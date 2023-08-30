Kuşların yaptığı yuva herkesi şaşırttı

UEDAŞ ekipleri, sokak aydınlatma sistemlerinin bakım ve yenileme çalışmaları çerçevesinde, armatürü değiştirmek üzere Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Bakırcı Sokağı'na geldi. Ancak ekipler, armatürde yavrulayan sevimli kuşların yumurtalarını fark ettiklerinde iş planlarını anında değiştirdi. Kuş yuvasının zarar görmemesi ve kuşların rahatsız edilmemesi için özenli bir şekilde hareket eden UEDAŞ ekipleri, aynı direğe farklı bir armatür takarak çözüm üretmeyi tercih etti. Çalışma sırasında ortaya çıkan bu sevimli olay hem çalışanların hem de bölge sakinlerinin içini ısıttı.