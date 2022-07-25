2022-07-25 07:00:08 Kütahya'da orman yangını! Vali Çelik'ten açıklama geldi
Kütahya'nın Emet’in Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.
Kütahya'nın Emet’in Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.
Yerleşim yerlerine yakın bölgenin kontrol altına alındığını, yangının 200 hektarlık alanda devam ettiğini açıklayan Vali Ali Çelik, konuya dair açıklamalarda bulundu.
Çelik, “İlk andan itibaren Devletimizin tüm imkanlarıyla seferber olduk. 2 gece görüşlü helikopter, 58 arazöz, 12 su ikmal aracı, 15 itfaiye, 6 dozer, 650 personelle yangınla mücadelemize devam ediyoruz” dedi.
Çelik, bölgede sabah saatlerinde etkili olması beklenen rüzgarın yangını büyütmemesi için teyakkuza geçildiğini de ekledi.
Kütahya Valisi, “OGM koordinesinde, her ihtimale karşı 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirildi. Temennimiz sabah olmadan yangını tamamen kontrol altına almak” ifadelerini kullandı.
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