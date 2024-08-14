Küresel ısınma onları da etkiliyor!

220 dönüm alanda tuz üretiyoruz. Yaklaşık 150 havuz var. Dinlenme ve imalat havuzları ayrı. Tuz tamamen güneş ısısıyla elde ediliyor. Ne kadar çok güneş varsa o kadar çabuk tuza dönüşüyor. Yıllar geçtikçe mevsimler değişiyor. Her sene tonajlar düşüyor. Bin 500 tonla başladık, 300 tonlara kadar geriledik. Bu da küresel ısınmadan dolayı. Tuz hem Dünyada hem Türkiye’de çok olan bir şey. Tuzlar keşfedilmeden önce tuzu olan zengindi. Altın değerindeydi. Tuzlar keşfedilince, çoğaldıkça değeri de düşüyor. Kirli tuzlar hayvanlara gidiyor” dedi.