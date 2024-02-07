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Spor
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Kupa maçı sonrası apar topar karar verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Bomba hamle geldi: Taraftarların isyanı ortaya çıktı!

2024-02-07 00:56:06
Kupa maçı sonrası apar topar karar verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Bomba hamle geldi: Taraftarların isyanı ortaya çıktı!

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Brentford'dan 500 bin Euro bonservisle kadrosuna kattığı milli futbolcu Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin altında kaldı. Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren 24 yaşındaki oyuncu, son olarak ilk 11'de başladığı Bandırmaspor maçında taraftarları da adeta çılgına çevirdi. Oyun içindeki etkisizliği nedeniyle tepki çeken Halil, karşılaşmanın sonunda beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu. Tam da yaşananların üzerine Halil Dervişoğlu'nun Süper Lig ekibine transfer olacağı söylentisi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Kupa maçı sonrası apar topar karar verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Bomba hamle geldi: Taraftarların isyanı ortaya çıktı!

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, 3 farklı kulvarda şampiyonluk hedefliyor.

#2
Foto - Kupa maçı sonrası apar topar karar verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Bomba hamle geldi: Taraftarların isyanı ortaya çıktı!

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam eden Aslan, ligde 63 puanla zirve takibini yakından sürdürüyor.

#3
Foto - Kupa maçı sonrası apar topar karar verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Bomba hamle geldi: Taraftarların isyanı ortaya çıktı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde de Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, 4-2 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

#4
Foto - Kupa maçı sonrası apar topar karar verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Bomba hamle geldi: Taraftarların isyanı ortaya çıktı!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Halil Dervişoğlu, maç içerisindeki etkisiz oyunuyla taraftarların da tepkisini çeken isim oldu.

#5
Foto - Kupa maçı sonrası apar topar karar verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Bomba hamle geldi: Taraftarların isyanı ortaya çıktı!

Sezon başında Beşiktaş'a transfer oldu derken Galatasaray'a imza atan Halil Dervişoğlu, Okan Buruk'un verdiği şansları değerlendiremedi.

#6
Foto - Kupa maçı sonrası apar topar karar verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Bomba hamle geldi: Taraftarların isyanı ortaya çıktı!

Bandırmaspor'a karşı da penaltıdan attığı gol dışında sahada adeta yokları oynayan 24 yaşındaki, mücadelenin sonunda direkt olarak soyunma odasına gitti.

#7
Foto - Kupa maçı sonrası apar topar karar verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Bomba hamle geldi: Taraftarların isyanı ortaya çıktı!

Bunun üzerinde özellikle sosyal medyada taraftarın tepkisini çeken Halil Dervişoğlu için flaş bir transfer söylentisi ortaya çıktı.

#8
Foto - Kupa maçı sonrası apar topar karar verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Bomba hamle geldi: Taraftarların isyanı ortaya çıktı!

SÜPER LİG EKİBİNE İMZAYI ATACAK Ajansspor'un haberine göre; transfer tahtasını açan Kayserispor, ilk olarak golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

#9
Foto - Kupa maçı sonrası apar topar karar verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Bomba hamle geldi: Taraftarların isyanı ortaya çıktı!

Bu doğrultuda Burak Yılmaz'ın da isteğiyle birlikte Halil Dervişoğlu'nu isteyen Kayseri ekibi, Galatasaray ile iletişime geçti.

#10
Foto - Kupa maçı sonrası apar topar karar verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Bomba hamle geldi: Taraftarların isyanı ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılı yönetime sözlü teklifini ileten Kayserispor, genç oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirmek istiyor.

#11
Foto - Kupa maçı sonrası apar topar karar verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Bomba hamle geldi: Taraftarların isyanı ortaya çıktı!

Mame Thiam'ın ayrılığından sonra forvet almak isteyen Kayserispor'da ilk hedefin Halil Dervişoğlu olduğu öğrenildi.

#12
Foto - Kupa maçı sonrası apar topar karar verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Bomba hamle geldi: Taraftarların isyanı ortaya çıktı!

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.

#13
Foto - Kupa maçı sonrası apar topar karar verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Bomba hamle geldi: Taraftarların isyanı ortaya çıktı!

Sabah'ın haberine göre; Kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente, Brentford, Burnley ve Galatasaray kulüpleri bulunan 24 yaşındaki forvet, bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist yaptı.

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