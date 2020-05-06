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Medya
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Kuruluş Osman'da Osman Bey Aygül Hatun'la evlenecek mi?

2020-05-06 22:36:25
Kuruluş Osman'da Osman Bey Aygül Hatun'la evlenecek mi?

Kuruluş Osman'da Osman Bey Aygül Hatun'la evlenecek mi? sorusu merak ediliyor. kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısında. Kuruluş Osman'ın 20.yeni bölümünde Osman Bey ile Aygül Hatun'un başbaşa konuşması ilgi çekiyor. Osman Bey ile Aygül Hatun evlenecekler mi? sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmakta. Peki, Kuruluş Osman'da Osman Bey Aygül Hatun'la evlenecek mi? Tarihte böyle bir evlilik var mıdır?

#1
Foto - Osman Bey'in ilk eşi Rabia Bala oldu. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Malhun Hatun olmuştur. Osman Gazi'nin bu evliliklerden toplam 7 çocuğu olmuştur.

Osman Bey'in ilk eşi Rabia Bala oldu. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Malhun Hatun olmuştur. Osman Gazi'nin bu evliliklerden toplam 7 çocuğu olmuştur.

#2
Foto - Osman Gazi'nin çocukları şunlardır; Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Pazarlı Bey.

Osman Gazi'nin çocukları şunlardır; Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Pazarlı Bey.

#3
Foto - Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

#4
Foto - Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey

Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey

#5
Foto - Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun

Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun

#6
Foto - Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

#7
Foto - Kuruluş Osman dizisinde yer alan Aygül karakteri hakkında tarihte bir bilgi bulunmuyor.

Kuruluş Osman dizisinde yer alan Aygül karakteri hakkında tarihte bir bilgi bulunmuyor.

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