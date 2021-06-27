  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Kuru ve çatlak eller için evde uygulayabileceğiniz 5 yöntem

2021-06-27 17:01:35
Kuru ve çatlak eller için evde uygulayabileceğiniz 5 yöntem

Soğuk veya sıcaktan etkilenen eller; sıcak su, nem gibi bazı nedenlerden ötürü yıpranabilir. Ellerin çabuk kırışması, çatlaması ve sertleşmesi en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Ellere ne kadar özen gösterilse de, özellikle kimyasal içerikli ürünler ile temas halinde olduğu zaman bu durumu sürekli yaşayabilirsiniz. Ancak ellerinize kimyasal ürünler kullanmadan evde doğal nemlendiriciler hazırlayabilirsiniz. İşte pembenar'ın haberine göre; kuruyan elleri iyileştiren 5 doğal öneri...

#1
Foto - 1. Ayçiçek yağı ve yulaf karışımı - Ayçiçek yağının kuru ve yıpranmış cildi nemlendirdiği ve gençleştirdiği kanıtlanmıştır. Nemlendiricilerde bileşen olarak veya tek başına kullanılır ve cildi kurutmadan koruma özelliğine sahiptir. Öte yandan, yulafın da çok benzer yetenekleri vardır ve ikisinin kombinasyonu cildiniz için harikalar oluşturabilir. Yapmanız gereken tek şey, biraz pişmiş veya çiğ yulaf ile birkaç damla ayçiçek yağını karıştırıp cildinize sürmektir. Ayçiçek yağı yerine herhangi bir yağ kullanmamaya dikkat edin. Örneğin zeytinyağı, kuru eller için faydalı değil, zararlı olduğu bulunmuştur.

1. Ayçiçek yağı ve yulaf karışımı - Ayçiçek yağının kuru ve yıpranmış cildi nemlendirdiği ve gençleştirdiği kanıtlanmıştır. Nemlendiricilerde bileşen olarak veya tek başına kullanılır ve cildi kurutmadan koruma özelliğine sahiptir. Öte yandan, yulafın da çok benzer yetenekleri vardır ve ikisinin kombinasyonu cildiniz için harikalar oluşturabilir. Yapmanız gereken tek şey, biraz pişmiş veya çiğ yulaf ile birkaç damla ayçiçek yağını karıştırıp cildinize sürmektir. Ayçiçek yağı yerine herhangi bir yağ kullanmamaya dikkat edin. Örneğin zeytinyağı, kuru eller için faydalı değil, zararlı olduğu bulunmuştur.

#2
Foto - 2. Saf (Manuka) bal uygulayın - Manuka balının bol miktarda antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olduğu bulunmuştur. Geleneksel yöntemle tüketmenin yanı sıra, yenileyebileceği için kuru ve tahriş olmuş cilde de uygulayabiliriz. Bu bal önce kuru olan alanı temizler ve dezenfekte eder. Ardından hasarlı dokuyu yeniden oluşturmaya başlamak için bağışıklık sistemini uyarır. Yanıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmasının nedeni de budur.

2. Saf (Manuka) bal uygulayın - Manuka balının bol miktarda antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olduğu bulunmuştur. Geleneksel yöntemle tüketmenin yanı sıra, yenileyebileceği için kuru ve tahriş olmuş cilde de uygulayabiliriz. Bu bal önce kuru olan alanı temizler ve dezenfekte eder. Ardından hasarlı dokuyu yeniden oluşturmaya başlamak için bağışıklık sistemini uyarır. Yanıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmasının nedeni de budur.

#3
Foto - 3. Gece yatmadan vazelin sürün ve eldiven giyin - Vazelin gibi petrol jeli bazlı ürünler, cildinizi tedavi etme ve nemlendirme konusunda başarılıdır. Tek yapmanız gereken şey geceleri hasarlı ellerinize bol miktarda vazelin sürmek ve bir çift pamuklu eldiven giymektir. Bu şekilde vazelin elinizde kaldığından emin olursunuz. Eldivenlerin iyileştirici özellikleri yoktur, sadece bulaşmasını önler ve ellerinizi daha yumuşak yapar.

3. Gece yatmadan vazelin sürün ve eldiven giyin - Vazelin gibi petrol jeli bazlı ürünler, cildinizi tedavi etme ve nemlendirme konusunda başarılıdır. Tek yapmanız gereken şey geceleri hasarlı ellerinize bol miktarda vazelin sürmek ve bir çift pamuklu eldiven giymektir. Bu şekilde vazelin elinizde kaldığından emin olursunuz. Eldivenlerin iyileştirici özellikleri yoktur, sadece bulaşmasını önler ve ellerinizi daha yumuşak yapar.

#4
Foto - 4. Avokado maskesi uygulayın - Avokadonun nemlendirme özelliği vardır ve birçok vitamin içerir. Yarım olgun avokadoyu 1 çay kaşığı hindistancevizi yağı, 1 çay kaşığı jojoba yağı ve yarım çay kaşığı limon suyuyla karıştırmak kuru ellerinizi kurtarabilir. Biraz yulaf ekleyerek karışımı daha da güçlendirebilirsiniz. Maskeyi 10-15 dakika ellerinize uygulayabilir ve daha fazla emilim için üzerini bir miktar folyo ile kapatabilirsiniz. 15 dakika geçtikten sonra maskeyi biraz ılık suyla temizleyebilir ve güçlü bir nemlendirici uygulayabilirsiniz.

4. Avokado maskesi uygulayın - Avokadonun nemlendirme özelliği vardır ve birçok vitamin içerir. Yarım olgun avokadoyu 1 çay kaşığı hindistancevizi yağı, 1 çay kaşığı jojoba yağı ve yarım çay kaşığı limon suyuyla karıştırmak kuru ellerinizi kurtarabilir. Biraz yulaf ekleyerek karışımı daha da güçlendirebilirsiniz. Maskeyi 10-15 dakika ellerinize uygulayabilir ve daha fazla emilim için üzerini bir miktar folyo ile kapatabilirsiniz. 15 dakika geçtikten sonra maskeyi biraz ılık suyla temizleyebilir ve güçlü bir nemlendirici uygulayabilirsiniz.

#5
Foto - 5. B3 vitamini içeren ürünleri kullanın - B3 vitamini yönünden zengin yiyecekler tüketirseniz ya da niasinamid içeren cilt bakım ürünleri uygularsınız cildinizin nemi artacaktır. Cildinizin daha pürüzsüz ve aynı tonda olduğunu fark edeceksiniz. Ayrıca dermatologlar, B3'ün cildin bariyerini güçlendirmeye ve nemini daha uzun süre korumasına yardımcı olduğunu söylüyorlar. Elleriniz çok kuruysa, topikal kremleri denemeniz gerekebilir, ancak sonuçları birkaç hafta içinde görebilirsiniz.

5. B3 vitamini içeren ürünleri kullanın - B3 vitamini yönünden zengin yiyecekler tüketirseniz ya da niasinamid içeren cilt bakım ürünleri uygularsınız cildinizin nemi artacaktır. Cildinizin daha pürüzsüz ve aynı tonda olduğunu fark edeceksiniz. Ayrıca dermatologlar, B3'ün cildin bariyerini güçlendirmeye ve nemini daha uzun süre korumasına yardımcı olduğunu söylüyorlar. Elleriniz çok kuruysa, topikal kremleri denemeniz gerekebilir, ancak sonuçları birkaç hafta içinde görebilirsiniz.

Mancini: Bu kadarını beklemiyordum
Spor

Mancini: Bu kadarını beklemiyordum

EURO 2020 son 16 turunda normal süresi golsüz biten maçın uzatmalarında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıkan İtalya'nın teknik direk..
Arap Koalisyonundan gerilime ilişkin açıklama! Balistik füzeleri ve İHA’ları imha edildi
Dünya

Arap Koalisyonundan gerilime ilişkin açıklama! Balistik füzeleri ve İHA’ları imha edildi

Arap Koalisyonu Suudi Arabistan'ı hedef alan Husilere ait balistik füzelerin ve bir İHA’nın imha edildiğini duyurdu.
Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: Yaralılar var
Yerel

Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: Yaralılar var

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin diğere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Dünyada sadece 3 tane var: 85 milyon liraya satıldı!
Ekonomi

Dünyada sadece 3 tane var: 85 milyon liraya satıldı!

Nadir bulunan pullar koleksiyonerlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Almanya'da bir müzayede evinin satışa sunduğu "Kızıl Mauritius" pulu 85 ..
Siirt’te Jandarma’ya ateş açıldı
Gündem

Siirt’te Jandarma’ya ateş açıldı

Siirt Valiliği, Pervari ilçesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyondan açılan ateşe karşılık verilmesi sonucu göçmenlerden 2'sinin öldüğ..
Ruslardan bölgede yeni saldırı! 1 askerleri öldü
Gündem

Ruslardan bölgede yeni saldırı! 1 askerleri öldü

Rusya destekli ayrılıkçı güçler, Ukrayna birliklerine saldırmaya devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna doğusundaki saldırılarında bir asker öldü...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay