Kuraklık Kızılırmak deltasını vurdu
Uzmanlara göre Karadeniz’in en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası’nda su seviyesinde düşüş yaşanıyor.
Delta dron ile görüntülenirken uzmanlar kuraklığın bölgedeki biyolojik çeşitliliği tehdit ettiğini söylüyor.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Aylar, deltadaki su çekilmesinin temel nedeninin son yıllarda giderek artan kuraklık olduğuna dikkat çekti.
Deltada yapılan incelemelerde su seviyelerinin önceki yıllara göre daha düşük olduğunu belirten Doç. Dr. Aylar, "Kızılırmak Deltası Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biridir.
Aynı zamanda bölgemizin tarımsal bir sahasıdır. Deltadaki su seviyelerinde son yıllarda az da olsa bir alçalma görülüyor. Özellikle göl seviyelerinde bunu net biçimde gözlemlemekteyiz.
Bu tamamen kuraklıkla bağlantılıdır. Türkiye genelinde yaşanan yağış azlığı Samsun’u da derinden etkiliyor" dedi.
Aylar, özellikle yüksek kesimlerdeki kar yağışının azalmasının su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirterek "Samsun genelinde yüksek kesimlerde hem kar hem de yağmur yağışlarında bir azalma söz konusu.
Barajlarımızın doluluk oranı düştü. Kızılırmak Deltası’ndaki göller ve yer altı suları yeterince beslenemiyor. Bu durum bölgedeki birçok canlı türü açısından risk oluşturuyor" diye konuştu.
Mevsim normallerinin çok altında yağış gerçekleştiğini vurgulayan Aylar, "Şu an sonbaharın bittiği, kışın başladığı dönemdeyiz.
Ancak ne kar şeklinde ne de yağmur şeklinde anlamlı bir yağış düşmedi" şeklinde konuştu.
