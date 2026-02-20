  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trabzonspor'da yeni sezonun ilk transferi Beşiktaş'tan! Fatih Tekke'nin raporu işi bitirdi 'Kurada ismi çıkmayanlar üzülmesinler' 500 bin konut fırsatı bir daha geliyor! Fırat Nehri kenarındaki ağaçlardan toplanıyor! İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi! Şok haber geldi! Duyan inanamadı! Portekiz'de o skandal sonrası... Gebelikte Ramazan'da oruç ile ilgili uzman isim açıkladı... Türkiye'de milyarlarca rezerv ama yıllarca gidip Rusya'dan aldık! Şimdi Sivas'tan haber geldi: 395 bin ton... Bu kelimeler önemli kararı aldırır: Ramazan'da kabızlık ve hazımsızlığa karşı öneriler! 10 kat daha çok etkisi var Rams Park'ta yaylım ateşi! Osimhen için gelip bambaşka isme tutuldular!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
‘Laiklik bildirisi’ ile Özgür Özel ve malum cenah yine kafayı çıkardı! Bakan Tekin’den ‘gerici azınlık’ ayarı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

‘Laiklik bildirisi’ ile Özgür Özel ve malum cenah yine kafayı çıkardı! Bakan Tekin’den ‘gerici azınlık’ ayarı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve 168 kişinin imzaladığı ’Laiklik bildirisi’ne tepkisini dile getirerek, metni imzalayanlar hakkında hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Artvin’e geldi. Programı kapsamında okulları ziyaret eden Bakan Tekin, Artvin Valiliği’nde düzenlenen Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1
#1
Foto - ‘Laiklik bildirisi’ ile Özgür Özel ve malum cenah yine kafayı çıkardı! Bakan Tekin’den ‘gerici azınlık’ ayarı

Ramazan ayına yönelik okullardaki etkinliklere ilişkin eleştiriler hakkında konuşan Bakan Tekin, "Ramazan’la ilgili faaliyetlerimiz kamuoyunda farklı mihraklar tarafından farklı şekilde değerlendirme eğilimine girdi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Anayasal düzenimiz bize Milli Eğitim Bakanlığına ve bütün kamu görevlilerine Anayasaya uygun hareket etmemizi salık veriyor. Biz de ona göre davranıyoruz. Fakat bizim Ramazan ayı ile ilgili yaptığımız etkinlikleri eleştirenler Anayasanın işine gelen maddelerine bakıyorlar, diğerlerine bakmıyorlar. Geçtiğimiz günlerde 168 kişiden oluşan bir metin imzaya açıldı, imzalandı. Bakanlığımızı zan altında bırakacak ifadeler kullanıldı. İşin tuhaf tarafı, onların içerisinde 1982 Anayasasını bizlere anlatırken yerin dibine geçiren hocalarımız da var; şimdi 82 Anayasasının işine gelen maddelerine değinip kalan kısımlarına hiç değinmedin diyorlar.

#2
Foto - ‘Laiklik bildirisi’ ile Özgür Özel ve malum cenah yine kafayı çıkardı! Bakan Tekin’den ‘gerici azınlık’ ayarı

Öncelikle şunu söyleyeyim, Anayasamızın başlangıç kısmı her Türk vatandaşının temel hak ve hürriyetlerinin eşit bir biçimde kullanılması vurgusunu yapar. Israrla vurgu yapılan Anayasanın 2. maddesindeki laiklik ifadesinin madde ise şöyle başlar: Toplumun huzuru, milli dayanışma. Bu iki kavram bizim açımızdan çok kritik. Dolayısıyla biz, tüm etkinliklerimize, bütün çalışmalarımızda Anayasanın tamamını, kanunların mevzuatın bize yüklediği görevlerin tamamını yerine getirmeye çaba sarf ediyoruz" dedi.

#3
Foto - ‘Laiklik bildirisi’ ile Özgür Özel ve malum cenah yine kafayı çıkardı! Bakan Tekin’den ‘gerici azınlık’ ayarı

“Ben bir Anadolu çocuğuyum” diyen Bakan Yusuf Tekin, "Anadolu’nun her tarafından küfür ya da hakaret kabul edilen cümleleri kullanıp da arkasından ’Bence bu küfür değildir, kişilik analizi yapıyorum’ diyen Özgür Özel kadar midesi geniş değilim. Kusura bakmayın, dolayısıyla bu 168 kişinin imzaladığı metinde bizleri zan altında bırakan ifadeler benim durduğum yerden suç teşkil eder. Benim okullarımdaki öğretmen arkadaşlarımızın, eğitim camiamızın, bu konuda destek veren kişilerin emeklerini hiçe saymak anlamına gelir.

#4
Foto - ‘Laiklik bildirisi’ ile Özgür Özel ve malum cenah yine kafayı çıkardı! Bakan Tekin’den ‘gerici azınlık’ ayarı

Dolayısıyla biz bununla ilgili de bir suç duyurusunda bulunacağız. Nedir rahatsız olduğumuz şey? Mesela bizim Ramazan ayında yaptığımız etkinlikleri, milli dayanışma, birlik beraberlik, kardeşlik vurgusu üzerine yaptığımız etkinlikleri eğitimde ’Taliban’laşma süreci olarak tanımlıyorlar. Arkadaşlar, böyle bir şeyi söyleyebilmek için ya bu toplumun içerisinde yaşamıyor olmanız gerekir, ya bizim metinlerimizi okuyamamış olmanız gerekir ya da art niyetli olmanız gerekir. Başka diyor ki mesajda, bizim metinlerimizle ilgili olarak itirazlarında Trump’ın ipine sarılmış eleştirisi yapıyorlar. Nasıl çıkarıyorsunuz Ramazan genelgesinden böyle bir ifadeyi ben anlamakta zorlanıyorum.

#5
Foto - ‘Laiklik bildirisi’ ile Özgür Özel ve malum cenah yine kafayı çıkardı! Bakan Tekin’den ‘gerici azınlık’ ayarı

’Laik hukuk düzenini ortadan kaldırmak.’ Ne yapmışız? Anadolu’da herkesin heyecanla beklediği, Anadolu’da toplumsal dayanışma, kardeşlik ve benzeri hususları vurguladığımız Ramazan ayı çocuklarımız heyecanla karşılasınlar, dayanışma, kardeşlik, yardımlaşma çocuklarımız tarafından içselleştirilsin dediğimiz için laik hukuk düzenini ortadan kaldırmak için çaba içerisine girmişiz. Anlamakta zorlanıyorum ama en ağır ifade ’gerici azınlık’ tanımlaması. Bunu söyleyen kişilere misli ile iade ediyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Yusuf Tekin, metne tepkisini sürdürerek "‘Gerici azınlık’ 1960’lı, 1970’li yılların Marksist sosyalist mantığıyla hâlen beslenen ve bu kafayla hareket eden, bu toplumu tanımayan, toplumdan kopuk insanları tanımlamak için kullanılabilir ancak. Bizim gibi 7-24 Anadolu’da insanların içerisinde olan insanların bu tür tabirleri kullanmasını ben doğru bulmuyorum. Metnin altında bir tek katıldığım ifade ’Laikliği savunmak suç değildir.’ Laiklik, dinî inanç ve ibadet hürriyetinin devlet, kamu otoritesi tarafından güvence altına alınmasıdır. Dolayısıyla bunu savunmak asla suç olarak kabul edilemez" şeklinde konuştu. Bakan Yusuf Tekin konuşmasının sonunda söz konusu metinle ilgili hukuki süreç başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakkı SANCAK

Cihadın en büyüğü bu

Kaptan

Sayın bakanımız seni sonuna kadar destekliyoruz adamsın adam
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Emekliye müjde! Maaşlar 28 bin TL’ye tamamlanacak
Ekonomi

Emekliye müjde! Maaşlar 28 bin TL’ye tamamlanacak

Hükümet, geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli emekliler için "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı" üzerinde kapsamlı bir çalışma başlattı...
Konya uzaya çıkıyor
Aktüel

Konya uzaya çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye’de ilk olan Küp Uydu” projesi hayata geçiriliyor. Konya..
Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!
Gündem

Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!

Müslüman Anadolu insanının mukaddesatına her fırsatta saldıran, camileri ahıra çevirip ezanı aslından koparan tek parti diktatoryasının bir ..
TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı
Gündem

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, NATO'nun Almanya'da düzenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatına damga vurdu.
ABD'den son dakika Türkiye açıklaması!
Gündem

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Barış Kurulu'nun Washington'da gerçekleştirilen ilk toplantısında..
Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası
Gündem

Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası

CHP'nin borazanlığını yapan fondaş Halk TV'ye çıkanlar yandaşlar halka ne kadar uzak olduklarını her defasında gözler önüne seriyor. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23