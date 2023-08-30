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Yaşam
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Kuşların yaptığı yuva herkesi şaşırttı

2023-08-30 14:26:24
Kuşların yaptığı yuva herkesi şaşırttı

Sokak lambasına yuva yapan kuş ekipleri şaşkına çevirdi.

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Foto - Kuşların yaptığı yuva herkesi şaşırttı

Bursa'da sokak aydınlatma direkleri için gerçekleştirilen bakım çalışmaları sırasında ekipler beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Yanmayan lambanın içine yuva yapan kuş, ekipleri şaşkına çevirdi. Durumu değerlendiren ekipler, içinde yavruların bulunduğu yuvanın zarar görmemesi için özenle hareket ederek, aydınlatma direğine yeni bir armatür takmayı tercih etti.

#2
Foto - Kuşların yaptığı yuva herkesi şaşırttı

UEDAŞ ekipleri, sokak aydınlatma sistemlerinin bakım ve yenileme çalışmaları çerçevesinde, armatürü değiştirmek üzere Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Bakırcı Sokağı'na geldi. Ancak ekipler, armatürde yavrulayan sevimli kuşların yumurtalarını fark ettiklerinde iş planlarını anında değiştirdi. Kuş yuvasının zarar görmemesi ve kuşların rahatsız edilmemesi için özenli bir şekilde hareket eden UEDAŞ ekipleri, aynı direğe farklı bir armatür takarak çözüm üretmeyi tercih etti. Çalışma sırasında ortaya çıkan bu sevimli olay hem çalışanların hem de bölge sakinlerinin içini ısıttı.

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