Lavabonuzdaki bu deliğin ne işe yaradığını öğrendikten sonra çok şaşıracaksınız!

Lavabonuzda veya küvetinizde, musluğun hemen altında gizlenmiş küçük deliği fark ediyorsunuz değil mi? Her gün ona baksak da genellikle ne işe yaradığını bilmeyiz ve göz ardı ederiz. “Taşma deliği” olarak da adlandırılan bu deliğin önemli bazı işlevleri var. Belki hiç ihtiyacınız olmadı ama bazı durumlarda nasıl sizi kurtaracağına beraber bakalım. Adından da anlaşılacağı gibi en önemli görevi suyun taşmasını önlemek.