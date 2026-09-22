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Kyriakos Velopoulos: Tek çare Türkleri öldürmek ama bunu yapsak da onlar yenilmez

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kyriakos Velopoulos: Tek çare Türkleri öldürmek ama bunu yapsak da onlar yenilmez

Yunan Çözümü Partisi Lideri Kyriakos Velopoulos, Türkiye'yi skandal bir şekilde hedef alarak tepki toplayan ifadeler kullandı.

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Foto - Kyriakos Velopoulos: Tek çare Türkleri öldürmek ama bunu yapsak da onlar yenilmez

Aklınca Türkleri aşağılayan Velopoulos, "'Türk gördün mü, para ister; bir başkasını gördün mü, o da başka para ister.' şeklindeki halk deyişi, Türkiye'nin ne olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

#2
Foto - Kyriakos Velopoulos: Tek çare Türkleri öldürmek ama bunu yapsak da onlar yenilmez

İki ülke arasındaki son üç yıldır sürdürülen “sakin sular” politikasına, normalleşme adımlarına ve Atina yönetiminin tutumuna tepki gösteren Velopoulos, şunları kaydetti:

#3
Foto - Kyriakos Velopoulos: Tek çare Türkleri öldürmek ama bunu yapsak da onlar yenilmez

"Başbakanın ortaya attığı sözde sakin sular söyleminden, onların boş tehditleri ve şovenizmiyle pervasızlaşmalarına geçtik!"

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Foto - Kyriakos Velopoulos: Tek çare Türkleri öldürmek ama bunu yapsak da onlar yenilmez

Açıklamasında tarihi referanslar vererek provokatif söylemlerini sürdüren Yunan siyasetçi, "Türklerle ilgili tek bir çözüm var. Napolyon Bonapart'ın da söylediği gibi, 'Türkler öldürülebilir, fakat yenilgiye uğratılamazlar.'" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Şefik Öztürk

Kimi öldürüyorsun Ataların hala denizden çıkaramadınız sana bir ordu göndeririz bir ucu Bağdat ta bir ucu Yunanistan’da akıllı ol isarl güvenme o zaten helak olacak

Müslüman Türk

Yazıkki Dünya Hayatı ve süsleri bitmiyor faydası yok. Terk Gerçek Ölümdür Ölümse Şehadetle Düğündür.
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