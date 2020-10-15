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Lanet olsun böylesi kirli politikaya, riyakar yayın çizgisine..

2020-10-15 13:55:49
Lanet olsun böylesi kirli politikaya, riyakar yayın çizgisine..

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 15 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 15 Ekim 2012 tarihli "BAŞKENTİN GÖBEĞİNDE İHANET KONGRESİ" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Ulusalcı Sözcü, çözüm sürecinde "Başkentin göbeğinde ihanet kongresi" diyerek, altına da, "Türk bayrağı ile Atatürk portresi üstüne, bebek katili Apo'nun posterini astılar" diye yazmış. Ama bugün o HDP ile, kanka oldular. Tek amaç var: "Erdoğan'ı devirmek". Lanet olsun böylesi kirli politikaya. Riyakar yayın çizgisine…” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - CUMHURİYET, 15 Ekim 2012: “İŞKENCEME KARIŞMA” Adama “Yalan söyleme” diyorsun, böyle başlık atıyor… Hayır, Türkiye’ye yapılan suçlamalar hep bunların zihniyetinin iktidarda olduğu yıllara ait meseleler, onlarda bile AK Parti “Haksızlık yapılmasın” derken, bunlar “Bizimkiler işkence yaptı, adam öldürdü, cezasını AK Parti döneminde kesin ki kara propagandaya devam edelim, sanki AK Parti döneminde o suç işlenmiş gibi gösterelim” derdinde… Tepedeki cevap ve düzeltme de ilginç. Kim yollamış? Ali Fuat Yılmazer. Niçin düzeltme yollamış?

CUMHURİYET, 15 Ekim 2012: “İŞKENCEME KARIŞMA” Adama “Yalan söyleme” diyorsun, böyle başlık atıyor… Hayır, Türkiye’ye yapılan suçlamalar hep bunların zihniyetinin iktidarda olduğu yıllara ait meseleler, onlarda bile AK Parti “Haksızlık yapılmasın” derken, bunlar “Bizimkiler işkence yaptı, adam öldürdü, cezasını AK Parti döneminde kesin ki kara propagandaya devam edelim, sanki AK Parti döneminde o suç işlenmiş gibi gösterelim” derdinde… Tepedeki cevap ve düzeltme de ilginç. Kim yollamış? Ali Fuat Yılmazer. Niçin düzeltme yollamış? "İllegal telefon dinlemeleri yaptığı"na ilişkin haber yayınlandığı için.. Daha sonra, bu sebeple Ali Fuat Yılmazer tutuklandı, ona destek çıkan FETÖ'cülerin kanallarına el konuldu.. Ve sair bir süre gelişme yaşandı. O tarihlerde, Cumhuriyet Ali Fuat Yılmazer ile ilgili tavrı ne oldu? Adeta kahraman bir emniyet müdürü imiş gibi, aleyhindeki tüm uygulamalara Cumhuriyet karşı çıktı. Soru şu: "Cumhuriyet bir dönem illegal dinleme yapıyorlar" derken. Hesabı sorulduğunda, niye o illegal dinlemeleri yapanların avukatlığına soyundu?

#2
Foto - Taraf, 15 Ekim 2012: “TEKÇİLİK VAR, DEMOKRASİ YOK” Bu lafları FETÖ'cü Taraf gazetesine eden, o zamanın siyaset bilimci doçenti, bugünün CHP genel başkan yardımcısı profesörü Yüksel Taşkın.. Profesörümüz, Kılıçdaroğlu’nun el kadar partiyi tek başına yönetmek için bir taraftan budaya budaya kuşa döndürdüğü, bir taraftan da yeni yeni “dostlar” edindiği şu zamanlarda ne düşünmektedir acaba, bilen var mı?

Taraf, 15 Ekim 2012: “TEKÇİLİK VAR, DEMOKRASİ YOK” Bu lafları FETÖ'cü Taraf gazetesine eden, o zamanın siyaset bilimci doçenti, bugünün CHP genel başkan yardımcısı profesörü Yüksel Taşkın.. Profesörümüz, Kılıçdaroğlu’nun el kadar partiyi tek başına yönetmek için bir taraftan budaya budaya kuşa döndürdüğü, bir taraftan da yeni yeni “dostlar” edindiği şu zamanlarda ne düşünmektedir acaba, bilen var mı?

#3
Foto - SÖZCÜ, 15 Ekim 2012:

SÖZCÜ, 15 Ekim 2012: "BAŞKENTİN GÖBEĞİNDE İHANET KONGRESİ" Ulusalcı Sözcü, çözüm sürecinde "Başkentin göbeğinde ihanet kongresi" diyerek, altına da, "Türk bayrağı ile Atatürk portresi üstüne, bebek katili Apo'nun posterini astılar" diye yazmış. Ama bugün o HDP ile, kanka oldular. Tek amaç var: "Erdoğan'ı devirmek". Lanet olsun böylesi kirli politikaya. Riyakar yayın çizgisine.. Aynı gazetenin birinci sayfasında, adeta Suriyelilere vurun bu tankları dercesine, "Tanklar böyle dizilmez" manşeti atılmış.. Altına da, "Askeri uzmanlar, 'Suriye'den atılacak bir roket bu şekilde dizilen tankları yerle bir eder. Bu yapılan, gösteridir' dedi" şeklinde yazmışlar. Adeta o tankları hedef göstermişler.. kendi ülkene ihanet değil de, nedir bu? Kaynak aldığın askeri uzmanlar, bir şey biliyorlarsa, askerlere ulaştırsınlar. Sözcü'nün manşetinden, Suriyelilere "Buraya saldırın" demenin ne alemi var?

#4
Foto - Sol, 15 Ekim 2013: “AKP’YE RAĞMEN KURTULABİLİRLER” Adamlar Suriye hükümetinden talepte bulunmak için Libya’da Türk pilotları kaçırıyorlar, bizim MİT ile Dışişleri canını dişine takıp uğraşıyor, talepleri karşılattırıyor, buyrun karşılığı… Türk solu böyledir, su üstünde yürüyene “Bak, yüzme de bilmiyor” der… Emperyalizm karşıtlığı yaparlar, ama emperyalist devletlerin oyuncağıdırlar.. Sonuçta o iki pilot ne oldu, biliyor musunuz? MİT sayesinde kurtarıldılar, cumhurbaşkanına, başbakana teşekkür ettiler.. Ama bizdeki solcular böyle, kendi ülkelerine ihanet ederler, işte..

Sol, 15 Ekim 2013: “AKP’YE RAĞMEN KURTULABİLİRLER” Adamlar Suriye hükümetinden talepte bulunmak için Libya’da Türk pilotları kaçırıyorlar, bizim MİT ile Dışişleri canını dişine takıp uğraşıyor, talepleri karşılattırıyor, buyrun karşılığı… Türk solu böyledir, su üstünde yürüyene “Bak, yüzme de bilmiyor” der… Emperyalizm karşıtlığı yaparlar, ama emperyalist devletlerin oyuncağıdırlar.. Sonuçta o iki pilot ne oldu, biliyor musunuz? MİT sayesinde kurtarıldılar, cumhurbaşkanına, başbakana teşekkür ettiler.. Ama bizdeki solcular böyle, kendi ülkelerine ihanet ederler, işte..

#5
Foto - CUMHURİYET, 15 Ekim 2013: “TÜRKİYE DÖNÜŞÜYOR-TÜRBAN SİNSİ BİR ADIM” Halkının büyük çoğunluğu müslüman olan Türkiye'de İslam'ın emri olan başörtüyü yasakladıkları yetmemiş, bir de tek başına iktidar olan AK Parti'ye 10 yıl boyunca o yasağı darbe tehditleri yaparak kaldırttırmamışlar. Şimdi iktidarının 11. yılında AK Parti daha yeni o yasağı kaldırırken, kemalist Cumhuriyet

CUMHURİYET, 15 Ekim 2013: “TÜRKİYE DÖNÜŞÜYOR-TÜRBAN SİNSİ BİR ADIM” Halkının büyük çoğunluğu müslüman olan Türkiye'de İslam'ın emri olan başörtüyü yasakladıkları yetmemiş, bir de tek başına iktidar olan AK Parti'ye 10 yıl boyunca o yasağı darbe tehditleri yaparak kaldırttırmamışlar. Şimdi iktidarının 11. yılında AK Parti daha yeni o yasağı kaldırırken, kemalist Cumhuriyet "Türban sinsi bir adım" diyor.. "Türkiye dönüşüyor" diyor.. Bu zorba kemalistleri iyi tanıyalım. SP'li kardeşlerimizin düştüğü tuzağa düşmeyelim.. Bu kemalist zorbaların eline bir fırsat geçsin, ilk yapacakları iş, başörtüyü yasaklamaktır.. Ki, İslam'ın her emri ile kavgalılar.. Alın aynı nüshada bir başka haber daha.. Kurban bayramı öncesinde, "Yine bildik eziyet" diye başlık atmışlar.. Adamların derdi Müslümanla, yoksa sanmayın ki hayvanları çok severler… Müslüman yılda bir kurban keser, hayvana eziyet vermenin hükmünü de bilir, buna göre davranır ama CUMHURİYET huyundan vazgeçemez, akrep bu, sokacak illa… Peki, bugüne kadar o çok medeni buldukları batılıların “şıklık yarışı” diye anlattıkları görgüsüzlükleri için canlı canlı derisi yüzülen hayvanları, kozmetik sektöründe kullanılacak hayvansal ürünler için yapılan türlü çeşit işkenceleri eleştirdiklerini hiç göremezsiniz ama.. Emperyalistin para için sergilediği vahşete ses etmekten korkarlar ama, kendilerini de solcu sayarlar, müslümanın ibadetine böyle ilkesizce saldırırlar…

#6
Foto - ZAMAN, 15 Ekim 2014: “BELGE Mİ İSTİYORSUN İŞTE SİLAH TAŞIYANLARIN İFADE TUTANAKLARI” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Silah taşıyanların ifade tutanakları” dediği, savcının attığı iftiralar… O savcı, o suç yüzünden 28 yıl ceza aldı… Peki, kimse Kılıçdaroğlu’na sordu mu, “Bu belgeleri senin eline kim tutuşturdu” diye? Kimse sordu mu, “Sen, FETÖ’nün savcısıyla nasıl bir ilişki içindesin” diye?

ZAMAN, 15 Ekim 2014: “BELGE Mİ İSTİYORSUN İŞTE SİLAH TAŞIYANLARIN İFADE TUTANAKLARI” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Silah taşıyanların ifade tutanakları” dediği, savcının attığı iftiralar… O savcı, o suç yüzünden 28 yıl ceza aldı… Peki, kimse Kılıçdaroğlu’na sordu mu, “Bu belgeleri senin eline kim tutuşturdu” diye? Kimse sordu mu, “Sen, FETÖ’nün savcısıyla nasıl bir ilişki içindesin” diye?

#7
Foto - SÖZCÜ, 15 Ekim 2014: “ARKA SOKAKLARDA NELER OLUYOR?” Sözcü burada haklı, Sarraf kaçak villa yapmasın… Yapmasın da, aynı tarihlerde Sözcü’nün sahibi şimdilerde Paris'te yaşayan Akbay’lar da, Sarraf’ın o kaçak villasının tam karşısında, kendi villalarına kaçak müştemilat dikiyordu, o ne olacak? Garibim yaptığı kaçak müştemilatı da kullanamıyor, yurtdışında yaşıyor. Sarraf da kaçak, Akbay da.. Al birini, vur ötekine..

SÖZCÜ, 15 Ekim 2014: “ARKA SOKAKLARDA NELER OLUYOR?” Sözcü burada haklı, Sarraf kaçak villa yapmasın… Yapmasın da, aynı tarihlerde Sözcü’nün sahibi şimdilerde Paris'te yaşayan Akbay’lar da, Sarraf’ın o kaçak villasının tam karşısında, kendi villalarına kaçak müştemilat dikiyordu, o ne olacak? Garibim yaptığı kaçak müştemilatı da kullanamıyor, yurtdışında yaşıyor. Sarraf da kaçak, Akbay da.. Al birini, vur ötekine..

#8
Foto - ZAMAN, 15 Ekim 2015: “CANLI BOMBALAR DOLAŞIRKEN ESNAFA OPERASYON KABUL EDİLEMEZ

ZAMAN, 15 Ekim 2015: “CANLI BOMBALAR DOLAŞIRKEN ESNAFA OPERASYON KABUL EDİLEMEZ" Bir zamanlar Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturtulan Durmuş Yılmaz, "Beni niye bir daha atamadılar" kıskançlığı ile düştüğü yolda, önce MHP'ye, şimdi de İyi Parti'ye geçmiş durumda. O gün FETÖ'cülere yapılan operasyonları eleştirip, bakın ne demiş: "Canlı bombalar dolaşırken esnafa operasyon kabul edilemez". Esnaf dediği de, bir başka canlı bomba.. 15 Temmuz'da gerçek yüzünü gösteren hainler..

#9
Foto - CUMHURİYET, 15 Ekim 2015: “BESLE KARGAYI

CUMHURİYET, 15 Ekim 2015: “BESLE KARGAYI" Kemalist Cumhuriyet, hükümete iftira atmak için yaptığı şu yayınları bir de PKK’yı ve DHKP-C’yi besleyenlere de söylese? Hatta bu teröristlere bizzat destek vermese de, söyledikleri en azından “Acaba mı” dedirtse? Bu manşette eleştirilen IŞİD, şimdi Türkiye'de hiçbir eylemi olmayan örgüt.. Ama Cumhuriyet'in o gün de, bugün de koruduğu PKK, o gün de, bugün de askere kurşun sıkmaya devam ediyor.. Aradaki fark, işte bu.

#10
Foto - SÖZCÜ, 15 Ekim 2015: “İSTANBUL'DAKİ 20 BAŞKAN FETÖ’CÜ!” CHP il başkanı açıklamış.. Ama devamını getirmemiş. Kimmiş bu başkanlar? Devamı geldi mi bu haberin? Tabii ki hayır! Peki ne oldu? “Bana dosya geldi, inceletiyorum” demesi, 20 ismin FETÖ’cü ilan edilmesine yeten Cemal Canpolat, mesela bizim açık açık sorduğumuz “Kılıçdaroğlu’na FETÖ’cüler evrak ulaştırmış mıdır, kendisi 15 Temmuz’da tankların arasından nasıl elini kolunu sallayarak geçmiştir” sorularına ne cevap verir, bu cevaplara göre Kılıçdaroğlu FETÖ’cü müdür, değil midir? Kendileri FETÖ'cü kanallar Digitürk'ten çıkartıldığında boykot düzenlediler mi, düzenlemediler mi? Hatta, bakın yukardaki gazete nüshasında, Emin Çölaşan,

SÖZCÜ, 15 Ekim 2015: “İSTANBUL'DAKİ 20 BAŞKAN FETÖ’CÜ!” CHP il başkanı açıklamış.. Ama devamını getirmemiş. Kimmiş bu başkanlar? Devamı geldi mi bu haberin? Tabii ki hayır! Peki ne oldu? “Bana dosya geldi, inceletiyorum” demesi, 20 ismin FETÖ’cü ilan edilmesine yeten Cemal Canpolat, mesela bizim açık açık sorduğumuz “Kılıçdaroğlu’na FETÖ’cüler evrak ulaştırmış mıdır, kendisi 15 Temmuz’da tankların arasından nasıl elini kolunu sallayarak geçmiştir” sorularına ne cevap verir, bu cevaplara göre Kılıçdaroğlu FETÖ’cü müdür, değil midir? Kendileri FETÖ'cü kanallar Digitürk'ten çıkartıldığında boykot düzenlediler mi, düzenlemediler mi? Hatta, bakın yukardaki gazete nüshasında, Emin Çölaşan, "Kurunun yanında yaş yanmasın" ayağı ile, FETÖ'cülere destek çıkmış mı, çıkmamış mı? 28 Şubat'ta tüm başörtülü öğrencileri istisnasız Cumhuriyet düşmanı ilan eden bu zalim herif, sıra FETÖ'cü hainlere gelince, böyle ıslak gözlü oluyor. Sevsinler sizin mazlum edebiyatınızı!

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