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Yaşam
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Kuraklıkta gelinen son nokta! O göletin suyu tamamen bitti

2023-11-21 10:29:00
Kuraklıkta gelinen son nokta! O göletin suyu tamamen bitti

Eskişehir'deki Keskin Göleti'nde kuraklık sebebiyle su bitti.

#1
Foto - Kuraklıkta gelinen son nokta! O göletin suyu tamamen bitti

Eskişehir’de yüzde sıfıra yakın su oranına sahip Keskin Göleti hakkında açıklamada bulunan Keskin ve Yukarısöğütönü Mahalleleri Sulama Kooperatifi Başkanı Azmi Caz, “Gelecek yıl için baraj kullanılabilir mi ve kullanılamaz mı bir şey söylemek çok için erken. Biz buradaki su miktarını sıfır kabul ediyoruz” dedi.

#2
Foto - Kuraklıkta gelinen son nokta! O göletin suyu tamamen bitti

Tepebaşı ilçesinde bulunan Keskin Göleti’ndeki su miktarı, yaşanan kuraklıklar nedeniyle gözle görülür biçimde azaldı. Tarımsal sulamada kullanılan göletten su alımı ağustos ayında durduruldu. Gölette su miktarı neredeyse yüzde sıfır. Kalan az miktarda su göletin tabanı çatlamaması ve canlı popülasyonun bozulmaması için korunuyor. Geçtiğimiz haziran ayında aynı gölette çekilen görüntülerle şimdiki hali arasındaki fark net bir şekilde göze çarpıyor. Konuyla ilgili konuşan Keskin ve Yukarısöğütönü Mahalleleri Sulama Kooperatifi Başkanı Azmi Caz, durumun endişe verici olduğunu belirtti. Caz, son yağan yağışların umutlandırdığını belirtti.

#3
Foto - Kuraklıkta gelinen son nokta! O göletin suyu tamamen bitti

Yüzde 0 olan doluluk oranıyla ilgili konuşan Keskin ve Yukarısöğütönü Mahalleleri Sulama Kooperatifi Başkanı Azmi Caz, “Şu anda göletteki su miktarı yüzde sıfır denecek seviyede. Ağustosun 5’i itibariyle barajı kapattık ve şuanda beklemedeyiz. Yakın zamanda yağan yağışlar biraz da olsa yüzümüzü güldürse de henüz yetersiz. Gelecek yıl için baraj kullanılabilir mi ve kullanılamaz mı bir şey söylemek çok için erken. Biz buradaki su miktarını sıfır kabul ediyoruz. Bundan sonra zaten fazla bir su alma şansımız yok. İçinde yaşayan canlılar, balıklar var. Bunun yanı sıra göletin yapısının çatlatmamak adına bu suyu muhafaza etmek zorundayız. Yani barajda herhangi bir sıkıntısı yok ama sadece suyun olmaması büyük sıkıntı” dedi.

#4
Foto - Kuraklıkta gelinen son nokta! O göletin suyu tamamen bitti

Geçtiğimiz haziran ayında bulunduğu noktanın sular altında olduğuna değinen Keskin ve Yukarısöğütönü Mahalleleri Sulama Kooperatifi Başkanı Azmi Caz şöyle devam etti: “Şuanda röportaj yaptığımız yer suyun altındaydı hatta çok çok altındaydı. İşte demin de dediğim gibi ağustosun beşi itibariyle kapattık. O zamana kadar sulamayı gerçekleştirdik. Bu da bir nebze olsun ürünlerin yetişmesinde faydalı olduk. Yağış olursa dolar yağışın olması önemli. Biz 2015’te bir kış geçirmiştik. O kışın yarısı olsa umutlarımız tekrardan yeşerir. Kuraklık düne kadar çok derin hissedilir biçimdeydi. Yakın zamanda yağan yağışlar biraz da olsa yüzümüzü güldürdü, umutlarımızı yeşertti. İnşallah tarlalarımız da yerecek. Biz de üretmeye devam edeceğiz.”

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