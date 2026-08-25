  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kronik sorunu olanlara uzman uyarısı: KOAH ve astım hastaları nemli havaya dikkat! İznik'te bulunan iskeletlerde veba izi! ABD ekonomik operasyon kararı almıştı! İran’dan beklenen açıklama geldi 'Gökyüzünde dengeleri değiştirecek' deniyordu: Ünlü uçak projesi durduruldu 4 yıldır bu çileyi çekiyor! Kurtulmak için tek çaresi var! İş dünyasının kalbi İstanbul’da atacak! Gıda devlerine yeni ihracat fırsatları Savaşan İHA Yarışması’nın finali Siirt’te: 42 finalist ekip kıyasıya yarışacak Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türkiye'yi almadılar oyaladılar sizi de almazlar Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine hitap etti: İnsan insanın yurdudur
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
'Gökyüzünde dengeleri değiştirecek' deniyordu: Ünlü uçak projesi durduruldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Gökyüzünde dengeleri değiştirecek' deniyordu: Ünlü uçak projesi durduruldu

Hidrojen-elektrikli uçak teknolojisini geliştirmeyi planlayan Avustralyalı girişim Stralis'in ünlü uçak projesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Proje durduruldu.

#1
Foto - 'Gökyüzünde dengeleri değiştirecek' deniyordu: Ünlü uçak projesi durduruldu

Havacılık sektöründe çevreci dönüşüm hedefiyle yola çıkan bir girişim daha finansman engeline takıldı. Avustralya merkezli Stralis, hidrojen-elektrikli uçak teknolojisini ticari kullanıma hazır hâle getiremediği için faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

#2
Foto - 'Gökyüzünde dengeleri değiştirecek' deniyordu: Ünlü uçak projesi durduruldu

Brisbane merkezli şirket, 2021 yılından bu yana kısa mesafeli uçuşlarda kullanılabilecek yüksek sıcaklıklı proton değişim membranlı yakıt hücreleri üzerinde çalışıyordu. Teknolojiyle karbon salımı gerçekleştirmeyen bölgesel uçuşların hayata geçirilmesi hedefleniyordu.

#3
Foto - 'Gökyüzünde dengeleri değiştirecek' deniyordu: Ünlü uçak projesi durduruldu

Stralis, 29 Temmuz 2026’da hidrojen-elektrikli sisteme dönüştürülen Beechcraft A36 Bonanza tipi uçakla ilk yerde hareket testini tamamladı. Ancak bu adım şirketin finansman sorunlarını aşmasına yetmedi.

#4
Foto - 'Gökyüzünde dengeleri değiştirecek' deniyordu: Ünlü uçak projesi durduruldu

Şirket yönetimi, teknolojinin çalıştığını kanıtlama aşaması ile ticari kullanıma hazır bir ürün ortaya çıkarma süreci arasındaki mesafenin beklenen hızda kapatılamadığını açıkladı. Düzenleyici onay süreçlerinin yüksek maliyeti, yatırım bulmakta yaşanan güçlükler ve hidrojen altyapısının yeterince gelişmemesi kapanma kararının başlıca nedenleri arasında gösterildi.

#5
Foto - 'Gökyüzünde dengeleri değiştirecek' deniyordu: Ünlü uçak projesi durduruldu

Şirket, altı Beechcraft 1900D tipi uçağı hidrojen-elektrikli sisteme dönüştürerek 2027’nin ilk yarısında Brisbane çıkışlı ticari uçuşlara başlamayı planlıyordu. Proje, Air New Zealand gibi sektörün büyük oyuncularından da ilgi görmüştü.

#6
Foto - 'Gökyüzünde dengeleri değiştirecek' deniyordu: Ünlü uçak projesi durduruldu

Stralis henüz tarifeli yolcu seferlerine başlamadığı için kapanma kararı herhangi bir uçuş iptaline veya yolcu mağduriyetine yol açmayacak. Şirketin faaliyetlerini ağustos ayı sonuna kadar tamamen durdurması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emniyet'e sızan Kemalist vesayet!
Gündem

Emniyet'e sızan Kemalist vesayet!

İzmir Menemen İlçe Emniyet Teşkilatı’nda görev yapan bazı polislerin sistematik mobbing, dinî hassasiyetlere yönelik baskı ve Kemalist dayat..
Weidel'den Almanya'yı sarsacak vaatler: Euro ve Schengen'den çıkacağız!
Dünya

Weidel'den Almanya'yı sarsacak vaatler: Euro ve Schengen'den çıkacağız!

Almanya için Alternatif (AfD) lideri Alice Weidel, partisinin federal düzeyde iktidara gelmesi halinde Almanya'nın Euro sisteminden ve Schen..
Netanyahu canlı yayında ağzından kaçırdı! İran oğluna suikast girişiminde bulunmuş
Gündem

Netanyahu canlı yayında ağzından kaçırdı! İran oğluna suikast girişiminde bulunmuş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın oğullarından birine suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü. İsrail basını ise Netanyahu'nun ..
CHP bir büyükşehir belediyesini daha kaybetti! İstifa edip Yeni Parti'ye geçti
Gündem

CHP bir büyükşehir belediyesini daha kaybetti! İstifa edip Yeni Parti'ye geçti

CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 18 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiğini açıkladı. Bö..
Ön otopsi raporundan dağılmış aile dramı çıktı! Ölen 3 kardeş de alkollüymüş!
Gündem

Ön otopsi raporundan dağılmış aile dramı çıktı! Ölen 3 kardeş de alkollüymüş!

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde denizde cansız bedenleri bulunan Gülşah, Muhammet Ali ve Belinay Sakar kardeşlerin ölümüne ilişkin soruşturmada..
Sinan Aygün’den TOGO kuleleri açıklaması: Martta ruhsatı verdiler, mayısta iskanı durdurdular!
Gündem

Sinan Aygün’den TOGO kuleleri açıklaması: Martta ruhsatı verdiler, mayısta iskanı durdurdular!

Ankara’da yılan hikayesine dönen TOGO Kuleleri’nde çekişme bitmiyor. Kuleleri inşa eden eski Ankara Ticaret Odası Başkanı ve eski CHP Millet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23