neler çıktı neler? Mansur’un avukatı Deniz Feneri kumpasçısı çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın avukatı olan Melih Gökçek ve ailesi hakkında suç duyurusunda bulunan Nadir Türksaslan’ı..
Yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Şırınga Özlem'den TOGG cahilliği
Gündem

Yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Şırınga Özlem'den TOGG cahilliği

Yerli ve milli her adımın karşısında yer alan Sözcü TV’de yine bir cehalet örneği sergilendi. Jeopolitik nedenlerden dolayı petrol fiyatları..
İBB davasında cezaevi tiyatrosu! "Yöneticimle kedi köpek gibiydik" zırvasıyla paçayı kurtarmaya çalıştılar!
Gündem

İBB davasında cezaevi tiyatrosu! "Yöneticimle kedi köpek gibiydik" zırvasıyla paçayı kurtarmaya çalıştılar!

Marmara Kapalı Cezaevi karşısındaki salonda görülen 53'ü tutuklu 414 sanıklı dev davada, köşeye sıkışan sanıklar suçsuz olduklarını iddia ed..
Belediye başkanının katili kızı çıktı!
Avrupa

Belediye başkanının katili kızı çıktı!

İtalya’nın Bologna kentinde belediye başkanı Marco Bellini’nin ölümüyle ilgili soruşturmada şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Polis, 61 yaşında..
SSB Başkanı Haluk Görgün ‘hayırlı olsun’ dedi! Gökbey helikopterinde tarihi gün
Gündem

SSB Başkanı Haluk Görgün ‘hayırlı olsun’ dedi! Gökbey helikopterinde tarihi gün

Türk mühendisliğinin özgün eseri T625 GÖKBEY Helikopteri, TUSAŞ tesislerinde düzenlenen törenle Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine teslim e..
Nüfusu 30 ilden daha büyük ilçe AK Parti yolunda
Siyaset

Nüfusu 30 ilden daha büyük ilçe AK Parti yolunda

Bağımsız Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ın 15 belediye meclis üyesiyle birlikte AK Parti’ye katılacağı ileri sürüldü. Toplu geçişin g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23