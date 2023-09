Yolcular korku ve dehşet içindeydi. Jason hızlı hareket etmek zorundaydı. Zamana karşı bir yarış içindeydi, her anı değerlendirmek zorundaydı. Yolcular panik içindeydi, bazıları korku ve çaresizlikten gözyaşı döküyordu. Jason acele ve telaşla, yolcular arasında daha fazla korku ya da sıkıntı yaşanmaması için harekete geçti. Sahip olduğu her an değerliydi ve herkesin ne kadar korktuğunu hissedebiliyordu, yol arkadaşlarının daha fazla acı çekmemesini sağlamalıydı.