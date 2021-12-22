2021-12-22 11:20:10 Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesaplarında kur farkı ne zaman verilecek? Kur korumalı TL Vadeli Mevduat dolar kuru ne kadar?
Son dakika haberine göre, Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı açıklandı. Buna göre, TCMB, dolar/TL kurunu bugün için alışta 12,3480, satışta 12,3702 olarak açıkladı. Peki kur korumalı TL vadeli mevduat düzenlemesi nasıl işleyecek? Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesaplarında kur farkı ne zaman verilecek? Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat başladı mı?