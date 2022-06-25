Kur'an kurslarında hedef 300 bin öğrenci! İstanbul'da 2 katına çıkacak

Akbıyık, bu yönüyle çok önemsedikleri yaz kurslarında öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumayı, namaz surelerini ve dualarını öğrendiklerini belirterek şöyle devam etti: "Ülkemizde Kur'an-ı Kerim okumayı ve namaz surelerini, dualarını bilenlerin büyük çoğunluğunun bunu ilk defa yaz Kur'an kurslarında öğrendiğini görmekteyiz. Aynı zamanda bu kurslarımız evlatlarımızın yaz tatilinde boş vakitlerini verimli bir şekilde geçirmeleri açısından da çok büyük bir fırsattır. Evlatlarımız bu eğitimler sayesinde cami ve kurslarla bir aidiyet bilinci oluşturmaktadırlar. Yine bu mekanlarımızda, camilerimizde, kurslarımızda oluşan ortam sayesinde bu gençlerimiz yeni dostluklar, arkadaşlıklar edinebilmektedirler. Bu yönüyle de önemli kurslarımız. Yaz kurslarımız çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatları boyunca kendilerine faydalı olacak bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlar kazanmaları noktasında da ciddi katkılar sağlamaktadır. Ayrıca yaz Kur'an kurslarımız örgün eğitim sürecinde bulunan çocuklarımızın ve gençlerimizin dini temel bilgilerini sağlıklı bir şekilde öğrendikleri önemli bir eğitim öğretim merkezi olması yönüyle de bir açığı kapatmakta ve de ülkemiz vatandaşlarına ciddi bir katkı sağlamaktadır."