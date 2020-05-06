2020-05-06 22:36:25 Kuruluş Osman'da Osman Bey Aygül Hatun'la evlenecek mi?
Kuruluş Osman'da Osman Bey Aygül Hatun'la evlenecek mi? sorusu merak ediliyor. kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısında. Kuruluş Osman'ın 20.yeni bölümünde Osman Bey ile Aygül Hatun'un başbaşa konuşması ilgi çekiyor. Osman Bey ile Aygül Hatun evlenecekler mi? sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmakta. Peki, Kuruluş Osman'da Osman Bey Aygül Hatun'la evlenecek mi? Tarihte böyle bir evlilik var mıdır?