2020-10-15 13:55:49 Lanet olsun böylesi kirli politikaya, riyakar yayın çizgisine..
Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 15 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 15 Ekim 2012 tarihli "BAŞKENTİN GÖBEĞİNDE İHANET KONGRESİ" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Ulusalcı Sözcü, çözüm sürecinde "Başkentin göbeğinde ihanet kongresi" diyerek, altına da, "Türk bayrağı ile Atatürk portresi üstüne, bebek katili Apo'nun posterini astılar" diye yazmış. Ama bugün o HDP ile, kanka oldular. Tek amaç var: "Erdoğan'ı devirmek". Lanet olsun böylesi kirli politikaya. Riyakar yayın çizgisine…” ifadelerini kullandı.