2021-06-27 17:01:35 Kuru ve çatlak eller için evde uygulayabileceğiniz 5 yöntem
Soğuk veya sıcaktan etkilenen eller; sıcak su, nem gibi bazı nedenlerden ötürü yıpranabilir. Ellerin çabuk kırışması, çatlaması ve sertleşmesi en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Ellere ne kadar özen gösterilse de, özellikle kimyasal içerikli ürünler ile temas halinde olduğu zaman bu durumu sürekli yaşayabilirsiniz. Ancak ellerinize kimyasal ürünler kullanmadan evde doğal nemlendiriciler hazırlayabilirsiniz. İşte pembenar'ın haberine göre; kuruyan elleri iyileştiren 5 doğal öneri...