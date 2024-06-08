Kuyumcuda incelediği 300 bin liralık bilezikleri bir anda alıp kaçtı

“Şahıs tutuklandı, bilezikler iade edildi” Bolu'da yakalanarak Sakarya'ya getirilen şahsın tutuklandığını ve çalınan bileziklerin ise kendilerine iade edildiğini ifade eden Serkan Serbes, “Bileziklerin iki tanesini Düzce'de, iki tanesini de Bolu'da bozdururken yani son iki taneyi yakalandılar. Hırsızlık büro dedektifleri hemen buradan özel arabayla giderek suçluyu Sakarya'ya getirdiler. Bugün de tutuklanması gerçekleşti ve bilezikler de iade edildi tarafımıza. Şahısların iki kişi olduğunu tahmin ediyorum ama tutuklanan bir şahıs oldu. Tabi bunun detaylarını emniyet daha iyi biliyor ve buradan tekrardan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro dedektiflerinin çok büyük rolü olduğunu hatırlatarak teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. “Sakarya'da işler eskisi gibi değil, kötü niyetli olanlar bir kere daha düşünsün” Serbes, “Derneğimiz bir sivil toplum kuruluşu ve kuyumcuları temsil ediyor. Doğru bilgi, doğru zamanda emniyet birimleri ile paylaşılabildiğinde böyle olumlu sonuçların çıkabileceğini hep beraber gördük. Maksimum 4 saat gibi bir zaman içerisinde bu olayın çözülmesi de artık işlerin Sakarya'da eskisi gibi olmayacağını, kötü niyetli olanların bir kere daha düşünmesi gerektiğini gösterdi” ifadelerini kullandı. “Teknolojinin faydaları ile biz de suçlara refleks gösteriyoruz” Serkan Serbes, “WhatsApp platformunda kurmuş olduğumuz gruptan bize de farklı vilayetlerden, yakın illerden özellikle bu tarz ihbarlar gelebiliyor. Tırnakçılık tarzı veya kaybolmuş, çalınmış ürünler gelebiliyor. Biz de bunları esnafımızla paylaşıyoruz. Burada kuyumcu esnafının mesajları ne kadar dikkate aldığını ve bir dayanışma içerisinde olduğunu gösteriyor. Suçun şekli eskiye göre değişti ama bununla beraber teknolojinin faydaları ile biz de buna refleks gösteriyoruz” dedi.