Eskişehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilk kez ev sahipliği yapacak...

Festival rotasında yer alan şehirlerin kendine özgü gastronomi değerlerini ön plana çıkarmayı amaçlayan “Lezzet Noktası” projesi, Eskişehir’de kentin köklü mutfak kültürünü çağdaş gastronomi anlayışıyla birlikte görünür kılacak. Gastronomi alanında ünlü şefler ve kanaat önderlerinden oluşan danışma kurulu tarafından yerel mutfağı temsil eden 33 restoranda ziyaretçilere kentin lezzet hafızasını doğrudan deneyimleme imkanı sunulacak. Anadolu’nun kadim kavşak noktalarından biri olan Eskişehir’in mutfak kültürü; Kırım Tatarları, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen kültürel etkilerle şekillenen çok katmanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Çibörek, balaban köfte, met helvası ve haşhaşlı çörek gibi kente özgü tatlar; geleneksel tariflerin modern şehir yaşamıyla buluştuğu güçlü bir gastronomi hafızasını yansıtıyor. Unlu ürünlerin ve haşhaş kullanımının öne çıktığı Eskişehir mutfağı, festival ziyaretçilerine özgün bir lezzet deneyim sunacak. Köklü tarihi, yaşayan şehir kültürü ve zengin mutfak mirasıyla öne çıkan Eskişehir’de belirlenen 31 Lezzet Noktası, kentin gastronomik çeşitliliğini yansıtan güçlü bir rota sunacak. Ziyaretçiler; Odunpazarı Tarihi Bölgesi’nden Atlıhan El Sanatları Çarşısı’na, Hamamyolu ve Arifiye hattından semt pazarlarına uzanan geniş bir coğrafyada, geleneksel tatlardan modern yorumlara uzanan kapsamlı bir gastronomi yolculuğuna davet edilecek. Sivrihisar’ın taş fırın lezzetleri, yerel üretici marketleri ve Haller Gençlik Merkezi çevresindeki gastronomi durakları da festivalin lezzet rotasında yer alacak. Şef Deniz Ahmet Köse ev sahipliğinde gerçekleştirilecek gastronomi programında Şef Sinem Özler, Şef Pınar Aluç, Yemek Kültürü Araştırmacısı ve Yazar Neşe Aksoy Biber, Berrin Bal ile Pasta Şefi Meltem Beker, kentin gastronomi değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlayacak.