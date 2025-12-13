Haber Merkezi Giriş Tarihi: Fethiyespor’dan Galatasaray maçında şaşırtan tarife: Bu da çocuklar için seremoni bileti
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda tarihinde ilk kez Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanan Fethiyespor, tarihi maça özel bir tarife belirledi. Kulüp, maç öncesi futbolcularla birlikte sahaya seremoniye çıkmak isteyen çocuk taraftarlar için 25 bin TL'lik bir "Seremoni Paketi" satışa sundu. Bu paketle çocukların Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Fethiyesporlu futbolcularla unutulmaz anılar yaşayacağı belirtildi.