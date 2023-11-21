Kuraklıkta gelinen son nokta! O göletin suyu tamamen bitti

Yüzde 0 olan doluluk oranıyla ilgili konuşan Keskin ve Yukarısöğütönü Mahalleleri Sulama Kooperatifi Başkanı Azmi Caz, “Şu anda göletteki su miktarı yüzde sıfır denecek seviyede. Ağustosun 5’i itibariyle barajı kapattık ve şuanda beklemedeyiz. Yakın zamanda yağan yağışlar biraz da olsa yüzümüzü güldürse de henüz yetersiz. Gelecek yıl için baraj kullanılabilir mi ve kullanılamaz mı bir şey söylemek çok için erken. Biz buradaki su miktarını sıfır kabul ediyoruz. Bundan sonra zaten fazla bir su alma şansımız yok. İçinde yaşayan canlılar, balıklar var. Bunun yanı sıra göletin yapısının çatlatmamak adına bu suyu muhafaza etmek zorundayız. Yani barajda herhangi bir sıkıntısı yok ama sadece suyun olmaması büyük sıkıntı” dedi.