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LC Waikiki oraya gitti: Sessiz sedasız üretime başladı

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LC Waikiki oraya gitti: Sessiz sedasız üretime başladı

Türkiye'nin giyim alanındaki önde gelen firmalarından birisi olan LC Waikiki sürpriz bir hamleye imza attı. Giyim devi orada üretime geçti.

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Foto - LC Waikiki oraya gitti: Sessiz sedasız üretime başladı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Şam yönetimi, savaş döneminde atıl kalan fabrikaların işletilmesi, yeni tesislerin kurulması ve üretim hatlarının modernizasyonu için yatırımcılara finansman, gümrük ve vergi teşvikleri sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda Temmuz ayında düzenlenen NASTEX 2026 tekstil fuarı, 25’ten fazla ülkeden 300’ün üzerinde şirketi bir araya getirerek Suriye’nin bölgesel bir üretim üssü olma amacını öne çıkardı.

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Foto - LC Waikiki oraya gitti: Sessiz sedasız üretime başladı

Suriye’deki yeni yatırım döneminde en somut adımı atan Türk markası LC Waikiki oldu. Şirket, Halep kırsalında yer alan El-Rai Sanayi Kenti’nde ilk fabrikasını faaliyete geçirerek üretime başladı. İlk etapta 150 kişiye istihdam sağlayan tesisin, üç yıl içerisinde çalışan sayısını 1.000 kişiye çıkarması ve üretilen ürünleri iç pazarın yanı sıra ihracata yönlendirmesi planlanıyor.

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Foto - LC Waikiki oraya gitti: Sessiz sedasız üretime başladı

LC Waikiki'nin yanı sıra diğer Türk şirketleri de pazardaki yerini almak üzere girişimlerini sürdürüyor. İsparko yetkilileri, Suriyeli yerel yatırımcılarla ortaklık kurarak fabrika yatırımı yapma imkânlarını araştırdıklarını açıklarken; Mikrotx, yeni tekstil ve iplik fabrikalarının kurulmasına yönelik projeler yürütüyor.

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Foto - LC Waikiki oraya gitti: Sessiz sedasız üretime başladı

Ayrıca Mersan ve Tumkalıp gibi Türk tekstil makinesi üreticileri de ülkedeki yenilenme sürecine teknoloji ve makine tedariki düzeyinde katkı sağlamak amacıyla iş birliği görüşmelerine katılıyor.

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Foto - LC Waikiki oraya gitti: Sessiz sedasız üretime başladı

Geçmişte Halep ve Şam merkezli güçlü bir sanayi altyapısına sahip olan Suriye, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinden gelen yatırımlarla sanayi kapasitesini restore etmeyi amaçlıyor.

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Foto - LC Waikiki oraya gitti: Sessiz sedasız üretime başladı

Ancak yerel üreticiler, yüksek üretim maliyetleri, finansmana erişim zorlukları ve ithal ürünlerin iç pazardaki payı gibi unsurların toparlanma sürecinde belirleyici olduğunu ifade ediyor.

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