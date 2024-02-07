2024-02-07 00:56:06 Kupa maçı sonrası apar topar karar verildi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Bomba hamle geldi: Taraftarların isyanı ortaya çıktı!
Son dakika haberleri… Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Brentford'dan 500 bin Euro bonservisle kadrosuna kattığı milli futbolcu Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin altında kaldı. Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren 24 yaşındaki oyuncu, son olarak ilk 11'de başladığı Bandırmaspor maçında taraftarları da adeta çılgına çevirdi. Oyun içindeki etkisizliği nedeniyle tepki çeken Halil, karşılaşmanın sonunda beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu. Tam da yaşananların üzerine Halil Dervişoğlu'nun Süper Lig ekibine transfer olacağı söylentisi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…