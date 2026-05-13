  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonların gözü bu haberde olacak! Kalp cerrahı uyardı: Varis tedavi edilmezse DMM’den flaş Somali açıklaması! O iddialar yalanlandı Dünyanın en az nüfusa sahip 10 şehri açıklandı Eskişehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilk kez ev sahipliği yapacak... Haberi alan Tarım Kredi KOOP Marketlerine koştu: Öyle bir talep var ki, market 'stoklar azaldı' duyurusu yaptı Yapımı 132 yıl sürdü! Dünyanın en tehlikelilerinden! Yunan profesörden İsrail çıkışı: İsrail ittifakından utanç duyuyorum
Kültür Sanat
6
Yeniakit Publisher
Eskişehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilk kez ev sahipliği yapacak...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Eskişehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilk kez ev sahipliği yapacak...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk kez Eskişehir’i festival rotasına dahil ediyor. Konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir içerikle 16-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, şehrin kültür ve sanat hayatına yeni bir hareketlilik kazandıracak. Porsuk Çayı etrafında şekillenen şehir yaşamı, tarihi Odunpazarı evleri, çağdaş müzeleri, güçlü kültür-sanat altyapısı ve genç nüfusuyla öne çıkan Eskişehir, festival süresince ziyaretçilere çok yönlü bir kültür-sanat deneyimi sunacak. Anadolu’nun köklü tarihini modern şehir kültürüyle buluşturan Eskişehir; yaşayan sokakları, sanatla iç içe kamusal alanları ve dinamik atmosferiyle festivalin en özel duraklarından biri olacak. 

#1
Foto - Eskişehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilk kez ev sahipliği yapacak...

Eskişehir’in kültür, sanat ve şehir yaşamı alanındaki güçlü birikimiyle Türkiye’nin öne çıkan şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentte gerçekleştirilecek festivalin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Eskişehir’i de Türkiye Kültür Yolu Festivali rotamıza dahil ederek şehrin sahip olduğu kültürel birikimi daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Tarihi dokusu, çağdaş sanat yaklaşımı, güçlü kültür altyapısı ve dinamik şehir yaşamıyla öne çıkan Eskişehir; konserlerden sergilere, gastronomiden atölyelere, çocuk etkinliklerinden sahne performanslarına uzanan kapsamlı bir programla festivale ev sahipliği yapacak. Bu süreçte Eskişehir’in kültür, sanat ve gastronomi alanındaki görünürlüğünü daha da artırmayı amaçlıyoruz.”

#2
Foto - Eskişehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilk kez ev sahipliği yapacak...

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Eskişehir’in farklı noktalarında sanatseverlerle buluşacak sergiler, geleneksel sanatlardan çağdaş üretimlere uzanan geniş seçkisiyle ziyaretçilere kültür ve sanatla iç içe çok katmanlı bir deneyim sunacak. Eti Arkeoloji Müzesi bahçesinde ziyaretçilerle buluşacak “ASELSAN İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu” sergisi, sanat ve teknolojiyi aynı potada bir araya getirecek. ASELSAN’ın ülkemizin teknolojik bağımsızlığı için geliştirdiği kritik teknolojilerden ilhamla hazırlanan projede; metal ve elektronik bileşenler, uluslararası sanatçıların özgün yorumlarıyla yeniden şekillendirilerek sanat eserine dönüştürüldü. Bilgi, üretim, sosyal inovasyon ve gelecek nesillere karşı sorumluluk anlayışının yansıması niteliğindeki projede yer alan at, kedi, keçi, albatros ve kurt figürlerinden oluşan eserler, ziyaretçilere teknoloji ile sanat arasında yenilikçi bir bakış açısı sunacak.

#3
Foto - Eskişehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilk kez ev sahipliği yapacak...

Müzede yer alacak “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi ise Osmanlı dönemine ait kutsal emanetleri ve tarihi mirası sanatseverlerle buluşturacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergide; İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından seçilen eserler yer alacak. Osmanlı padişahlarının kutsal emanetlere duyduğu bağlılığı yansıtan hüsn-i hat levhaları, surre alaylarına ait eserler, Kâbe örtüleri, kuşak parçaları ve Kur’an-ı Kerim’in seçkin nüshaları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sergi, ziyaretçilerini Osmanlı’nın Haremeyn’e uzanan manevi yolculuğuna tanıklık etmeye davet edecek. Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Yaşayan Miras: Eskişehir Sergisi”, kentin kültürel birikimini ve geleneksel sanat mirasını günümüzle buluşturacak. Geleneksel el sanatlarından özgün örneklerin yer aldığı sergi, Eskişehir’in kültürel hafızasını sanat aracılığıyla görünür kılacak. Olgunlaşma Enstitüleri Eskişehir tarafından hazırlanan “Kültür Yolunda Yunus’a Doğru” sergisi ise Anadolu irfanının önemli temsilcilerinden Yunus Emre’nin kültürel mirasını sanatla buluşturacak. Sergide; Yunus Emre dönemini yansıtan geleneksel kıyafet koleksiyonları, minyatür, hüsn-i hat, tezhip, dokuma, kilim, seramik ve cam sanatından eserler ziyaretçilerle buluşacak. Türk el sanatlarının farklı disiplinlerini bir araya getiren sergi, Yunus Emre’nin düşünce dünyasını estetik bir anlatımla sanatseverlere aktaracak.

#4
Foto - Eskişehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilk kez ev sahipliği yapacak...

Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek konser ve sahne performansları, müzikseverlere dopdolu bir program sunacak. Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserlerde, Oğuzhan Koç, Sinan Akçıl, Levent Yüksel, Haluk Levent, Buray, Poizi, Bengü, Ebru Yaşar ve Sagopa Kajmer sahne performanslarıyla Eskişehirlilere unutulmaz akşamlar yaşatacak. ESKİŞEHİR’DE SAHNEYE TAŞINAN TARİHSEL BİR HİKAYE  Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi (AKM), Ayla Kutlu tarafından kaleme alınan “Sen de Gitme Triyandafilis” adlı oyuna ev sahipliği yapacak. Emre Basalak’ın sahne uyarlamasıyla izleyiciyle buluşacak eser; gidenlerin, kalanların ve bekleyenlerin hikayesini odağına alırken, kilitli kapılara vurulan yumrukların ve büyümüş bedenlere hapsolan çocuk ruhların anlatımını sahneye taşıyacak. 1930’lu yıllardan 20. yüzyılın son çeyreğine uzanan zaman diliminde bir Rum ailenin çocuk ruhlu kızı Triyandafilis’in öyküsünü konu alan müzikli oyun, Hatay’ın çok katmanlı kültürel hafızasına ve gidemeyenlerin hikayesine sahne üzerinden etkileyici bir yolculuk sunacak.

#5
Foto - Eskişehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilk kez ev sahipliği yapacak...

Festival rotasında yer alan şehirlerin kendine özgü gastronomi değerlerini ön plana çıkarmayı amaçlayan “Lezzet Noktası” projesi, Eskişehir’de kentin köklü mutfak kültürünü çağdaş gastronomi anlayışıyla birlikte görünür kılacak. Gastronomi alanında ünlü şefler ve kanaat önderlerinden oluşan danışma kurulu tarafından yerel mutfağı temsil eden 33 restoranda ziyaretçilere kentin lezzet hafızasını doğrudan deneyimleme imkanı sunulacak.  Anadolu’nun kadim kavşak noktalarından biri olan Eskişehir’in mutfak kültürü; Kırım Tatarları, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen kültürel etkilerle şekillenen çok katmanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Çibörek, balaban köfte, met helvası ve haşhaşlı çörek gibi kente özgü tatlar; geleneksel tariflerin modern şehir yaşamıyla buluştuğu güçlü bir gastronomi hafızasını yansıtıyor. Unlu ürünlerin ve haşhaş kullanımının öne çıktığı Eskişehir mutfağı, festival ziyaretçilerine özgün bir lezzet deneyim sunacak. Köklü tarihi, yaşayan şehir kültürü ve zengin mutfak mirasıyla öne çıkan Eskişehir’de belirlenen 31 Lezzet Noktası, kentin gastronomik çeşitliliğini yansıtan güçlü bir rota sunacak. Ziyaretçiler; Odunpazarı Tarihi Bölgesi’nden Atlıhan El Sanatları Çarşısı’na, Hamamyolu ve Arifiye hattından semt pazarlarına uzanan geniş bir coğrafyada, geleneksel tatlardan modern yorumlara uzanan kapsamlı bir gastronomi yolculuğuna davet edilecek. Sivrihisar’ın taş fırın lezzetleri, yerel üretici marketleri ve Haller Gençlik Merkezi çevresindeki gastronomi durakları da festivalin lezzet rotasında yer alacak. Şef Deniz Ahmet Köse ev sahipliğinde gerçekleştirilecek gastronomi programında Şef Sinem Özler, Şef Pınar Aluç, Yemek Kültürü Araştırmacısı ve Yazar Neşe Aksoy Biber, Berrin Bal ile Pasta Şefi Meltem Beker, kentin gastronomi değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail için çalışan hainleri paketlediler
Dünya

İsrail için çalışan hainleri paketlediler

İran'da kandan beslenen terör devleri İsrail ile bağlantılı silah kaçakçılığı şebekeleri çökertildi.
Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı
Gündem

Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı

Yeniakit.com.tr’nin 8 Mayıs’ta yayınladığı “AK Gençlik konserinde LGBT sevici” başlıklı haberle büyük bir yanlıştan dönüldü. Sapkın homoları..
Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru
Gündem

Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru

"Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alan ve TRT tarafından kapının önüne koyulan Işıl Açıkkar’ın Başkan Recep..
Tutuklu Tanju Özcan hakkında flaş gelişme
Gündem

Tutuklu Tanju Özcan hakkında flaş gelişme

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu CHP'li Ta..
Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında flaş gelişme
Gündem

Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında flaş gelişme

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu Özkan Yalım’ın, ek beyanda bulunma talebi sonrası Çağlayan’daki adliyeye sevk edildiği bildir..
Belçika Savunma Bakanı tersane ziyaretinde hayranlığını gizleyemedi
Gündem

Belçika Savunma Bakanı tersane ziyaretinde hayranlığını gizleyemedi

Belçika Kraliçesi Mathilde’nin 400 kişilik ekibiyle birlikte Türkiye’ye gelen Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Türk tersanelerini incele..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23