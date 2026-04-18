Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Foto - Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Foto - Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

"GELMEYECEKTİM AMA..." "Aslında bugün gelmeyecektim! Çünkü Divan Kurulu, akil insanların olduğu toplumdur. Bunu geçen de söyledim. Burada birlik ve beraberlik sözleriyle, gündemi unutturamayız! Fenerbahçe'nin dertlerini konuşmalıyız ve yönetim de ders almalı. Uygulamalı ve ya uygulamamalı."

Foto - Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

"PROGRAM YAPACAĞIM" "Yakında bir program yapacağım ve orada uzun uzun konuşacağım."

Foto - Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

"NEREDE O YALANCILAR?" "Bu yönetim 100 Milyon euro'ya yakın borç ödedik ve borçları kapadık diyor! Borç 630 Milyon euro diyorlardı, nerede o yalancılar..."

Foto - Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

"ÇÜRÜMÜŞLÜK İÇERİSİNDE!" "2018'i bırakın bugünü anlattın! Passolig falan diyorsunuz. Devlet istedi, imzaladık! Fenerbahçe çürümüşlük içerisinde ve bundan arınması lazım.! Fenerbahçe'de diğer kulüplerden üyeler varsa, yönetim bunları göndermeli!"

Foto - Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

"FETÖCÜLERİ ATIN!" "Seçim kazanmak için üyeler varsa ayrılmalı! FETÖ'cüleri kulüp atmalıdır! 3 Temmuz ile bugünleri karıştırmak kadar hata olamaz!"

Foto - Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

"ELE GEÇİRMEK İÇİN OPERASYON" "3 Temmuz, Aziz Yıldırım'ın değil, Fenerbahçe'nin davasıdır! Bunu herkes öyle bilsin! Fenerbahçe'yi ele geçirmek için operasyon yapıldı! 3 Temmuz devam ediyor. Bu spor anlamında, başka anlamda... Hepimizin dikkatli olması ve çalışması gerekir."

Foto - Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

"HİÇBİR ŞEY ANLATMIYORSUNUZ" "Hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Borcu ne ile ödeyeceksiniz? Bunu anlatın! 340 Milyon para ödediğinizi söylüyorsunuz, bu para nereden geldi? 190 Milyon eksi olduğunu söylüyorsun ama 340 Milyon ödemişsin! Hep çelişki var! Ben okur yazarım, anlatın! Ayıp oluyor!"

Foto - Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

TRANSFERLER "Siz geçici bir yönetimsiniz, başkan durumunu açıklamalı! Bugüne kadar konuşmadık. Çok şey var tribünlerle ilgili de söyleyeceğim ama söylemiyorum. Geçmiş yıllarda Oğuz Çetin başkanlığında bir vakıf kurduk. Fenerbahçe'de üst akıl aramayalım artık! Bunları çağırın, antrenörünüz kimse oyuncu lazım olan yerleri söyleyeceksiniz... Onları göndereceksiniz ve oyuncu seçecekler. Aykut Kocaman, Brezilya'ya gitti, Cristian'ı almaya ve Andre Santos'u da orada gördü aldı. Bu camiaya güç katar."

Foto - Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

"ÇÖZÜM ÜRETELİM" "Koleji yok ettik, üniversiteyi yok ettik... Diğer kulüpler ve ortalık, üniversite ve kolej açarak büyümeye çalışıyor. Bunun maddi katkısı olmayacak biliyoruz ama bu kültürel! Fenerbahçeli olacaklar, kulübe katkı yapacaklar... Bunları düşündük. Üniversite önemli, oturalım ve bir çözüm üretelim! Yazık! Yazık!"

Foto - Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

"BORÇ 100 KATI OLACAK" "Fenerbahçe'de gelir ve gider denkleştirilmeli! Bu olmazsa, 10 sene sonra borç 100 katı olur ve kimse ödeyemez! Anahtarı götürür, bir yere teslim edersiniz! Tam neşteri vuracak zaman! Geliri tespit edip, neşteri vurma zamanı! Amatörü biz yaptık! Bugün yanlış yaptık! Geliri yok, gideri var! Onun giderini kapatmak için 50 tane operasyon yaptık! Stadın ismini 90 Milyon $'a Ülker'e sattım. 30 Milyon'u basketbol erkek takımının Ülker'den aldığı borç vardı, onlara iade ettik. 60 Milyon kaldı, kırdırdık ve 45 milyon dolar kaldı... O parayı biz harcadık. Amatöre o parayı vermeseydik, başka durumda olurduk."

Foto - Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

"38 YAŞINDA ALMAYIN" "Amatöre bakmak lazım ve mali kongrede insanlara sormak lazım. Erkek basketbolu sordum, çıt çıkmadı ve borçlandık. Yaşlı, 38 yaşında santrfor almayın! 2004'ün Ocak ayında Nobre geldi 500 Bin dolara... Şampiyon olduk. Efsaneleri gönderin Brezilya, Uruguay, Avrupa.. Onlar seçin, siz de alın..."

Foto - Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

"BU CHERIF'İ KİM ALDI?!" "Sidiki Cherif'i kim aldı! Yazık ya! 30-35 maliyeti var yazık! Kante'ye 70 diyorlar, gelin anlatın. Guendouzi... Harcanan para 150 milyon euro! Ben senede 150 milyon euro kazanmıyorum! Yazık! Yazık ya! Sizden önceki daha da beter! Nene... Dün akşam biri 'Bunlar 1. Lig'de bile oynamaz' diyor... Doğru! İnsanların umutları bitti. Kızım aradı, 'Üzülme' dedim ama 'Nasıl üzülme, sen nasıl konuşuyorsun' dedi."

Foto - Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

"BİZİ UNUTTURAMAZSINIZ!" "Radyoyu kapatmalar falan, 150 bini ben cebimden vereyim diyeceğim ama olmayacak... Bizim yaptıklarımızı unutturmaya çalışıyorsunuz ama insanlar unutmayacak! Atatürk'ü de unutturmaya çalışıyorlar ama kimse unutmuyor! Yapmayın!"

Foto - Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

"GELİN ANLATIN" "340 Milyon euro harcadığınızı söylediniz, nasıl ne vereden bulduğunuzu anlatın. O zaman neden adamları 190 Milyon euro borç bıraktılar diye tenkit ediyoruz? Maltepe'nin maliyeti ne, bunu da anlatın... Biz de bilelim. Borçlanacaksak, yapmayalım! Bankalardan para istiyormuşsunuz, gelin anlatın. Biz de bilelim."

Foto - Kulüp çürümüşlük içinde! Seçim kazanmak için FETÖ’cüler var! Sidiki Cherif'i kim aldı yazık ya! Aziz Yıldırım'dan divan kurulunda olay sözler

"600 MİLYONU GEÇER" Chobani'nin gelirini kırdırmışsınız, gelin anlatın. Bakın anlattım ben dönemimde olanları... Destek lazımsa, destek olalım! 528 Milyon euro borç dediniz, Haziran sonuna kadar 600'ü geçer herhalde... Nasıl ödeyecek bu kulüp, gelin anlatın. Herkes gelsin ve düşündüklerini burada anlatsın."

