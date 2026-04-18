Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

"BORÇ 100 KATI OLACAK" "Fenerbahçe'de gelir ve gider denkleştirilmeli! Bu olmazsa, 10 sene sonra borç 100 katı olur ve kimse ödeyemez! Anahtarı götürür, bir yere teslim edersiniz! Tam neşteri vuracak zaman! Geliri tespit edip, neşteri vurma zamanı! Amatörü biz yaptık! Bugün yanlış yaptık! Geliri yok, gideri var! Onun giderini kapatmak için 50 tane operasyon yaptık! Stadın ismini 90 Milyon $'a Ülker'e sattım. 30 Milyon'u basketbol erkek takımının Ülker'den aldığı borç vardı, onlara iade ettik. 60 Milyon kaldı, kırdırdık ve 45 milyon dolar kaldı... O parayı biz harcadık. Amatöre o parayı vermeseydik, başka durumda olurduk."