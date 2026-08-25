Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine hitap etti: İnsan insanın yurdudur

"İşte tüm bunlar, Türk toplumunun dayanıklılık altyapısını oluşturan değerlerdir. Biz, tarihimiz boyunca karşı karşıya kaldığımız tüm çetin sınamaları bu güçlü toplumsal bağlarla göğüsledik. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini, dünya tarihinin en büyük afetleri arasında yer alan 6 Şubat Depremleri'nde yaşadık. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz o büyük yıkımın içinden yükselen destansı dayanışma ruhu, 'insan insanın yurdudur' anlayışımızın en güçlü tezahürlerinden biri oldu. Bu tecrübe tüm dünyaya bir kez daha gösterdi ki toplumların en büyük gücü, zor zamanlarda tek yürek olabilme becerisidir. Dört yılı aşkın süredir devam eden savaşta, Ukrayna halkının sergilediği birlik ve beraberlik de, ağır sınamaları toplumsal dirençle atlatmanın en güncel örneklerinden biridir. Çocuklar eğitimlerini sürdürüyor, kadınlar hayatın her alanında sorumluluk üstleniyor ve Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor. Bu vesileyle, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nün 35. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, Ukrayna halkına barış, huzur ve esenlik diliyorum."