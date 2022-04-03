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Spor
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Larin 10 dakika sonra atıldı

2022-04-03 23:15:45
Larin 10 dakika sonra atıldı

Trabzonspor karşısında 70. dakikada oyuna giren Beşiktaşlı Cyle Larin 80. dakikada Siopis'e müdahalesi sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

#1
Foto - Süper Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk ederken Cyle Larin oyuna girdikten 10 dakika sonra atıldı.

Süper Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk ederken Cyle Larin oyuna girdikten 10 dakika sonra atıldı.

#2
Foto - Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kanadalı futbolcu 70. dakikada maça dahil oldu. 80. dakikada kenar çizgisinde Larin ile Siopis ikili mücadeleye girdi. İki oyuncu itişirken pozisyonun devamında Larin, Siopis'e tokat attı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kanadalı futbolcu 70. dakikada maça dahil oldu. 80. dakikada kenar çizgisinde Larin ile Siopis ikili mücadeleye girdi. İki oyuncu itişirken pozisyonun devamında Larin, Siopis'e tokat attı.

#3
Foto - Hakem Zorbay Küçük pozisyonun ardından Cyle Larin'i direkt kırmızı kartla oyundan attı.

Hakem Zorbay Küçük pozisyonun ardından Cyle Larin'i direkt kırmızı kartla oyundan attı.

#4
Foto - Larin, Beşiktaş'ın gelecek hafta oynayacağı Alanyaspor maçında görev yapamayacak.

Larin, Beşiktaş'ın gelecek hafta oynayacağı Alanyaspor maçında görev yapamayacak.

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