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Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesaplarında kur farkı ne zaman verilecek? Kur korumalı TL Vadeli Mevduat dolar kuru ne kadar?

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Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesaplarında kur farkı ne zaman verilecek? Kur korumalı TL Vadeli Mevduat dolar kuru ne kadar?

2021-12-22 11:20:10
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesaplarında kur farkı ne zaman verilecek? Kur korumalı TL Vadeli Mevduat dolar kuru ne kadar?

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı açıklandı. Buna göre, TCMB, dolar/TL kurunu bugün için alışta 12,3480, satışta 12,3702 olarak açıkladı. Peki kur korumalı TL vadeli mevduat düzenlemesi nasıl işleyecek? Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesaplarında kur farkı ne zaman verilecek? Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat başladı mı?

#1
Foto - Döviz kurlarında düşüşü sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik aracın detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Bu kapsamda 22 Aralık 2021 Tarihli ve 31697 Sayılı Resmî Gazete'de TCMB'nin Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliği, yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Döviz kurlarında düşüşü sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik aracın detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Bu kapsamda 22 Aralık 2021 Tarihli ve 31697 Sayılı Resmî Gazete'de TCMB'nin Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliği, yayımlanarak yürürlüğe girdi.

#2
Foto - Tebliğde yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlendi. Tebliğde,

Tebliğde yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlendi. Tebliğde, "banka"nın; 19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3'üncü maddesinde tanımlanan mevduat ve katılım bankalarını, dönüşüm kurunun; döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün saat 11.00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurunu, vade sonu kurunun ise Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde saat 11.00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurunu ifade ettiği bildirildi.

#3
Foto - Tebliğin döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü bölümünde, şunlar kaydedildi:

Tebliğin döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü bölümünde, şunlar kaydedildi: "20 Aralık 2021'de mevcut olan ABD doları, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir. Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği döviz dönüşüm kuru üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınır ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılır.

#4
Foto - Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamaz. Katılma hesaplarına sağlanacak getirinin katılım bankalarının Merkez Bankası ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankası tek taraflı olarak karşılar.

Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamaz. Katılma hesaplarına sağlanacak getirinin katılım bankalarının Merkez Bankası ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankası tek taraflı olarak karşılar."

#5
Foto - Tebliğde, vade sonunda kur farkının ödenmesi bölümünde, vade sonunda Türk lirası mevduat veya katılma hesabı sahibine anapara ile faiz veya kâr payının banka tarafından ödeneceği belirtilerek,

Tebliğde, vade sonunda kur farkının ödenmesi bölümünde, vade sonunda Türk lirası mevduat veya katılma hesabı sahibine anapara ile faiz veya kâr payının banka tarafından ödeneceği belirtilerek, "Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır." denildi.

#6
Foto - Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacağı vurgulanan tebliğde,

Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacağı vurgulanan tebliğde, "Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen destekten bir defaya mahsus olarak faydalanabilir." ifadelerine yer verildi. Tebliğin istisnalar bölümünde şunlar kaydedildi:

#7
Foto -

"16 Ekim 2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 4'üncü maddesinin birinci fıkrası ile 10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ'in (Sayı: 2020/3) 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve dördüncü fıkrası hükümleri bu Tebliğ kapsamında açılacak Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına uygulanmaz."

#8
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#9
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