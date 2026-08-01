Söz konusu dekolonizasyon hamlesinin en büyük ilham kaynağı ve hukuki gerekçesi Türkiye oldu. Hazırlanan devlet raporlarında; Türkiye'nin yabancı dildeki karşılıklar yerine kendi öz dilindeki "Türkiye" ifadesini BM nezdinde tescilletmesi, ulusal egemenliğin korunmasında küresel bir başarı örneği olarak gösterildi. Cumhurbaşkanı Adeang, eski ismin yabancıların yerel dili telaffuz edememesinden kaynaklanan lojistik bir kolaylık dayatması olduğunu, alınan kararla ülkenin kendi öz kültürel mirasına ve köklerine geri döndüğünün altını çizdi.