Kur'an kurslarında hedef 300 bin öğrenci! İstanbul'da 2 katına çıkacak

"Öğrencilerimizi ve gençlerimizi yaz Kur'an kurslarımıza davet ediyorum" - Akbıyık, bu yıl ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığının özel bir program dahilinde Gençlik Yaz Kur'an Kursları eğitimini gerçekleştirileceğinin altını çizerek şunları kaydetti: "İstanbul genelinde Diyanet Gençlik Merkezlerimizde bu programı ilçelerimizde gerçekleştireceğiz. Gençlerimizi bu faaliyetlerimize, gençlik merkezlerimizde yapılacak bu programa bekliyoruz. Yaz Kur'an kurslarımıza gelen gençlerimiz İslam'ın temel değerleriyle en güzel bir şekilde buluşabilmekteler. Rehber hocalarımız eşliğinde İslam'ın temel değerleriyle tanışıp hayatlarını bu temel üzerine bina etme fırsat bulmaktalar. Sevgi, saygı, hoşgörü, hakikat paylaşma, yardımlaşma, ana babaya saygı gibi önemli değerlerimizi öğrenmekteler kurslarımız vesilesiyle. Yine milli ve manevi değerlerimize önem verme bilincini gençlerimize bu kurslarımız vesilesiyle ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Velilerimizin, imkanlarını seferber etmek suretiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi kurslarımızla buluşturma noktasında ellerinden gelen gayreti göstermelerini istiyoruz. Bütün öğrencilerimizi ve gençlerimizi de yaz Kur'an kurslarımıza davet ediyorum."