Fethiyespor’dan Galatasaray maçında şaşırtan tarife: Bu da çocuklar için seremoni bileti

YÖNETİMDEN BAHİS AÇIKLAMASI 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Gebzespor'la golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini 7 maça çıkarıp alt sıralardan kurtulamayan Fethiyespor'da yönetim açıklama yaptı. Açıklamada, "Türk futbolunun gündemini son zamanlarda meşgul eden bahis sürecinde bilindiği üzere 7 futbolcumuzun cezaları kesinleşmişti. Ligin zirvesinde yer alan takımlarla oynayacağımız zorlu periyot öncesi yaşanan bu hadise kadromuzu oldukça alternatifsiz bırakarak, bu periyoda oldukça dar bir kadro ile girmemize sebep oldu. Türkiye Kupası müsabakaları da bu sürece eklenince fikstürde her yedi günde üç maç oynayacak kısıtlı bir kadro ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu zorlu ve sıkışık fikstürde üç oyuncumuzu da sakatlıktan kaybedince bir anda 10 oyuncusundan eksik bir Fethiyespor kadrosu oluştu" denildi.