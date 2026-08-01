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Dünya bu gelişmeyi konuşuyor: Türkiye işaret edip ülkenin adını değiştirdiler

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Dünya bu gelişmeyi konuşuyor: Türkiye işaret edip ülkenin adını değiştirdiler

Türkiye'nin uluslararası alanda "Türkiye" adını tescil ettirme adımını örnek olarak gösteren ülke yetkililerinden flaş bir hamle geldi. Ülkenin adı değiştiriliyor.

#1
Foto - Dünya bu gelişmeyi konuşuyor: Türkiye işaret edip ülkenin adını değiştirdiler

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye'nin uluslararası alanda "Turkey" yerine öz adını tescilletme hamlesi dünyada emsal teşkil etmeye devam ediyor. Pasifik Okyanusu'ndaki mikro ada devleti Nauru, sömürge döneminden kalan ve yabancıların yanlış telaffuzundan doğan resmi adını değiştirerek "Naoero Cumhuriyeti" oldu.

#2
Foto - Dünya bu gelişmeyi konuşuyor: Türkiye işaret edip ülkenin adını değiştirdiler

Dünyanın yüzölçümü bakımından en küçük cumhuriyeti olan Pasifik devleti, onlarca yıllık resmi adını sömürge geçmişinin dayatması olduğu gerekçesiyle terk etti. Mayıs ayında meclisten geçen anayasa değişikliğinin ardından Cumhurbaşkanı David Adeang, başlangıçta planlanan halk oylamasından vazgeçilerek sürecin hızlandırıldığını duyurdu. Birleşmiş Milletler'e sunulan resmi bildirimin kabul edilmesiyle ülkenin uluslararası adı "Naoero", ülke kodu "NRO" ve vatandaşlarının resmi tanımı "dei-Naoero" olarak güncellendi.

#3
Foto - Dünya bu gelişmeyi konuşuyor: Türkiye işaret edip ülkenin adını değiştirdiler

Söz konusu dekolonizasyon hamlesinin en büyük ilham kaynağı ve hukuki gerekçesi Türkiye oldu. Hazırlanan devlet raporlarında; Türkiye'nin yabancı dildeki karşılıklar yerine kendi öz dilindeki "Türkiye" ifadesini BM nezdinde tescilletmesi, ulusal egemenliğin korunmasında küresel bir başarı örneği olarak gösterildi. Cumhurbaşkanı Adeang, eski ismin yabancıların yerel dili telaffuz edememesinden kaynaklanan lojistik bir kolaylık dayatması olduğunu, alınan kararla ülkenin kendi öz kültürel mirasına ve köklerine geri döndüğünün altını çizdi.

#4
Foto - Dünya bu gelişmeyi konuşuyor: Türkiye işaret edip ülkenin adını değiştirdiler

İsim değişikliğinin arka planında, ada halkının konuştuğu ve UNESCO tarafından "ciddi derecede tehlike altında" ilan edilen Naoero dilini (dorerin Naoero) koruma hedefi yatıyor.

#5
Foto - Dünya bu gelişmeyi konuşuyor: Türkiye işaret edip ülkenin adını değiştirdiler

Yıllarca eğitim müfredatında yer almayan yerel dilin geleceğe aktarılması için yeni bir yasayı yürürlüğe koyan hükümet, isim tesciliyle birlikte dilli canlandırma hamlesini devlet politikası haline getirdi. Ülkedeki kamu kurumları, pasaport dairesi ve diplomatik misyonlar yeni ismi logo ve yazışmalarında fiilen kullanmaya başladı.

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