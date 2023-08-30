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Küresel ısınma bakın inekleri nasıl etkiledi

2023-08-30 11:08:58
Küresel ısınma bakın inekleri nasıl etkiledi

Artan sıcaklar büyükbaş hayvanların verimliliğinde düşüşe neden oluyor.

#1
Foto - Küresel ısınma bakın inekleri nasıl etkiledi

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Veteriner Hekimi Nusret Mercan, iklim değişikliği sebebiyle artan sıcaklık dalgalarının etkisinin giderek ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkların, büyükbaş hayvanların verimliliğini olumsuz etkilediğini söyledi. “Aşırı sıcaklar büyükbaş hayvanlarda strese neden oluyor” Aydın'ın tarım ve hayvancılık sektörünün, ekonomik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu ancak son yıllarda bölgede yaşanan sıcak dalgaları, yetiştiricileri endişelendirdiğini belirten Veteriner Hekim Nusret Mercan, yaz dönemi boyunca insanlar gibi hayvanların da bol su tüketmeye ve serinlemeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Aşırı sıcakların, hayvanların normal davranışlarını bozabildiğini ve bunun sonucunda, hayvanların beslenme alışkanlıkları değişip süt veriminin azalabildiğini kaydeden Mercan, “Aydın'da büyükbaş hayvan yetiştiricileri, son yıllarda artan sıcaklıkların işlerini zorlaştırdığını söylüyor. Sıcaklar nedeniyle hayvanlar daha az yem yiyor ve verimlilikleri düşüyor. Bu da üyelerimizi ekonomik olarak olumsuz etkiliyor” dedi.

#2
Foto - Küresel ısınma bakın inekleri nasıl etkiledi

“Alınacak tedbirler” Büyükbaş hayvanları sıcak hava şartlarının neden olduğu olumsuzluklardan korumak için alınacak tedbirlerde de söz eden Aydın İli damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Veteriner Hekimi Nusret Mertcan, “Yetiştiriciler, hayvan barınaklarının iyileştirmeli. Hayvanların serinlemeleri için işletmelerde; sürekli olarak suluklar ve su miktarı kontrol edilmelidir. Helikopter tipi fan kullanımı ile işletmeler havalandırılmalı, ahır tavanları yüksek yapılmalı ve tavan malzemesinde izolasyon konulup işletme sıcaklıklara karşı korunaklı yapılmalıdır. İşletme fanları ile sıvı püskürtme yapılmalı ve ayrıca tohumlama yapılacak hayvan serin bir yere alınmalıdır” diyerek bazı önlemlerle düşen verimin minmize edilebileceğini kaydetti. Yetiştiricilere bilgilendirmeler yapılıyor İklim değişikliği sebebiyle oluşan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar karşısında daha kuzun vadeli politikalar belirlenmesi gerektiğini de ifade eden Mercan, “Yetiştiricilerimize tarım ve danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde, tarım danışmanlarımız aracılığıyla sıcaklık stresi ile mücadelede Birlik aracılığıyla bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bunun yanında Birliğimiz, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve kamu kuruluşları ile çeşitli araştırmalar yürütmek ve projeler geliştirmek için işbirliğine her zaman açıktır” diyerek sorunun çözümü için detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

#3
Foto - Küresel ısınma bakın inekleri nasıl etkiledi

“İnekler 27 derecenin üzerindeki sıcaklıkları sevmiyor” Aydın ve çevresindeki metabolizmasında yaşanan değişiklik nedeniyle ineklerin günlerdir keyifsiz olduğunu kaydeden Veteriner Hekim Nusret Mercan, “Nasıl bir insan yaz sıcağında duş aldığında rahatlıyor ve iş verimi artıyorsa inekler de aynı durumda. Aydın’da yoğunlukta olan Holştayn cinsi inekler 27 derecenin üzerindeki sıcaklıkları sevmez. Çöl sıcaklarının yaşandığı ilimiz yaklaşık 500 bin civarında büyükbaş hayvan var. Bunların büyük bir bölümü aşırı sıcaklar nedeniyle streste olduğu için verim düşüklüğü yaşıyor. Ayrıca streste olan ineklerin tohum tutması da zor” dedi.Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Veteriner Hekimi Nusret Mercan, iklim değişikliği sebebiyle artan sıcaklık dalgalarının etkisinin giderek ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkların, büyükbaş hayvanların verimliliğini olumsuz etkilediğini söyledi. “Aşırı sıcaklar büyükbaş hayvanlarda strese neden oluyor” Aydın'ın tarım ve hayvancılık sektörünün, ekonomik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu ancak son yıllarda bölgede yaşanan sıcak dalgaları, yetiştiricileri endişelendirdiğini belirten Veteriner Hekim Nusret Mercan, yaz dönemi boyunca insanlar gibi hayvanların da bol su tüketmeye ve serinlemeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Aşırı sıcakların, hayvanların normal davranışlarını bozabildiğini ve bunun sonucunda, hayvanların beslenme alışkanlıkları değişip süt veriminin azalabildiğini kaydeden Mercan, “Aydın'da büyükbaş hayvan yetiştiricileri, son yıllarda artan sıcaklıkların işlerini zorlaştırdığını söylüyor. Sıcaklar nedeniyle hayvanlar daha az yem yiyor ve verimlilikleri düşüyor. Bu da üyelerimizi ekonomik olarak olumsuz etkiliyor” dedi.

#4
Foto - Küresel ısınma bakın inekleri nasıl etkiledi

“Alınacak tedbirler” Büyükbaş hayvanları sıcak hava şartlarının neden olduğu olumsuzluklardan korumak için alınacak tedbirlerde de söz eden Aydın İli damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Veteriner Hekimi Nusret Mertcan, “Yetiştiriciler, hayvan barınaklarının iyileştirmeli. Hayvanların serinlemeleri için işletmelerde; sürekli olarak suluklar ve su miktarı kontrol edilmelidir. Helikopter tipi fan kullanımı ile işletmeler havalandırılmalı, ahır tavanları yüksek yapılmalı ve tavan malzemesinde izolasyon konulup işletme sıcaklıklara karşı korunaklı yapılmalıdır. İşletme fanları ile sıvı püskürtme yapılmalı ve ayrıca tohumlama yapılacak hayvan serin bir yere alınmalıdır” diyerek bazı önlemlerle düşen verimin minmize edilebileceğini kaydetti. Yetiştiricilere bilgilendirmeler yapılıyor İklim değişikliği sebebiyle oluşan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar karşısında daha kuzun vadeli politikalar belirlenmesi gerektiğini de ifade eden Mercan, “Yetiştiricilerimize tarım ve danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde, tarım danışmanlarımız aracılığıyla sıcaklık stresi ile mücadelede Birlik aracılığıyla bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bunun yanında Birliğimiz, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve kamu kuruluşları ile çeşitli araştırmalar yürütmek ve projeler geliştirmek için işbirliğine her zaman açıktır” diyerek sorunun çözümü için detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti. “İnekler 27 derecenin üzerindeki sıcaklıkları sevmiyor” Aydın ve çevresindeki metabolizmasında yaşanan değişiklik nedeniyle ineklerin günlerdir keyifsiz olduğunu kaydeden Veteriner Hekim Nusret Mercan, “Nasıl bir insan yaz sıcağında duş aldığında rahatlıyor ve iş verimi artıyorsa inekler de aynı durumda. Aydın’da yoğunlukta olan Holştayn cinsi inekler 27 derecenin üzerindeki sıcaklıkları sevmez. Çöl sıcaklarının yaşandığı ilimiz yaklaşık 500 bin civarında büyükbaş hayvan var. Bunların büyük bir bölümü aşırı sıcaklar nedeniyle streste olduğu için verim düşüklüğü yaşıyor. Ayrıca streste olan ineklerin tohum tutması da zor” dedi.

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