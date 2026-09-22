Kyriakos Velopoulos: Tek çare Türkleri öldürmek ama bunu yapsak da onlar yenilmez
Yunan Çözümü Partisi Lideri Kyriakos Velopoulos, Türkiye'yi skandal bir şekilde hedef alarak tepki toplayan ifadeler kullandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunan Çözümü Partisi Lideri Kyriakos Velopoulos, Türkiye'yi skandal bir şekilde hedef alarak tepki toplayan ifadeler kullandı.
Aklınca Türkleri aşağılayan Velopoulos, "'Türk gördün mü, para ister; bir başkasını gördün mü, o da başka para ister.' şeklindeki halk deyişi, Türkiye'nin ne olduğunu ortaya koyuyor." dedi.
İki ülke arasındaki son üç yıldır sürdürülen “sakin sular” politikasına, normalleşme adımlarına ve Atina yönetiminin tutumuna tepki gösteren Velopoulos, şunları kaydetti:
"Başbakanın ortaya attığı sözde sakin sular söyleminden, onların boş tehditleri ve şovenizmiyle pervasızlaşmalarına geçtik!"
Açıklamasında tarihi referanslar vererek provokatif söylemlerini sürdüren Yunan siyasetçi, "Türklerle ilgili tek bir çözüm var. Napolyon Bonapart'ın da söylediği gibi, 'Türkler öldürülebilir, fakat yenilgiye uğratılamazlar.'" ifadelerini kullandı.
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