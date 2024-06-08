2024-06-08 15:31:12 Kuyumcuda incelediği 300 bin liralık bilezikleri bir anda alıp kaçtı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kuyumcu dükkanında tezgahta incelediği 300 bin lira değerinde dört adet bileziği kaşla göz arasında alıp kaçan hırsız, kuyumcuların hızlı refleksi sayesinde saatler içinde yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, çaldığı bileziklerini ikisini Düzce'de bozdurduktan sonra kalan iki bileziği de Bolu'da bozdurmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklandı.Hırsızlık olayı, geçtiğimiz günlerde Adapazarı ilçesi Uzun Çarşı mevkiinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkana gelen N.K. satın alacağını ileri sürdüğü bilezik modellerini çalışana tarif etti. Bu esnada kuyumcu dükkanında çalışan kişi, tezgahtan bilezik modellerini çıkardı. Çalışanın, gelen müşteriye çay söylemek için telefona uzanmasını fırsat bilen N.K., tezgahta bulunan 4 adet bileziği saniyeler içinde alarak kaçtı. Dükkan çalışanları, 300 bin lira değerindeki bilezikleri kaşla göz arasında alıp koşmaya başlayan şahsın peşine düştü. Çarşı içerisinde bir süre devam eden kovalamacanın ardından şahıs gözden kayboldu.