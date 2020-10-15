Lanet olsun böylesi kirli politikaya, riyakar yayın çizgisine..

CUMHURİYET, 15 Ekim 2013: “TÜRKİYE DÖNÜŞÜYOR-TÜRBAN SİNSİ BİR ADIM” Halkının büyük çoğunluğu müslüman olan Türkiye'de İslam'ın emri olan başörtüyü yasakladıkları yetmemiş, bir de tek başına iktidar olan AK Parti'ye 10 yıl boyunca o yasağı darbe tehditleri yaparak kaldırttırmamışlar. Şimdi iktidarının 11. yılında AK Parti daha yeni o yasağı kaldırırken, kemalist Cumhuriyet "Türban sinsi bir adım" diyor.. "Türkiye dönüşüyor" diyor.. Bu zorba kemalistleri iyi tanıyalım. SP'li kardeşlerimizin düştüğü tuzağa düşmeyelim.. Bu kemalist zorbaların eline bir fırsat geçsin, ilk yapacakları iş, başörtüyü yasaklamaktır.. Ki, İslam'ın her emri ile kavgalılar.. Alın aynı nüshada bir başka haber daha.. Kurban bayramı öncesinde, "Yine bildik eziyet" diye başlık atmışlar.. Adamların derdi Müslümanla, yoksa sanmayın ki hayvanları çok severler… Müslüman yılda bir kurban keser, hayvana eziyet vermenin hükmünü de bilir, buna göre davranır ama CUMHURİYET huyundan vazgeçemez, akrep bu, sokacak illa… Peki, bugüne kadar o çok medeni buldukları batılıların “şıklık yarışı” diye anlattıkları görgüsüzlükleri için canlı canlı derisi yüzülen hayvanları, kozmetik sektöründe kullanılacak hayvansal ürünler için yapılan türlü çeşit işkenceleri eleştirdiklerini hiç göremezsiniz ama.. Emperyalistin para için sergilediği vahşete ses etmekten korkarlar ama, kendilerini de solcu sayarlar, müslümanın ibadetine böyle ilkesizce saldırırlar…